"Fallende Blätter": Kritik zum finnischen Drama bei ARTE

Fallende Blätter

"Fallende Blätter": Kritik zum finnischen Drama bei ARTE

25.02.2026, 09.27 Uhr
von Paula Oferath
Aki Kaurismäki inszeniert in "Fallende Blätter" eine intime Liebesgeschichte zwischen Ansa und Holappa, gezeichnet von Krieg und Alkoholismus.
Fallende Blätter
Die Angestellte Ansa (Alma Pöysti) und der Arbeiter Holappa(Jussi Vatanen) kommen sich auch ohne viele Worte oder sichtbare Gefühle immer näher.  Fotoquelle: Sputnik Oy/Pandora Film/Malla Hukkanen
Fallende Blätter
Ansa (Alma Pöysti) und Holappa (Jussi Vatanen) haben sich zu einem gemeinsamen Abendessen verabredet. Doch es läuft anders, als geplant.  Fotoquelle: Sputnik Oy/Pandora Film/Malla Hukkanen
Fallende Blätter
Ansa (Alma Pöysti) ist sehr schüchtern.  Fotoquelle: Sputnik Oy/Pandora Film/Malla Hukkanen
Fallende Blätter
Wird das Schicksal Ansa (Alma Pöysti) und Holappa (Jussi Vatanen) zusammenführen?  Fotoquelle: Sputnik Oy/Pandora Film/Malla Hukkanen

Wie viel Kommunikation braucht es eigentlich, um sich lieben zu lernen? Das Drama "Fallende Blätter" vom finnischen Meisterregisseur Aki Kaurismäki zeigt, dass es kaum auf die Worte ankommt. Und trotzdem entsteht zwischen den Figuren eine spürbare Nähe. Erzählt wird die Liebesgeschichte zweier einsamer Menschen. Ansa (Alma Pöysti) arbeitet in einem Supermarkt, Holappa (Jussi Vatanen) auf dem Bau. Eines Abends treffen sich die zwei in einer Karaoke-Bar in Helsinki. Doch das tatsächliche Zusammenfinden gestaltet sich schwierig. Immer wieder sind es merkwürdige, manchmal fast absurde Umstände, die verhindern, dass Ansa und Holappa einfach Zeit miteinander verbringen können. Das Leben funkt ständig dazwischen und macht Nähe kompliziert.

ARTE
Fallende Blätter
Drama • 25.02.2026 • 20:15 Uhr

Zwischen Krieg und Alkoholsucht

Ansas Wohnung, die Outfits der Figuren oder die Orte, an denen sie sich treffen, erinnern eher an vergangene Jahrzehnte als an die Gegenwart. Umso härter ist der Bruch mit der Realität. Jedesmal, wenn Ansa das Radio einschaltet, holen die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine den Zuschauer abrupt zurück. Diese Radioszenen schreien den Zuschauer förmlich an und lassen keinen Raum für Verdrängung.

Eine weitere bittere Erkenntnis folgt schnell. Holappa hat ein Alkoholproblem. Auch das erzählt Kaurismäki ohne große Dramatik, fast beiläufig. Gerade dadurch wirkt es umso ehrlicher. Der Film erinnert immer wieder daran, dass es Menschen gibt, die trotz schwieriger sozialer Umstände alles daransetzen, in ihrem Leben ein kleines Stück Glück zu finden.

Derzeit beliebt:
>>"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Ungelöster Fall – Wer tötete Seckin Caglar?
>>Marlene Lufen über ihr Liebesleben: "Gab Phasen, wo ich dachte, es fehlt was"
>>"Inga Lindström: Liebst du mich?": Kritik zum Wohlfühlfim mit Klara Deutschmann
>>ZDF-Herzkino: „Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe“ – Liebe vor Gericht

Kaurismäkis 20. Spielfilm

Mit "Fallende Blätter" erzählt Aki Kaurismäki, der auch das Drehbuch geschrieben hat, eine Liebesgeschichte, die alles andere als klassisch ist. Sie wirkt nah an der Realität und gerade deshalb glaubwürdiger als viele große Filmdramen. Der Film ist Kaurismäkis 20. Spielfilm und bildet den Abschluss seiner sogenannten proletarischen Reihe, die mit "Schatten im Paradies", "Ariel" und "Das Mädchen aus der Streichholzfabrik" begann. Der Film wurde zu Kaurismäkis erfolgreichstem Werk in Finnland. "Fallende Blätter" gewann den Preis der Jury bei der Premiere in Cannes und wurde mit elf weiteren internationalen Filmpreisen ausgezeichnet.

Wer Filme mag, die melancholisch sind, leise erzählt werden und ihren eigenen Rhythmus haben, sollte sich "Fallende Blätter" nicht entgehen lassen.

Fallende Blätter – Mi. 25.02. – ARTE: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

