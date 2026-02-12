Home News TV-News

So souverän war Gil Ofarims Dschungel-Sieg: RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse

Dschungelkönig 2026

12.02.2026, 09.25 Uhr
Gil Ofarims Sieg im 19. Dschungelcamp sorgt für Aufsehen. Trotz Diskriminierungsvorwürfen und polarisierten Meinungen behielt er stets die Favoritenrolle.
Sonja Zietlow, Jan Köppen und Gil Ofarim
Gil Ofarim (Mitte) hat den Sieg in der 19. Staffel der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geholt.  Fotoquelle: RTL

Ein Sieg von Gil Ofarim beim 19. Dschungelcamp galt vielen fast schon als Tabubruch. "Wenn er gewinnt, haben wir hier Bürgerkrieg", formulierte es ZDF-Star Lutz van der Horst etwas drastisch. Klar ist: Der Musiker und "Let's Dance"-Gewinner, der wegen eines Diskriminierungsvorwurfs, den er später wieder zurücknehmen musste, in der Kritik steht, polarisiert: Die Meinungen gehen in die Extreme.

Dennoch scheinen sich die Fürsprecher in der Mehrzahl zu befinden. Das legt Ofarims Sieg der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nahe. Und nicht nur der: Auch die nun von RTL veröffentlichten Voting-Ergebnisse für jede einzige Folge des Dschungelcamps 2026 zeigen, dass der 43-Jährige von Anfang an eine deutliche Favoritenrolle innehatte.

Gil Ofarim hatte von Anfang an die Nase vorn

Schon in der ersten Folge war Ofarim mit 45,3 Prozent der Stimmen der deutliche Favorit im Feld. Die zweite Episode sah mit 39,4 Prozent seinen niedrigsten Wert, danach unterschritt er nie mehr die 55 Prozent. Den höchsten Wert fuhr Gil Ofarim am 5. Februar mit 67 Prozent der Stimmen ein.

Samira Yavuz musste sich ihre Herausforderinnen-Rolle nach einem holprigen Start hingegen erst erarbeiten. Auch Simone Ballack und Ariel Hediger spielten lange vorne mit. Allgemein gab es auf den Folgeplätzen zwischen den einzelnen Episoden viel Bewegung. Nur die Nummer Eins veränderte sich im Verlauf der Sendung nicht. Wirklich nahe konnte dem späteren Dschungelkönig zu keinem Zeitpunkt jemand kommen.

25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback
Nach einem der größten Promi-Skandale Deutschlands meldet sich Gil Ofarim mit einer eindrucksvollen Botschaft zurück. Der Musiker, der 2021 für Schlagzeilen sorgte, wendet sich erstmals wieder an die Öffentlichkeit und betont seinen neuen Fokus auf die Musik.
Rückkehr ins Rampenlicht
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp

