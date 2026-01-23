Home News Star-News

Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: So geht es für sie weiter

Kein Zurück mehr

23.01.2026, 09.30 Uhr
von Julian Flimm
Michelle macht klar: Ein Schlager-Comeback wird es nicht geben. Nach ihrer Abschiedstour blickt die Sängerin nach vorn – und plant einen neuen Lebensabschnitt.
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
Michelle ist eine der erfolgreichsten deutschen Schlagerstars.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Es ist ein Abschied ohne Rückfahrkarte: Tanja 'Michelle' Hewer macht unmissverständlich klar, dass ihre Zeit auf der Bühne endet. In einem Interview betont die Sängerin, dass es kein Schlager-Comeback geben wird: „Diese Entscheidung habe ich ja nicht von heute auf morgen getroffen. Das ist eine Entwicklung, die stattgefunden hat über Jahre.“

Nach über 30 Jahren auf der Bühne zieht sich die Musikerin zurück. 2026 wird Michelle im Rahmen ihrer Abschiedstournee „Zum letzten Mal“ ein letztes Mal live zu sehen sein. Die Tour startet am 18. Januar in Lingen und endet am 15. Februar in Berlin – an Michelles 54. Geburtstag.

Abschiedstournee 2026: Michelles letzte Auftritte

Mit der Tournee verabschiedet sich Michelle nicht nur von ihren Fans, sondern auch von ihrem bisherigen Lebensstil. „Ich möchte diese gewonnene Zeit einfach anders nutzen“, erklärt die Sängerin. Die ständigen Reisen und das Leben unterwegs möchte sie hinter sich lassen.

Parallel zur Tour wird auch eine Sonderedition ihres aktuellen Albums „Flutlicht“ erscheinen. Die sogenannte „Wahnsinnig Edition“ soll neun neue Songs enthalten. In diesen wolle sie persönliche Themen aufgreifen – Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Fans können sich also auf ein emotionales Abschiedsalbum freuen.



Von Hits bis Rückschlägen: Michelles Weg im Schlager

Michelle – mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer – zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen im deutschen Schlager. Sie veröffentlichte zahlreiche Hits, erhielt Gold- und Platinauszeichnungen und vertrat 2001 Deutschland beim Eurovision Song Contest.

Die Sängerin hat in der Vergangenheit einiges durchgemacht: So erlitt sie 2003 einen Schlaganfall und musste fünf Jahre später eine Privatinsolvenz anmelden. Trotzdem blickt die Schlagerlegende positiv auf ihr Leben zurück: „Heute weiß ich, dass alles richtig ist, was im Leben passiert. Auch die schlimmen Dinge, die passieren, gehören dazu.“ Heute lebt Michelle im Saarland, ist verlobt mit dem Sänger Eric Philippi und blickt auch optimistisch in die Zukunft. Sie wolle künftig mehr Zeit für Spiritualität und dafür nutzen, anderen Menschen durch schwierige Lebensphasen zu helfen.

