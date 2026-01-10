Home News TV-News

"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer": Kritik zur Free-TV-Premiere mit Hape Kerkeling

"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"

Garfield kehrt zurück: Ein neues Abenteuer

10.01.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Garfield trifft in "Eine extra Portion Abenteuer" auf seinen Vater und erlebt ein spektakuläres Abenteuer. Der Animationsfilm feiert seine Free-TV-Premiere auf SAT.1.
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen: In "Garfield: Eine extra Portion Abenteuer" trifft der berühmte Kater auf seinen Vater.  Fotoquelle: SAT.1/2024 Project G Productions, LLC.
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
Wie haben sich Garfield und sein Herrchen Jon eigentlich kennengelernt? Auch das verrät der Animationsfilm.   Fotoquelle: SAT.1/2024 Project G Productions, LLC.
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
Wo der Kater Garfield ist, da ist natürlich auch der Hund Odie nicht weit.   Fotoquelle: SAT.1/2024 Project G Productions, LLC.
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
Mit "Garfield - Eine Extra Portion Abenteuer" feierte der berühmte Titelheld 2024 nach 18 Jahren sein Kino-Comeback.  Fotoquelle: SAT.1/2024 Project G Productions, LLC.
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
In "Garfield: Eine extra Portion Abenteuer" verlässt der Kater sein gemütliches zu Hause.   Fotoquelle: SAT.1/2024 Project G Productions, LLC.

Er ist verfressen, faul, launisch und hat orangefarbenes Fell – welchen berühmten Kater suchen wir? Die meisten kleinen und großen Kinder wüssten es bis heute wohl sofort: Garfield! Man kennt ihn aus den Comics von Jim Davis (ab 1978), von Brotzeitdosen und als Plüschtier, aus diversen TV-Produktionen und nicht zuletzt auch als Leinwandhelden. 18 Jahre nach seinem letzten Kinoauftritt ("Garfield 2", 2006) kehrte der Kater, der Lasagne liebt und Montage hasst, im Mai 2024 mit einer komplett animierten Neuauflage auf die Leinwand zurück. Nun läuft "Garfield: Eine extra Portion Abenteuer" als Free-TV-Premiere bei SAT.1.

SAT.1
Garfield: Eine extra Portion Abenteuer
Animationsfilm • 10.01.2026 • 20:15 Uhr

Hund und Katz auf Abwegen

In den alten Comics spielten sich die alltäglichen Dramen und Tragödien rund um Garfield meist zwischen Kühlschrank, Katzenklo und Wohnzimmer ab. In "Garfield: Eine extra Portion Abenteuer", der Titel deutet es bereits an, ist alles eine Nummer größer. Und noch viel aufregender: Erst werden Garfield und Hund Odie entführt, dann trifft Garfield auf seinen lange verschollenen Vater, und bald schon stecken sie alle mittendrin in einem gigantischen, turbulenten Abenteuer – spektakulärer Raubzug inklusive.

"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer" wurde von Mark Dindal ("Ein Königreich für ein Lama") inszeniert, das Drehbuch lieferten Paul A. Kaplan, Mark Torgove und David Reynolds. Als deutscher Synchronsprecher wurde Hape Kerkeling für die Titelrolle verpflichtet (Original: Chris Pratt), daneben war unter anderem auch Anke Engelke an der Produktion beteiligt – sie leiht der fiesen Schurkenkatze Jinx ihre Stimme.

Ein weiterer "Garfield"-Kinofilm befindet sich, ersten Insider-Berichten zufolge, bereits in der Entwicklung. Wie "The Hollywood Reporter" im Juli berichtete, soll Chris Pratt darin erneut den verfressenen Kater sprechen.



Garfield: Eine extra Portion Abenteuer – Sa. 10.01. – SAT.1: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

