Für Mega-Summe: Kult-Villa aus "Prinz von Bel-Air" wird verkauft
In den 90er-Jahren erlebte Will Smith als großer Star der TV-Serie "Der Prinz von Bel-Air" seinen Durchbruch. Die vielen Fans der schnell zum absoluten Kult avancierten Show dürften bei den Gedanken an das turbulente Leben der Banks-Familie ganz sicher auch das prächtige Anwesen vor Augen haben, in dem sich der Großteil der Handlung abspielte.
Vor allem die legendäre Einfahrt mit der breiten Treppe der bekannten Villa ist in Erinnerung geblieben. Mit sechs Schlafzimmern, siebeneinhalb Bädern und rund 930 Quadratmetern Wohnfläche hat die Luxus-Immobilie aber auch noch einiges mehr zu bieten – auch wenn sie sich gar nicht wirklich in Bel-Air befindet, sondern im exklusiven Brentwood-Viertel von Los Angeles. Erstmals seit 48 Jahren steht das 1937 erbaute Anwesen jetzt wieder zum Verkauf.
Wie "TMZ" berichtet, rufen die Star-Makler Josh und Matt Altman sowie Sasha Rahban vom Maklerhaus "The Altman Brothers" eine Summe von knapp 26 Millionen Euro für die Kult-Villa auf. Trotz der Verkaufspläne wird die unverwechselbare Außenansicht aber auch weiterhin als Drehkulisse genutzt.
Und wer dann doch nicht ganz so viel Geld zur Verfügung hat, kann vielleicht darauf hoffen, dass sich noch mal eine Gelegenheit ergibt, wie es im Jahr 2020 der Fall war, um den puren Luxus einmal selbst genießen zu können. In dem Jahr wurde die Villa kurzfristig über Airbnb geöffnet.
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH