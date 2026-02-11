Home News TV-News

„Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ im ZDF: Karneval zur Primetime

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung"

Fast vier Millionen Zuschauer: Warum diese Karnevalsshow so beliebt ist

11.02.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
In Köln übernehmen die Frauen die Prunksitzung: "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" begeistert mit weiblichem Charme und hochkarätigen Auftritten. Ein Muss für Karnevalsfans.
Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung
Sitzungspräsidentin Tanja Wolters leitet die Prunksitzung "Kölle Alaaaf - Die Mädchensitzung". 2.000 Frauen im Saal übernehmen am schmutzigen Donnerstag das Regiment.  Fotoquelle: ZDF / Vera Drewke
Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung
Die Standup-Comedienne Ingrid Kühne ist laut ZDF "der Star auf jeder Karnevalsbühne, originell, genial und zum Schieflachen".  Fotoquelle: ZDF / Ben Knabe

Zum elften Mal schon bitten zu Köln am Rhein zum Beginn der Hochphase des Karnevals ausschließlich Frauen zur "anderen" Prunksitzung: "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" heißt es zur besten Sendezeit. Dass die Sause bereits Ende Januar aufgezeichnet wurde, muss niemand verunsichern, ebenso wenig der Ort im Theater im Tanzbrunnen in den Rheinterrassen. Frau sitzt – jeweils 2.000-fach – im Trockenen und bleibt dabei unter sich.

ZDF
Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung
Karnevalssitzung • 11.02.2026 • 20:15 Uhr

Frauenpower trifft Tradition: Darum ist „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ so beliebt

Die Stimmung ist bei diesem Anlass besonders gut – der weibliche Charme dürfte dabei eine besondere Rolle spielen. Doch tritt auch hier das berühmte "Kölner Dreigestirn" – Jungfrau, Bauer, Prinz – mit Testosteron-Power auf, die Tradition verlangt einfach ihr Recht. Geleitet wird das Ganze von der Sitzungspräsidentin Tanja Wolters.

Unter den Auftretenden auf Bütt und Bühne findet sich manch einer der üblichen Verdächtigen wie Marc Metzger oder "dä Tüppes" Jörg Runge. "Putzfrau" Achnes Kasulke oder Ingrid Kühne ("Frau Kühne") verkörpern nicht zuletzt neben der Prinzen-Garde Köln 1906 e.V. das weibliche Element. Kultbands wie Brings, Höhner oder Cat Ballou bieten zudem "das Beste aus dem Kölner Karneval".

Derzeit beliebt:
>>"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
>>Nach Aus von “Polizeiruf”: Stars kritisieren Entscheidung der ARD
>>Nicht nur vor der Kamera: Darum ist Hans Sigl in seinem Team so beliebt
>>„Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See“: ZDF zeigt ungewöhnliche Reportage

Im TV ist die fünfeinhalb stündige Närrinnensitzung auf ganze 90 Minuten eingeschmolzen. Was nicht zuletzt dazu beitragen dürfte, dass die Prunksitzung regelmäßig fast vier Millionen Zuschauer erreicht. Im TV-Karneval ist und bleibt "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" eine feste Größe.

Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung – Mi. 11.02. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Nach Rassismus-Fund: So kam Florian Silbereisens Rolle zu seinem "Traumschiff"-Namen
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Von Barbara Wussow bis Sasha Hehn: Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Schwarzwaldstars
Aus dem Schwarzwald in die halbe Welt
Atom-U-Boot im Fokus: Die packende Serie "Vigil"
"Vigil – Tod auf hoher See"
Vigil - Tod auf hoher See
„Es bricht mir das Herz“: Deshalb verlässt Marco Girnth „SOKO Leipzig“
Nach 25 Jahren
Marco Girnth schaut ernst.
Roger Willemsen: Das intellektuelle Gewissen des deutschen Fernsehens
Kulturschaffender
Roger Willemsen
"Finde es problematisch": Golo Euler spricht über Schauspiel-Ambitionen seiner Tochter
Schauspieler-Bedenken
Golo Euler
"Erklär mir bitte Skispringen!": ZDF-Moderatorin Lena Kesting über ihren Weg zur Schanze
Einblicke ins Skispringen
Lena Kesting im Interview
Zwei Leben im Schatten: Kristin Otto feiert 60. Geburtstag
Schatten der Erfolge
Kristin Otto
Barbara Wussow & Co.: Was wurde aus den "Schwarzwaldklinik"-Stars?
Die Schauspieler der Kult-Serie
"Die Schwarzwaldklinik": (l-r): Eva-Maria Bauer, Alf Marholm, Gaby Fischer, Franz Rudnik, Ilona Grübel, Klausjürgen Wussow, Gaby Dohm, Sascha Hehn und Barbara Wussow.
Olympia 2026: Die Eröffnung
"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026"
Olympische Winterspiele 2026
So mörderisch geht die RTL-Krimiserie „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ weiter
Spannende Folgen
Tjark Wolf (Hendrik Duryn), Fredericke Olsen (Isabel Thierauch)
Alle „Let’s Dance“-Kandidaten 2026 auf einen Blick!
Wer wird „Dancing Star“?
Die "Let's Dance"-Jury
Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Wicked: Teil 2"
„Bares für Rares“: David darf reimen, Horst muss leiden und wird zum „Brosch-Man“
Ausgabe vom 9. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
RTL streicht 600 Jobs: Katja Burkard berichtet von dramatischen Szenen
Sender im Umbruch
Katja Burkard
"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
Psychothriller im Nachtprogramm mit Caroline Peters und Christoph Maria Herbst
"Kalt ist die Angst"
Kalt ist die Angst
Führerschein weg bei Florian Silbereisen? 6 Fakten zu ihm, die du noch nicht kanntest!
Lustige und schräge Fakten
Florian Silbereisen.
Olympia-Sieger Philipp Raimund beschert der ARD Traumquoten
Olympia-Überraschung
Philipp Raimund
Jetzt spricht der Hotelmitarbeiter über Gil Ofarim: "Ärgert mich massiv"
Nach dem "Dschungelcamp"-Sieg
Gil Ofarim hat die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewonnen. Nun hat sich der Hotelangestellte zu Wort gemeldet und sich über Gil Ofarims Verhalten im "Dschungelcamp" geäußert.
Letzter Hallenser „Polizeiruf“: Peter Schneider über Abschied und Ost-Themen
Krimi-Abschied
Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen
Nach dem Skandal-Sieg: Gil Ofarim sorgt auch beim Wiedersehen für Diskussionen
Dschungelcamp 2026
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
„Marie Antoinette“ auf ZDFneo: Kostümfilm von Sofia Coppola mit Kirsten Dunst
Glamour im Käfig
Marie Antoinette
"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
Karriereende
Michelle
Catherine O'Hara: Todesursache offiziell bestätigt
Schauspielikone verstorben
Catherine O'Hara
Rätselraten nach Superbowl-Auftritt: Bad Bunny löscht alle Instagram-Beiträge
Bad Bunny Instagram Mysterium
Bad Bunny
Schönheitswahn: ZDFinfo-Doku zeigt Selbstoptimierungstrends
"Raubbau am eigenen Körper"
Make Me Beautiful
Kurios: In dieser Situation flattern „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel die Nerven
Überraschendes Geständnis
Sebastian Ströbel gibt einen kuriosen, privaten Einblick.
GZSZ-Star Anne Menden im Baby-Glück: "Für einen Moment stand alles still"
Babyglück
Anne Menden
Mord im Fasching: Tatort enthüllt düstere Geheimnisse
"Tatort: Kehraus"
Tatort: Kehraus