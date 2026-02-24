Kryptisches Video: Lola Weippert muss Weltreise abbrechen – "Das ist so verrückt"

Frankreich, Spanien, China, Japan, Australien und mehr – seit einigen Monaten befindet sich Lola Weippert bereits auf Weltreise und hat dabei schon einige tolle Orte entdeckt. Aktuell genießt die ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin die Sonne in Neuseeland. Doch nun geht es offenbar schon deutlich schneller als erwartet wieder nach Deutschland zurück. Die 29-Jährige muss ihr Abenteuer abbrechen, wie sie in einem kryptischen Video verrät.

Beinahe täglich hat Lola Weippert ihre Fans auf ihrer Weltreise auf dem Laufenden gehalten. Doch statt einem Schnappschuss vom Strand oder einem Sonnenuntergang hat die TV-Bekanntheit ihre knapp 775.000 Followerinnen und Follower (Stand: Februar 2026) nun mit einem etwas anderen Beitrag überrascht. In einem Video sagt sie: "Das ist so verrückt. Wie sage ich das? ... Ich habe eine Neuigkeit bekommen, sage ich mal, die dafür sorgt, dass wir unsere Weltreise abbrechen werden."

Lola Weippert bricht Reise ab: Rätsel um plötzliche Rückkehr Nur noch eineinhalb Wochen sei Lola Weippert unterwegs, dann gehe es ungeplant früh nach Deutschland zurück. Dort müsse sie sich "um ganz viele Sachen kümmern", erzählt sie weiter. Was genau der Grund für den abrupten Abbruch ist, ließ die Moderatorin allerdings offen.

In den Kommentaren reagieren ihre Fans gemischt auf diese Nachricht. Einige wundern sich, warum die sonst so mitteilungsfreudige Lola Weippert ihnen jetzt den Grund für ihre Rückreise verschweigt. Andere äußern ihre eigene Vermutung, von "Schwanger" bis "Post vom Finanzamt". Ein Nutzer ist sich zumindest sicher, dass die Mitteilung "sehr nach einem positiven Grund" klinge.

Manche Userinnen und User wiederum ermutigen die Journalistin, ihr Abenteuer "irgendwann einfach fortzusetzen", denn: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben." So schreibt einer beispielsweise: "Wo steht geschrieben, dass man eine Weltreise an einem Stück machen muss? Jede gute Serie hat mehrere Staffeln."



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels