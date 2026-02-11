„Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ im ZDF: Karneval zur Primetime

Zum elften Mal schon bitten zu Köln am Rhein zum Beginn der Hochphase des Karnevals ausschließlich Frauen zur "anderen" Prunksitzung: "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" heißt es zur besten Sendezeit. Dass die Sause bereits Ende Januar aufgezeichnet wurde, muss niemand verunsichern, ebenso wenig der Ort im Theater im Tanzbrunnen in den Rheinterrassen. Frau sitzt – jeweils 2.000-fach – im Trockenen und bleibt dabei unter sich.

Frauenpower trifft Tradition: Darum ist „ Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung “ so beliebt Die Stimmung ist bei diesem Anlass besonders gut – der weibliche Charme dürfte dabei eine besondere Rolle spielen. Doch tritt auch hier das berühmte "Kölner Dreigestirn" – Jungfrau, Bauer, Prinz – mit Testosteron-Power auf, die Tradition verlangt einfach ihr Recht. Geleitet wird das Ganze von der Sitzungspräsidentin Tanja Wolters.

Unter den Auftretenden auf Bütt und Bühne findet sich manch einer der üblichen Verdächtigen wie Marc Metzger oder "dä Tüppes" Jörg Runge. "Putzfrau" Achnes Kasulke oder Ingrid Kühne ("Frau Kühne") verkörpern nicht zuletzt neben der Prinzen-Garde Köln 1906 e.V. das weibliche Element. Kultbands wie Brings, Höhner oder Cat Ballou bieten zudem "das Beste aus dem Kölner Karneval".

Im TV ist die fünfeinhalb stündige Närrinnensitzung auf ganze 90 Minuten eingeschmolzen. Was nicht zuletzt dazu beitragen dürfte, dass die Prunksitzung regelmäßig fast vier Millionen Zuschauer erreicht. Im TV-Karneval ist und bleibt "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" eine feste Größe.

Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung – Mi. 11.02. – ZDF: 20.15 Uhr

