Martin Rütter zerlegt Markus Söder im Podcast: "Nicht besonders intelligent"

Dass Markus Söder jüngst einen Förderbescheid über 58 Millionen für das geplante Mondkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen übergab, hört sich für Martin Rütter "schon erst mal sehr skurril an". Im Podcast "Zahltag" spricht der Hundeprofi mit SAT.1-"Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann über seine generelle Abneigung gegen den bayerischen Ministerpräsidenten.

"Bei Söder erwischst du mich ja sowieso auf dem falschen Fuß", erklärt Rütter dem Podcast-Gastgeber. Der CSU-Chef sei "ein schönes Beispiel dafür, wenn jemand völlig frei dreht". Weiter glaubt der TV-Star: "Vielleicht kommt irgendwann eine Diagnose, dass da irgendwas wirklich nicht gesund ist." Diese Einschätzung sei "nicht zynisch und nicht satirisch", sondern "wirklich ernst" gemeint, betont Rütter.

Er vermute, dass es in Söders Umfeld niemanden gebe, "der einen mal spiegelt". Rütter selbst habe sowohl beruflich als auch privat Menschen um sich, die ihn auf Fehler und unbedachte Aussagen hinweisen. "Du brauchst so Leute", findet der 55-Jährige. "Bei Söder habe ich das Gefühl, dass um ihn herum niemand mehr ist, der sagt: Pass auf Markus, Sätze wie 'Endlich kommt der schwarze Metzger' und 'die Tofu-Tümelei von den Grünen', das ist derart schlicht und populistisch und auch nicht besonders intelligent."

"Will er auf dem Mond einen McDonalds eröffnen?" Boschmann hat indessen zu beanstanden, dass die Raumfahrtstrategie "Bavaria One" mit Söders Konterfei beworben wird. "Wenn ein Politiker meint, sich selbst mit dem Gesicht auf ein Logo pressen zu lassen, dann ist für mich die Grenze überschritten", moniert er. "Das sollen ja Projekte für die Gesellschaft sein – und nicht für dein Gesicht als Politiker."

Das sieht Rütter ähnlich. Zwar halte er es prinzipiell für richtig, in Forschung zu investieren. "Aber bei Markus Söder habe ich sofort im Kopf: Was hat er vor? Will er auf dem Mond einen McDonalds eröffnen?" Er habe inzwischen zu dem CSU-Parteivorsitzenden "so wenig Vertrauen", dass er sich selbst hinterfrage: "Martin, hast du dich jetzt auf diesen Typen so eingeschossen, dass du nicht mehr sehen kannst, wenn er was Kluges sagt?"