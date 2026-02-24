Amira Aly packt übers "Promibacken" aus: "Zuschauer sehen das nicht"

Die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen von "Iced Macho Latte", dem Podcast von Amira Aly (33) und Paula Lambert (51), haben es schon längst gewusst: Paula Lambert ist dieses Jahr erstmals als Kandidatin in der Kochshow "Das große Promibacken" dabei. Nun wurde die erste Folge ausgestrahlt, und Lambert berichtete im Podcast direkt von ihren Eindrücken. Mit Amira Aly hat sie dabei die perfekte Ansprechpartnerin, denn die 33-Jährige hat die Show bereits gewonnen.

"Ich hab' nur ein bisschen geguckt", verrät Paula Lambert über ihr "Promibacken"-Debüt. Sie finde es "ganz schwierig, mich selber im Fernsehen zu sehen", gesteht die 51-Jährige ihrer Freundin und Podcast-Partnerin. Doch so selbstkritisch sich Lambert auch gibt, kulinarisch konnte sie durchaus überzeugen. So bekam sie für eine ihrer Torten-Kreationen sogar 16 von möglichen 20 Punkten. Mit insgesamt 37 Punkten schaffte sie es in die nächste Runde – die Fans dürfen sich also auf weitere Folgen mit ihr freuen. Nervenaufreibend wurde es für Lambert trotzdem.

Amira Aly spricht über Teilnahme bei "Das große Promibacken" So berichtet sie: "Bei Runde eins musste ich anfangen zu flennen, weil ich so frustriert war, dass die Buttercreme nichts geworden ist." Wie die Podcasterin erklärt, habe sie eine Buttercreme mit einer Küchenmaschine zubereiten müssen – doch auch mithilfe der Maschine habe ihr die Creme zunächst nicht gelingen wollen. Eine Stresssituation, die Lambert offenbar ziemlich an die Nerven ging.

"Du hast an Tag drei schon geheult?", hakt Amira leicht amüsiert nach und erklärt dazu: "Für die Zuschauer, die sehen das ja nicht: Eine Folge drehst du drei Tage!" Während im TV also eine rund anderthalb Stunden lange Sendung läuft, sind die Kandidatinnen und Kandidaten demnach mehrere Tage in der Show-Küche beschäftigt.

Der Grund leuchtet ein. So haben die Kandidaten und Kandidaten für eine Aufgabe – wie etwa das Backen einer Torte – meist mehrere Stunden Zeit. Für eine komplette Sendung würden die Promis so also stundenlang in der Küche stehen. "Dann würdest du ja 14 Stunden backen, das geht ja nicht", betont Amira und verrät gleich noch einen kuriosen Fakt: "Wir ziehen dann auch drei Tage dieselben Klamotten an, damit die Flecken auch drauf sind und keine Anschlussfehler passieren."

