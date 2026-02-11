Home News Star-News

Schlagerstar Matthias Reim spricht über das Ende seiner Karriere

Was hat er vor?

Schlagerstar Matthias Reim spricht über das Ende seiner Karriere

11.02.2026, 09.49 Uhr
von Pamela Haridi
Ein Fan stellte die Frage: „Denkst du manchmal ans Aufhören?“ – und der Schlagerstar antwortete ohne zu zögern.
Matthias Reim steht auf der Bühne.
Matthias Reim gehört zu den bekanntesten Musikern Deutschlands.  Fotoquelle: picture alliance / Johannes Ehn / picturedesk.com

Ein Künstler, der seit Jahrzehnten auf der Bühne steht, muss sich irgendwann der Frage stellen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, Abschied zu nehmen. Auch Matthias Reim wird immer mal wieder darauf angesprochen. Nun wandte sich der 68-jährige Sänger mit einer klaren Botschaft an seine Fans: Aufhören komme für ihn nicht infrage.

So geschehen, als Reim kürzlich in einem Instagram-Video direkt auf die Frage eines Followers antwortete. Er bleibe auf der Bühne, „solange ich stehen kann“ – und selbst wenn das nicht mehr gegeben sein sollte, wolle er eben auf die Bühne rollen. Dies ist nicht nur ein deutliches Statement, dass Musik für Matthias Reim weit mehr als nur einen Job darstellt. Es ist vielmehr eine typische Kampfansage à la Reim: ehrlich, direkt und ein bisschen rebellisch.

Musik ist sein Lebenselixier, kein Pflichtprogramm

Der Sänger machte deutlich, wie eng sein Leben mit Musik verbunden ist. Für ihn sei sie ein Lebensgefühl. Er könne sich nicht vorstellen, „das Schönste, das ich im Leben habe“, jemals aufzugeben. Seine Fans können die authentische Leidenschaft hinter seinen Worten spüren, was ganz und gar ihren Nerv trifft. Während manche seiner Kollegen offen über einen Rückzug aus dem Showgeschäft nachdenken, tritt Reim entschlossener denn je auf.

Derzeit beliebt:
>>Dieser “Bridgerton”-Liebling wird laut Netflix-Fans bald den Serientod sterben
>>Ausnahme bei GNTM: Deshalb fehlte Heidi Klum bei den Dreharbeiten!
>>„Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See“: ZDF zeigt ungewöhnliche Reportage
>>Christoph Maria Herbst wird 60: So stark hat sich der Darsteller verändert

Unter seinem Video häufen sich liebevolle Botschaften aus der Community und begeisterte Kommentare. Eine Followerin scherzte, sie würde mit dem Rollator in der ersten Reihe stehen, andere betitelten ihn schlicht als „Mein König“ oder „Legende“. Die Bindung zwischen Reim und seinem Publikum ist eng. Es ist eine über Generationen hinweg gewachsene Beziehung.

Thema Geld ist eher hintergründig

Hinter seiner Entscheidung stecken offenbar keine finanziellen Motive. Der Musiker erklärte bereits 2019 im Interview mit der „Frankfurter Rundschau“, dass seine Rente durch seine zahlreichen Hits und Kompositionen gesichert sei. Dabei verlief sein Werdegang durchaus nicht immer geradlinig. In den 2000er Jahren geriet Reim durch Immobiliengeschäfte in finanzielle Schwierigkeiten. 2006 musste er sogar Privatinsolvenz anmelden. Erst 2010 war er wieder schuldenfrei und um eine Erfahrung reicher, die ihn bis heute geprägt hat. Gut möglich, dass es genau dieser Bereich seiner Vergangenheit ist, der Reims heutigen Ehrgeiz und Blick auf Erfolg verändert hat.

Comeback statt Abschied

Stillstand ist momentan ohnehin nicht geplant. Aktuell arbeitet der Sänger im Studio an neuem Material und bereitet sich auf weitere Auftritte vor. Zum 35-jährigen Jubiläum seines Megahits „Verdammt, ich lieb´ dich“ plant er zudem eine große Tournee, die ihn zwischen Mai und Dezember 2026 quer durch Deutschland führen wird. Alles in allem unmissverständliche Zeichen dafür, dass seine Karriere noch lange nicht vorbei ist.

Ein Künstler, der nie aufgegeben hat

Matthias Reims Weg war geprägt von Höhen und Tiefen, von Chart-Triumphen bis hin zu finanziellen Krisen. Angesichts dieser bitteren Erfahrungen zog er aus seinem zeitweisen Scheitern einen starken Antrieb. Seine Botschaft ist mehr als bloße PR. Sie ist ein Versprechen an seine Fans, die ihn nicht nur wegen seiner Hits lieben, sondern auch wegen seiner Haltung. Solange die Musik ihn trägt, wird Matthias Reim ganz gewiss auf der Bühne stehen … oder sitzen … oder liegen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Olympische Winterspiele: Deutsches Team im Silberrausch – und Drama für Biathleten
Olympia-Drama
Olympische Spiele: Damen-Teamkombi
Olympia-Sieger Philipp Raimund beschert der ARD Traumquoten
Olympia-Überraschung
Philipp Raimund
Rätselraten nach Superbowl-Auftritt: Bad Bunny löscht alle Instagram-Beiträge
Bad Bunny Instagram Mysterium
Bad Bunny
GZSZ-Star Anne Menden im Baby-Glück: "Für einen Moment stand alles still"
Babyglück
Anne Menden
Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Wie Helene Fischer ihren Thomas Seitel wirklich kennenlernte
Ihr Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Nick Nolte wird 85: Von Hollywoods Wildem zum gefeierten Star
Hollywood-Veteran
Nick Nolte
Vom DSDS-Sieg zum finanziellen Erfolg: So baute Beatrice Egli ihr Vermögen auf
So lebt sie
Beatrice Egli lacht.
TV-Kollege springt ARD-Moderatorin Lola Weippert nach Online-Hass zur Seite: "Bemitleidenswert"
Schlagfertige Reaktion
Detlef Steves / Lola Weippert
Aus traurigem Grund: Schlagerstar Sonia Liebing kündigt Instagram-Pause an
Sonia Liebing pausiert
Sonia Liebing
Olympia 2026: Norweger widmet Goldmedaille verstorbenem Kollegen
Olympia-Sieg
Johan-Olav Botn
Leslie Nielsen: Vom ernsthaften Schauspieler zur Comedy-Ikone
Er wäre heute 100 geworden
Leslie Nielsen in "Die nackte Kanone"
Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV
Romantische Komplikationen
Array
Alles anders bei GNTM: Heidi Klum bricht mit gleich mehreren Traditionen
"Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum"
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
Diese GNTM-Gewinnerinnen machten unglaubliche Karrieren – aber nicht als Topmodels
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
„Das große Promibacken“ 2026: Diese Promis sind in Staffel 10 dabei
Kandidaten, Jury und Sendetermine
Das große Promibacken
Fast vier Millionen Zuschauer: Warum diese Karnevalsshow so beliebt ist
"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung"
Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung
"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
Kritik an Gil Ofarim
Amira Aly / Gil Ofarim
Nach Aus von “Polizeiruf”: Stars kritisieren Entscheidung der ARD
Das sagen sie
Die TV-Kommissare Peter Kurth und Peter Schneider
So mörderisch geht die RTL-Krimiserie „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ weiter
Spannende Folgen
Tjark Wolf (Hendrik Duryn), Fredericke Olsen (Isabel Thierauch)
Alle „Let’s Dance“-Kandidaten 2026 auf einen Blick!
Wer wird „Dancing Star“?
Die "Let's Dance"-Jury
Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Wicked: Teil 2"
„Bares für Rares“: David darf reimen, Horst muss leiden und wird zum „Brosch-Man“
Ausgabe vom 9. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
RTL streicht 600 Jobs: Katja Burkard berichtet von dramatischen Szenen
Sender im Umbruch
Katja Burkard
"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
Psychothriller im Nachtprogramm mit Caroline Peters und Christoph Maria Herbst
"Kalt ist die Angst"
Kalt ist die Angst
Nicht nur vor der Kamera: Darum ist Hans Sigl in seinem Team so beliebt
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor
Führerschein weg bei Florian Silbereisen? 6 Fakten zu ihm, die du noch nicht kanntest!
Lustige und schräge Fakten
Florian Silbereisen.
Nach Rassismus-Fund: So kam Florian Silbereisens Rolle zu seinem "Traumschiff"-Namen
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Jetzt spricht der Hotelmitarbeiter über Gil Ofarim: "Ärgert mich massiv"
Nach dem "Dschungelcamp"-Sieg
Gil Ofarim hat die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewonnen. Nun hat sich der Hotelangestellte zu Wort gemeldet und sich über Gil Ofarims Verhalten im "Dschungelcamp" geäußert.