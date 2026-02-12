So souverän war Gil Ofarims Dschungel-Sieg: RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse

Ein Sieg von Gil Ofarim beim 19. Dschungelcamp galt vielen fast schon als Tabubruch. "Wenn er gewinnt, haben wir hier Bürgerkrieg", formulierte es ZDF-Star Lutz van der Horst etwas drastisch. Klar ist: Der Musiker und "Let's Dance"-Gewinner, der wegen eines Diskriminierungsvorwurfs, den er später wieder zurücknehmen musste, in der Kritik steht, polarisiert: Die Meinungen gehen in die Extreme.

Dennoch scheinen sich die Fürsprecher in der Mehrzahl zu befinden. Das legt Ofarims Sieg der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nahe. Und nicht nur der: Auch die nun von RTL veröffentlichten Voting-Ergebnisse für jede einzige Folge des Dschungelcamps 2026 zeigen, dass der 43-Jährige von Anfang an eine deutliche Favoritenrolle innehatte.

Gil Ofarim hatte von Anfang an die Nase vorn Schon in der ersten Folge war Ofarim mit 45,3 Prozent der Stimmen der deutliche Favorit im Feld. Die zweite Episode sah mit 39,4 Prozent seinen niedrigsten Wert, danach unterschritt er nie mehr die 55 Prozent. Den höchsten Wert fuhr Gil Ofarim am 5. Februar mit 67 Prozent der Stimmen ein.

Samira Yavuz musste sich ihre Herausforderinnen-Rolle nach einem holprigen Start hingegen erst erarbeiten. Auch Simone Ballack und Ariel Hediger spielten lange vorne mit. Allgemein gab es auf den Folgeplätzen zwischen den einzelnen Episoden viel Bewegung. Nur die Nummer Eins veränderte sich im Verlauf der Sendung nicht. Wirklich nahe konnte dem späteren Dschungelkönig zu keinem Zeitpunkt jemand kommen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

