"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Lust": Kritik zum Aufklärungsfilm im Ersten

Die Lust wirkt oft wie ein spontanes, kaum steuerbares Gefühl: Ein Gedanke, eine Berührung, eine Stimme – und schon reagieren Körper und Geist. Doch die neue Ausgabe von "ARD Wissen" zeigt auf, dass Erregung weniger zufällig ist, als viele glauben. Der Beitrag "ARD Wissen: Mein Körper. Meine Lust" von Julia Fritzsche geht der Frage nach, wie stark man selbst die Lust beeinflussen kann.

ARD Wissen: Mein Körper. Meine Lust Dokumentation • 09.02.2026 • 23:25 Uhr

Im Mittelpunkt steht die Münchner Studentin Lara Endt, die sich einem sexualtherapeutischen Coaching unterzieht. Gemeinsam mit der Züricher Therapeutin und Psychotherapeutin Dania Schiftan untersucht sie, wie ihre Erregung bislang abläuft. Dabei wird deutlich: Viele Menschen sind in ihrer Lust stark konditioniert. Wiederholen sich bestimmte Abläufe immer wieder, verfestigen sich neuronale Bahnen, während andere verkümmern. Neue Reize oder ungewohnte Situationen haben es dann schwer, Erregung auszulösen.

Wie sich innere Blockaden lösen Der Film erklärt, warum dieses Muster kein Schicksal ist, das man einfach so hinnehmen müsste. Das Gehirn ist neuroplastisch und damit veränderbar. Methoden wie bewusste Atmung, Bewegung und Achtsamkeit können helfen, den eigenen Körper differenzierter wahrzunehmen – und damit auch Lust und Erregung gezielter zu steuern. Die Doku aus der "ARD Wissen"-Reihe verbindet dabei persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Neurologie und Psychotherapie.

Neben den körperlichen Aspekten nimmt der Beitrag auch gesellschaftliche Prägungen in den Blick. Der Münchner Stand-up-Comedian Hauke van Göns spricht erstmals vor Publikum offen über seine Probleme. Im Gespräch mit Expertinnen erfährt er, welchen Einfluss Rollenbilder und sogenannte "Sex-Skripte" auf unser erotisches Erleben haben können – also kulturelle Erzählungen darüber, wie die Liebe angeblich abzulaufen hat.

Unterstützt von Fachleuten wie der Neurologin und Psychotherapeutin Heike Melzer, der Kulturwissenschaftlerin Louisa Lorenz sowie der intergeschlechtlichen Person Lynn beantwortet der Film grundlegende Fragen – eben auch die eine, was Lust denn überhaupt ist.

ARD Wissen: Mein Körper. Meine Lust – Mo. 09.02. – ARD: 23.25 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.