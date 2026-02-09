Home News TV-News

"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht": Kritik zum Krimi mit Heino Ferch im ZDF

"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht"

Heino Ferch ermittelt in Venedig: Als Commissario im schrillen Italo-Fernsehen

09.02.2026, 09.35 Uhr
von Maximilian Haase
Heino Ferch als SOKO-Ermittler Ingo Thiel in "Die Frau ohne Gesicht": Ein Krimi über eine entstellte Tote, der bis nach Venedig führt. Basierend auf wahren Fällen.
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Ingo Thiel (Heino Ferch) ermittelt in seinem siebten Fall - und der führt in diesmal bis nach Italien.  Fotoquelle: ARTE / Stanislav Honzík
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Ingo Thiel (Heino Ferch) erhält Hilfe der italienischen TV-Moderatorin Gloria Livore (Clelia Sarto), in deren Sendung er den Fall vorstellen darf.  Fotoquelle: ARTE / Luca Baggio
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Kommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) und Kommissarin Lee Sooyoung (Kotbong Yang) begeben sich auf eine überraschende Ermittlungsreise nach Venedig.  Fotoquelle: ARTE / Luca Baggio
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Zusammen mit Kollegin Lee Sooyoung (Kotbong Yang, links) trifft Ingo Thiel (Heino Ferch) in Venedig auf die TV-Moderatorin Gloria Livore (Clelia Sarto).  Fotoquelle: ARTE / Luca Baggio
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Verweifelter Ex-Mann des Opfers: Ingo Thiel (Heino Ferch, rechts) muss Stefano de Luca (Michele Cuciuffo) in die Schranken weisen.  Fotoquelle: ARTE / Stanislav Honzík
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Labiler Kunsthistoriker im Fokus: Welche Rolle spielt Philipp Sass (Florian Stetter, rechts) beim Mord an der "Frau ohne Gesicht"?  Fotoquelle: ARTE / Stanislav Honzík

Seit über acht Jahren ermittelt Heino Ferch als SOKO-Kommissar – mit einer Besonderheit, die man in hiesigen Krimis selten findet: Die Fälle basieren allesamt auf wahren Begebenheiten. Ebenso real ist der Ermittler, nach dem die von ZDF und ARTE produzierte Reihe benannt ist: Ingo Thiel, nordrhein-westfälischer Kriminalkommissar, wurde bundesweit bekannt als Leiter der Sonderkommission im Fall des verschwundenen Mirko, dessen Geschichte man im Premierenfall 2017 nacherzählte. Im vergangenen Sommer dann die erschütternde Nachricht: Der echte Ingo Thiel, der Ferch als Vorbild diente und für diesen Film zum letzten Mal beratend zur Seite stand, starb nach kurzer schwerer Krankheit mit 62 Jahren. Die Erinnerung an ihn lebt indes im Krimi fort: Im siebten Film "Die Frau ohne Gesicht", der nach der Premiere bei ARTE nun im Zweiten läuft, führt der abermals reale Fall einer unbekannten Toten sein Alter Ego bis nach Venedig.

ZDF
Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht
Kriminalfilm • 09.02.2026 • 20:15 Uhr

Auf einer einsamen Waldstraße, wird die Leiche einer Frau gefunden – sie wurde mehrfach überfahren und völlig entstellt. Ihre Identität ist unbekannt, Papiere oder andere Hinweise gibt es nicht. Die neu eingerichtete SOKO "Frau ohne Gesicht" soll Klarheit bringen.

Gemeinsam mit Rechtsmedizinerin Martha Stachowicz (Karolina Horster) und den anderen Kolleginnen und Kollegen übernimmt Thiel die Ermittlungen, die nur schleppend vorangehen. DNA-Analysen, Pathologie und Computerrekonstruktionen helfen nur bedingt, können aber immerhin feststellen, dass es sich beim Opfer um eine Mittdreißigerin und Mutter handelte.

Derzeit beliebt:
>>"Aquaman": Kritik zum DC-Klassiker mit Nicole Kidman
>>Darum kassierte ein Oscar-Preisträger für diesen Klassiker ein Mini-Honorar
>>"Thüringenkrimi – Gerechtigkeit": Kritik zum ZDF-Krimi mit Golo Euler und Emily Cox
>>"Allmen und das Geheimnis des Koi": Kritik zum ARD-Krimi mit Heino Ferch

Wie immer wird die bisweilen mühsame und eben nicht immer hochspannende Arbeit der SOKO vergleichsweise realistisch und detailreich inszeniert – auch wenn so mancher Dialog eher der klassischen TV-Krimikiste entnommen scheint.

Das italienische "Aktenzeichen XY"

Angemessen startet die grausige Handlung des Krimis (Buch und Regie: Christine Hartmann) im nasskalten November und zieht sich bis über die Weihnachtsfeiertage, die Thiel mal wieder als einsamen Eigenbrötler zeigen. Doch auch Kollegin Lee Sooyoung (Kotbong Yang) hat wenig Lust aufs Fest ("Ich hab's nicht so mit Weihnachten") – und überredet den grummelnden Kommissar stattdessen zu einer Reise nach Italien. Denn eine am Tatort gefundene und mit Täter-DNA versehene Weinflasche und eine Lederjacke führen direkt nach Venedig, das sich in der kalten Jahreszeit zwar schön leer, aber ebenfalls trüb präsentiert. Der unerwartete Ortswechsel bringt den zuvor dahindümpelnden Krimi jedenfalls in Fahrt und eine überaus unterhaltsame Wendung, die aller Schwere zum Trotz augenzwinkernd inszeniert wird.

Thiel stellt den Fall – mehr oder minder freiwillig – in der TV-Sendung "Chi era testimone" ("Wer war Zeuge?") vor, der italienischen Entsprechung des Klassikers "Aktenzeichen XY ... Ungelöst". Und wer das Fernsehen in Bella Italia kennt, weiß, dass hier anders als im spröden deutschen Pendant mit Pomp und Emotionen nicht gegeizt wird. "Das Kasperleretheater mit der hyperventilierenden Moderatorin hat uns keinen Zentimeter weitergebracht", kommentiert Thiel die schrille Show von Gloria Livore (Clelia Sarto), die ihm in der Folge weiter bei den Ermittlungen hilft. "Mein Publikum will Emotionen, das große Gefühl, capisce?", entgegnet der TV-Star. Nicht nur das: Das veröffentlichte 3D-Gesicht bringt tatsächlich Hinweise, mit deren Hilfe die tote Frau identifiziert werden kann.

Der Ermittler versteht kein Wort

Die Ermittlungen führen Thiel in venezianische Modeboutiquen und zu dem etwas klischeehaften Kunsthändler Philipp Sass (Florian Stetter), der ebenso wie der nicht minder stereotyp gezeichnete Ex-Mann (Michele Cuciuffo) sowie die Tochter (Janina Fautz) des Opfers in den Fokus geraten. Wer hat die Frau auf dem Gewissen – und welche Rolle spielt dabei eine italienische Ménage-à-trois?

Das Aufeinandertreffen des ernsten deutschen Commissarios mit Italo-TV und Carabinieri, mit Drama und Dolce Vita an der Adria ist ungemein komisch – mehr als einmal blickt Thiel bedröppelt aus der Wäsche, weil alle um ihn herum Italienisch reden und weder er noch der Großteil des Publikums, anders als in beliebten Regionalkrimis wie "Donna Leon", ein Wort verstehen. Immerhin: Ab und zu presst Thiel ein leises "Grazie" heraus.

Die Konfrontation mit diesem von unterschwelligem Humor überzeichneten Italien rettet (zusammen mit den schönen Venedig-Aufnahmen) jedenfalls den ansonsten streckenweise hölzernen Krimi, der abermals eines aufzeigt: Echte Polizeiarbeit kann ziemlich überraschen, aber auch langwierig und eintönig sein.

Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht – Mo. 09.02. – ZDF: 20.15 Uhr

Kein Kapitänsstreifen für Heino Ferch: Seine ehrlichen Gründe für die „Traumschiff"-Absage
Heino Ferch, bekannt aus Filmen wie „Comedian Harmonists“ und „Der Untergang“, sprach über ein unerwartetes Angebot: die Rolle des Kapitäns auf dem „Traumschiff“. Er entschied sich dagegen und erklärt die Hintergründe.
Deshalb lehnte er ab
Heino Ferch in einem Anzug

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Olympia 2026: Die Eröffnung
"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026"
Olympische Winterspiele 2026
Giovanni di Lorenzo kommentiert Olympia-Eröffnung im Ersten – alle Infos
Plötzlich Sportkommentator
Giovanni di Lorenzo
Felix Neureuther kritisiert Olympia 2026 in Mailand und Cortina
"ARD Story: Felix Neureuther – Olympia im Wandel?"
ARD Story: Felix Neureuther - Olympia im Wandel?
ZDF-Krimi Mordholz: Wenn das Erzgebirge zum Tatort wird
"Erzgebirgskrimi – Mordholz"
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Valentino Garavani ist tot: Italienischer Modeschöpfer stirbt mit 93 Jahren
Stilvolle Legende
Valentino Garavani
Kein Kapitänsstreifen für Heino Ferch: Seine ehrlichen Gründe für die „Traumschiff"-Absage
Deshalb lehnte er ab
Heino Ferch in einem Anzug
Ein Mordfall mit realem Hintergrund: Marie Brand deckt dunkle Medizin-Geschichten auf
"Marie Brand und die verlorenen Kinder"
Marie Brand und die verlorenen Kinder
Kann ein Versprechen aus Jugendtagen ein Leben verändern?
"Over & Out"
Over & Out
Neuer ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff nach Quotenerfolg
"Sarah Kohr – Großer Bruder"
"Sarah Kohr - Großer Bruder"
Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
„Dahlmanns letzte Bescherung“
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel
Zwischen diesen Kandidaten knallt es bei "Promis unter Palmen" schon nach wenigen Minuten
Drama und Konflikte
"Promis unter Palmen"
Biopic über Robin Cavendish: "Solange ich atme" erneut im TV
"Solange ich atme"
Solange ich atme
Eingeholt von der eigenen Vergangenheit
"Tatort: Das Böse in Dir"
"Tatort: Das Böse in Dir"
Super Bowl: So läuft die Nacht der Nächte bei RTL
"The Game – Die NFL erobert Deutschland"
Super Bowl
Auch ein Schauspieler: Das ist Sophia Thomallas Vater
Prominente Familie
Simone Thomalla und Rene.
Vom DSDS-Sieg zum finanziellen Erfolg: So baute Beatrice Egli ihr Vermögen auf
So lebt sie
Beatrice Egli lacht.
35 Jahre Eheglück: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
Große Liebe
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Schöneberger bohrt bei Beatrice Egli nach: "Wie läuft’s mit Florian?"
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Wenn der Wind zur Herausforderung wird: Martin Schmitt im Interview
Olympia-Experte
Martin Schmitt
Jason Momoa und Dave Bautista wieder vereint in "The Wrecking Crew"
Action mit Herz
The Wrecking Crew
Roger Willemsen: Das intellektuelle Gewissen des deutschen Fernsehens
Kulturschaffender
Roger Willemsen
So sah Bettina Tietjen in ihrer ersten Sendung aus
Fernsehkoryphäe
Bettina Tietjen
"Finde es problematisch": Golo Euler spricht über Schauspiel-Ambitionen seiner Tochter
Schauspieler-Bedenken
Golo Euler
Zwei Leben im Schatten: Kristin Otto feiert 60. Geburtstag
Schatten der Erfolge
Kristin Otto
"Erklär mir bitte Skispringen!": ZDF-Moderatorin Lena Kesting über ihren Weg zur Schanze
Einblicke ins Skispringen
Lena Kesting im Interview
"Wahnsinnig peinlich" – Wie Katja Riemann einen Talk-Eklat auf dem "roten Sofa" auslöste
Erfolgsgeschichte
DAS! Rote Sofa
Schnack-Jubiläum in Hamburg
"35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa"
35 Jahre "DAS! Rote Sofa"
Tierischer Selbstfindungstrip
"Ruf der Wildnis"
Ruf der Wildnis
Aufwachsen zwischen Pistengaudi, Profisport und erster Liebe
"School of Champions"
"School of Champions"
Oberstdorf: Winterwunderland im Allgäu
"ZDF.reportage: Winter in Oberstdorf"
Winter in Oberstdorf