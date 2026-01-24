Home News TV-News

"Erzgebirgskrimi – Mordholz": Kritik zum ZDF-Film mit Kai Scheve

"Erzgebirgskrimi – Mordholz"

ZDF-Krimi Mordholz: Wenn das Erzgebirge zum Tatort wird

24.01.2026, 07.00 Uhr
von Susanne Bald
Der 14. "Erzgebirgskrimi" Mordholz entführt in eine Welt voller Familiendramen, mysteriöser Waldfunde und regionaler Eigenheiten, untermalt von klassischer Musik.
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Seit dem letzten Fall sind Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, links) und Karina Szabo (Lara Mandoki) Freundinnen, nicht zuletzt die Sorge um Robert Winkler (Kai Scheve) und seine Rettung in letzter Sekunde hat sie verbunden.  Fotoquelle: ZDF/Armin Dierolf
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Försterin Saskias Onkel Fritz Bergelt (Thomas Thieme) und Luise Wolf (Jana Klinge) kennen sich vom Opernverein. Sie waren gerade auf dem Weg nach Chemnitz zu einer Aufführung von "Der Freischütz", als sie am Wegesrand die Leiche von Karl Zenker entdeckten.  Fotoquelle: ZDF/Armin Dierolf
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, rechts) hat im aktuellen Fall eine junge Praktikantin. Leonie Kampmann (Leonie Brill) ist eine der wenigen, die wissen, dass im zu verkaufenden Holz im Wald Sender versteckt sind.  Fotoquelle: ZDF/Armin Dierolf
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) kennt sich nicht nur in der Gegend bestens aus, sondern vor allem auch mit Holz. Sie versucht, aus Heiko Zenker (André Kaczmarczyk), dem Sohn des ermordeten "Holzbarons", mehr über dessen Geschäfte herauszubekommen.  Fotoquelle: ZDF/Armin Dierolf
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Ein starkes Team: Robert Winkler (Kai Scheve) und Karina Szabo (Lara Mandoki) ermitteln im 14. "Erzgebirgskrimi". Der 15. wird voraussichtlich der letzte mit Mandoki sein, die die Reihe auf eigenen Wunsch verlässt.  Fotoquelle: ZDF/Armin Dierolf
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Kirchenfrau mit Blut an den Händen? Inka Friedrich spielt die Pfarrerin Schubert, die das gestohlene Holz an den ermordeten Karl Zenker verkauft hatte. Warum er ihr so wenig zahlen musste, verrät sie nicht, was sie verdächtig macht.   Fotoquelle: ZDF/Armin Dierolf
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Robert Winkler (Kai Scheve) erfährt von Rechtsmedizinerin Dr. Kulikova (Masha Tokareva), dass Karl Zenker nichit erschossen wurde, es kann also kein Jagdunfall gewesen sein.  Fotoquelle: ZDF/Armin Dierolf
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Kerstin Kampmann (Julia Richter) fertigt in einer Werkstatt mit Laden traditionelles Kunsthandwerk aus Holz, darunter die berühmten Erzgebirgischen Schwibbögen (im Hintergrund zu sehen).   Fotoquelle: ZDF/Armin Dierolf
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
"Holzbaron" Karl Zenker (Michael Kind, links) und sein Sohn Heiko (André Kaczmarczyk) sollen immer wieder Auseinandersetzungen gehabt haben. Heiko präsentiert sich dennoch überzeugend als tief trauernder Sohn, trotz allem sei Karl schließlich sein Vater gewesen.   Fotoquelle: ZDF/Armin Dierolf
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Die örtlichen Polizisten Stefan Böhm (Shenja Lacher, links) und Bernd Müller (Felix Steinhardt) können mit dem fordernden Auftreten und den Anweisungen von Hauptkommissar Robert Winkler wenig anfangen.  Fotoquelle: ZDF/Armin Dierolf

Wie im vorletzten Fall, "Die letzte Note", beginnt der neue "Erzgebirgskrimi" ("Mordholz") mit einer berühmten Melodie der klassischen Musik: Die Ouvertüre aus Webers Oper "Der Freischütz" fungiert auch als Ouvertüre für den Krimi, denn sie unterlegt Momentaufnahmen, die erst im Verlauf der 90 Minuten nach und nach ein Gesamtbild ergeben.

ZDF
"Erzgebirgskrimi – Mordholz"
Kriminalfilm • 24.01.2026 • 20:15 Uhr

Man sieht einen leblosen Mann mit blutender Kopfwunde. Eine Frau mit einem blutigen Pullover. Eine Pfarrerin mit Blut an den Händen. Einen jungen Mann, der in lodernde Flammen blickt. Und eine junge Frau, die verstört durch den Wald zu irren scheint. Was ist hier geschehen? Und: Was wird am Samstagabend noch alles geschehen im 14. Fall der ZDF-Reihe?

Der tote Mann mit der Kopfwunde ist Karl Zenker (Michael Kind). Er "war hier mal der Platzhirsch für den Holzhandel im Erzgebirge", erklärt Försterin Saskia Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve), nachdem sie ihn sanft aus dem Schlaf geweckt hat. – Offenbar ist die komplizierte On-off-Beziehung der beiden gerade so "on" wie noch nie.

Der "Erzgebirgskrimi" zeigt neue Seiten

Winkler steht noch unter dem Eindruck der dramatischen Ereignisse des vergangenen Falls. Er war lebendig begraben worden und konnte in letzter Sekunde von Saskia und seiner Kollegin Karina Szabo (Lara Mandoki) gerettet werden. Seitdem leidet er unter Angstzuständen. Doch das Erlebte ließ ihn und die beiden Frauen offenbar eng zusammenwachsen. So innig hat man das Trio noch nie miteinander gesehen, es sind schöne Momente im aus Tradition düsteren "Erzgebirgskrimi".

In der Nähe des Tatorts im Wald wurde eine große Menge Holz gestohlen. Musste Zenker sterben, weil er die Diebe überrascht hatte? Der Wald befindet sich im Besitz der Kirche, Pfarrerin Schubert (Inka Friedrich) hatte Zenker das Holz verkauft – für eine extrem niedrige Summe. Der Frage nach den Gründen dafür weicht sie aus. Sehr verdächtig ...

Die Geschäfte des Holzwerks übernimmt nun Zenkers Sohn Heiko (André Kaczmarczyk). Die beiden hatten offenbar kein gutes Verhältnis, doch Heikos Trauer wirkt echt: "Er war immer noch mein Vater." Bleibt von den zu Beginn gezeigten Personen noch sie: Forst-Praktikantin Leonie (Leonie Brill). Warum nur wirkt die junge Frau so verstört und traurig?

Waldschütz und sächsisches Feuerfleisch

Gedreht wurde "Erzgebirgskrimi – Mordholz" rund um die Kreisstadt Annaberg-Buchholz. Deren Altstadt gehört zum UNESCO-Welterbe und wird ungewohnt pittoresk in Szene gesetzt – sogar die Sonne scheint nicht zu knapp. Die perfekte Kulisse für einen "Erzgebirgskrimi", der diesmal besonders viel Wert auf regionale Bezüge legt.

So erfreuen Teresa Weißbach als Saskia, Thomas Thieme als Onkel Fritz sowie Shenja Lacher und Felix Steinhardt als Polizisten mit regionalem Zungenschlag, Fritz kocht "sächsisches Feuerfleisch nach Art des Hauses", und auch die erzgebirgische Handwerkskunst steht wieder einmal im Fokus, insbesondere die hölzernen Schwibbögen.

Und dann lernen die Zusehenden noch die düstere Sage vom "Waldschützen" kennen: "Ein Holzhauer hatte den Waldschützen des Holzdiebstahls bezichtigt, und daraufhin ist er im Wald verschwunden ...", weiß Saskia. – "Man dachte, der Waldschütz habe ihn erschlagen ...", führt Leonie die Geschichte fort. Folgte die Realität hier etwa der Fiktion?

Zwei weitere "Erzgebirgskrimis" sind bereits abgedreht, die Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest. Der nächste Film (Arbeitstitel: "Hexenjagd") ist voraussichtlich der letzte mit Lara Mandoki, die im letzten Jahr ihren Ausstieg bekannt gab.

"Erzgebirgskrimi – Mordholz" – Sa. 24.01. – ZDF: 20.15 Uhr

