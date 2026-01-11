Home News TV-News

"Inga Lindström: Liebst du mich?": Kritik zum Wohlfühlfim mit Klara Deutschmann

"Inga Lindström: Liebst du mich?"

Eine moderne Heldin mit großen Gefühlen

11.01.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Die 108. Folge von Inga Lindström "Liebst du mich?" bringt frische Themen und eine moderne Heldin. Jule, die kreative Werbetexterin, kehrt zurück in ihre Heimat und stellt sich neuen Herausforderungen und Gefühlen.
Inga Lindström: Liebst du mich?
Liebst du mich? - Für Jule (Klara Deutschmann) und Paul (Ferdinand Seebacher) ist das gar keine Frage.  Fotoquelle: ZDF / Ralf Wilschewski
Inga Lindström: Liebst du mich?
Paul (Ferdinand Seebacher) macht mit seiner Tochter Lotta (Lillemor Leistenschneider) Urlaub in Lansing. Noch ahnt er nicht, dass Lotta einem schwerwiegenden Familiengeheimnis auf die Spur kommen wird.  Fotoquelle: ZDF / Ralf Wilschewski
Inga Lindström: Liebst du mich?
Steuern die beiden aufs Happyend zu? - Jule (Klara Deutschmann) und Paul (Ferdinand Seebacher) kommen sich näher.  Fotoquelle: ZDF / Ralf Wilschewski
Inga Lindström: Liebst du mich?
Otto (Heio von Stetten) versucht, Jule (Klara Deutschmann) seine einstige Flucht zu erklären.  Fotoquelle: ZDF / Ralf Wilschewski
Inga Lindström: Liebst du mich?
Bei ihrem Aufenthalt an der Küste trifft Jule (Klara Deutschmann) auf den sympathischen Familienvater Paul (Ferdinand Seebacher).  Fotoquelle: ZDF / Ralf Wilschewski

Viel war in den vergangenen Jahren und Monaten über "Verjüngung" im Herz-Schmerz-Kino des ZDF zu lesen. Mitunter wurde sogar mit der Ausdünnung, wenn nicht gar Absetzung der Liebes- und Familiengeschichten aus Schweden gedroht. Neue Geschichten mit modernen Themen hielten tatsächlich längst Einzug am Sonntagabend im Zweiten. Doch die Fans der romantischen Filmreihen müssen sich nicht wirklich sorgen, auch 2026 geht es munter weiter. Am Start ist auch in der 108. Folge der "Inga Lindström"-Verfilmungen mit dem Titel "Liebst du mich?" eine "moderne Heldin", die wie alle ihre Vorgängerinnen laut ZDF "mitten im Leben" steht.

ZDF
Inga Lindström: Liebst du mich?
Melodram • 11.01.2026 • 20:15 Uhr

Die kreative Werbetexterin Jule (Klara Deutschmann) zieht es nach einem Anruf ihres Bruders in die alte Heimat an der Küste zurück. Einerseits hat sie von ihrer Tante ein Haus samt Hund geerbt, andererseits soll sie ihrem Bruder in dessen neuem Bistro aushelfen. Ihren Verlobten lässt sie daheim in Stockholm zurück, doch eine neue Liebe wartet nun schon in Gestalt Pauls (Ferdinand Seebacher), der am Ort gerade Urlaub mit seiner Tochter macht.

Aber auch Tragisches ist in der Geschichte der "Lindström"-Erfinderin Christiane Sadlo im Spiel. Von Pauls Tochter Lotta (Lillemor Leistenschneider) wird ein gut gehütetes Familiengeheimnis aufgedeckt. Offensichtlich ist Jules lange verschollener, nun überraschend zurückgekehrter Vater darin verwickelt. Auch 2026 dürfen sich Lindström-Fans weiter auf "große Gefühle und bewegende Schicksale" freuen. Immer mit Happyend.

Inga Lindström: Liebst du mich? – So. 11.01. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

