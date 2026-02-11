Schlagerstar Matthias Reim spricht über das Ende seiner Karriere

Ein Künstler, der seit Jahrzehnten auf der Bühne steht, muss sich irgendwann der Frage stellen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, Abschied zu nehmen. Auch Matthias Reim wird immer mal wieder darauf angesprochen. Nun wandte sich der 68-jährige Sänger mit einer klaren Botschaft an seine Fans: Aufhören komme für ihn nicht infrage.

So geschehen, als Reim kürzlich in einem Instagram-Video direkt auf die Frage eines Followers antwortete. Er bleibe auf der Bühne, „solange ich stehen kann“ – und selbst wenn das nicht mehr gegeben sein sollte, wolle er eben auf die Bühne rollen. Dies ist nicht nur ein deutliches Statement, dass Musik für Matthias Reim weit mehr als nur einen Job darstellt. Es ist vielmehr eine typische Kampfansage à la Reim: ehrlich, direkt und ein bisschen rebellisch.

Musik ist sein Lebenselixier, kein Pflichtprogramm Der Sänger machte deutlich, wie eng sein Leben mit Musik verbunden ist. Für ihn sei sie ein Lebensgefühl. Er könne sich nicht vorstellen, „das Schönste, das ich im Leben habe“, jemals aufzugeben. Seine Fans können die authentische Leidenschaft hinter seinen Worten spüren, was ganz und gar ihren Nerv trifft. Während manche seiner Kollegen offen über einen Rückzug aus dem Showgeschäft nachdenken, tritt Reim entschlossener denn je auf.

Unter seinem Video häufen sich liebevolle Botschaften aus der Community und begeisterte Kommentare. Eine Followerin scherzte, sie würde mit dem Rollator in der ersten Reihe stehen, andere betitelten ihn schlicht als „Mein König“ oder „Legende“. Die Bindung zwischen Reim und seinem Publikum ist eng. Es ist eine über Generationen hinweg gewachsene Beziehung.

Thema Geld ist eher hintergründig Hinter seiner Entscheidung stecken offenbar keine finanziellen Motive. Der Musiker erklärte bereits 2019 im Interview mit der „Frankfurter Rundschau“, dass seine Rente durch seine zahlreichen Hits und Kompositionen gesichert sei. Dabei verlief sein Werdegang durchaus nicht immer geradlinig. In den 2000er Jahren geriet Reim durch Immobiliengeschäfte in finanzielle Schwierigkeiten. 2006 musste er sogar Privatinsolvenz anmelden. Erst 2010 war er wieder schuldenfrei und um eine Erfahrung reicher, die ihn bis heute geprägt hat. Gut möglich, dass es genau dieser Bereich seiner Vergangenheit ist, der Reims heutigen Ehrgeiz und Blick auf Erfolg verändert hat.

Comeback statt Abschied Stillstand ist momentan ohnehin nicht geplant. Aktuell arbeitet der Sänger im Studio an neuem Material und bereitet sich auf weitere Auftritte vor. Zum 35-jährigen Jubiläum seines Megahits „Verdammt, ich lieb´ dich“ plant er zudem eine große Tournee, die ihn zwischen Mai und Dezember 2026 quer durch Deutschland führen wird. Alles in allem unmissverständliche Zeichen dafür, dass seine Karriere noch lange nicht vorbei ist.

Ein Künstler, der nie aufgegeben hat Matthias Reims Weg war geprägt von Höhen und Tiefen, von Chart-Triumphen bis hin zu finanziellen Krisen. Angesichts dieser bitteren Erfahrungen zog er aus seinem zeitweisen Scheitern einen starken Antrieb. Seine Botschaft ist mehr als bloße PR. Sie ist ein Versprechen an seine Fans, die ihn nicht nur wegen seiner Hits lieben, sondern auch wegen seiner Haltung. Solange die Musik ihn trägt, wird Matthias Reim ganz gewiss auf der Bühne stehen … oder sitzen … oder liegen.