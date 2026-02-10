So mörderisch geht die RTL-Krimiserie „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ weiter

Küstenkrimis wie „Nord bei Nordwest“ in der ARD oder „Nord Nord Mord“ im ZDF erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit beim TV-Publikum. Den Küstenkrimikuchen will RTL jedoch nicht ganz der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz überlassen und sendete 2023 die erste Episode aus der Reihe „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“. Dank des Erfolges steht nun die vierte Staffel an.

Neues und Bewährtes bei „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ Fans der „Dünentod“-Reihe, die bisher vor allem auf der Grundlage der Nordsee-Krimis von Sven Koch basierten, müssen sich umstellen. Denn Pia-Micaela Barucki, die mit Kommissarin Femke Folkmer eine wichtige Hauptrolle verkörperte, ist aus der Serie auf eigenen Wunsch ausgestiegen. An der Seite von Tjark Wolf – weiterhin gespielt von Hendrik Duryn – ermittelt ab sofort eine neue Kollegin. Diese mimt Isabel Thierauch. Sie war zuletzt in der Anwaltsserie „Die Heiland“ zu sehen.

Mit Auftritten in gleich fünf „SOKO“-Reihen, „Tatort“ und „Der Alte“ verfügt die 1985 geborene Schauspielerin aber auch über reichlich Krimi-Erfahrungen. Wie gewohnt spendiert RTL „Dünentod“-Fans nur Ministaffeln. Dementsprechend sind auch dieses Mal lediglich zwei Folgen mit einer Nettolaufzeit von jeweils rund eineinhalb Stunden zu sehen. Als Regisseur für beide Episoden konnte RTL erstmals Andreas Herzog gewinnen. Der inszenierte unter anderem bereits mehrere Folgen der Krimi-Schwergewichte „Tatort“ und „Polizeiruf 110“.

„Die große Freiheit“ Tjark Wolf und seine neue Kollegin Fredericke „Freddy“ Olsen ermitteln im Fall eines Kapitäns, dessen Leiche auf einer Fähre aufgefunden wird. Die Reederfamilie scheint das Ableben ihres Angestellten allerdings nicht besonders zu treffen. Ins Visier der Ermittlungen geraten schließlich zwei Fischer.

Schon bald gibt es die nächste Leiche. Das Drehbuch zur achten „Dünentod“-Folge stammt von Catharina Junk, die an der erfolgreichen Amazon-Prime-Serie „Maxton Hall“ beteiligt war. Zusammen mit Elke Schuch verfasste sie zudem das Drehbuch für die „Polizeiruf 110“-Episode „Böse geboren“. Hier kreiert sie ein spannendes Finale in einem ehemaligen Schwimmbad.

„Blutiges Moor“ Dieses Mal ruft eine in einem abgelegenen Moor aufgetauchte Leiche Tjark und Freddy auf den Plan. Anscheinend hetzte der mit einer archaischen Gesichtsbedeckung maskierte Täter sein Opfer zu Tode. Doch bald stellt sich heraus, dass das Tragen solcher Masken in einem nahegelegenen Dorf zum Brauchtum zählt, was den Kreis der Verdächtigen vergrößert.

Möglicherweise kann ein einsam im Wald hausender „Geist“ dem Ermittlerduo weiterhelfen. Oder handelt es sich bei ihm sogar um den Mörder, wie ein Fund nahelegt? Verantwortlich für das Skript sind dieses Mal die erfahrenen Drehbuchautoren Robert Hummel („Großstadtrevier“, „Letzte Spur Berlin“) und Clemens Murath („Polizeiruf 110“, „Weissensee“). Ein Sonderlob verdient sich Schauspieler Tom Lass in der Rolle des geheimnisvollen Geistes.

Wann sind die neuen „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“-Folgen zu sehen? RTL bleibt der Tradition des Dienstagskrimis („Tödlicher Dienst-Tag“) bei der Serie „Dünentod“ treu. Die deutsche Free-TV-Premiere von „Die große Freiheit“ findet am 17. Februar 2026 zur Primetime um 20:15 Uhr statt. Eine Woche später läuft dann auf dem gleichen Sendeplatz „Blutiges Moor“. Ungeduldige können die Episoden beim Streaming-Dienst RTL+ sogar schon eine Woche vorher sehen – und sich mit Angeboten wie RTL+ Premium sogar jeweils eine halbe Stunde Werbung ersparen.