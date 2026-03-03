Home News Star-News

"Kann in sein Schlafzimmer gucken": Das ist der prominente Nachbar von Bill Kaulitz

Hollywood-Bungalow

"Kann in sein Schlafzimmer gucken": Das ist der prominente Nachbar von Bill Kaulitz

03.03.2026, 08.52 Uhr
Seit mittlerweile 15 Jahren ist Los Angeles die Wahlheimat von Bill und Tom Kaulitz. Dort wohnen sie in den berühmten Hollywood-Hills – und haben entsprechend prominente Nachbarn. Welcher Star genau direkt nebenan wohnt, das verriet Bill Kaulitz nun bei einer Haustour mit dem "Architectual Digest".
Bill Kaulitz
"Tokio Hotel"-Star Bill Kaulitz hat für das Magazin "Architectual Digest" seine Türen für eine Haus-Tour geöffnet.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz
Jared Leto
Schauspieler und Musiker Jared Leto ist der Nachbar von Bill Kaulitz in Los Angeles.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Jesse Grant

Vor mehr als 15 Jahren haben Bill und Tom Kaulitz Deutschland den Rücken gekehrt und sind in ihre Wahlheimat Los Angeles gezogen. Dort wohnen sie bis heute, auch wenn sich die anfängliche Wohnsituation etwas verändert hat. Tom Kaulitz wohnt mittlerweile mit seiner Ehefrau Heidi Klum zusammen, Bill dagegen hat den Bungalow in den Hollywood-Hills, in dem er zuvor noch gemeinsam mit seinem Bruder wohnte, in sein eigenes Reich verwandelt.

Am Leben in den USA schätzen die Tokio-Hotel-Stars vor allem die größere Privatsphäre – trotzdem hat Bill nun aber die Türen zu seinem Haus geöffnet. Für eine Roomtour mit dem Magazin "Architectual Digest".

Seit 2018 wohnt der 36-Jährige in Los Angeles in den Hollywood-Hills in einem Bungalow des Architekten Frank Lloyd Wright Jr. Nach einem Wasserrohrbruch ließ er das rund 195 Quadratmeter große Haus zuletzt aufwendig sanieren. Nun ist alles fertiggestellt. Dabei sei Bill immer wichtig gewesen: "Ich wollte nichts von dem Design verändern." Das Haus sei bereits bei seinem Einzug in keinem guten Zustand gewesen und so habe man "nach und nach ganz viel Liebe reingesteckt", ohne viel zu verändern. Der Musiker lobt den Bau als "Masterpiece", also Meisterwerk.

Bill Kaulitz ist schon in sein eigenes Haus "eingebrochen"

In den Hollywood-Hills wohnt der Sänger der Band Tokio Hotel mit Blick auf Los Angeles – und umringt von anderen Prominenten. Als er sein Schlafzimmer präsentiert verrät Bill Kaulitz: "Mein Lieblingspart von diesem Zimmer ist, dass ich hier unten Jared Leto sehen kann." Der Schauspieler und Sänger der Band Thirty Seconds to Mars sei sein "direkter Nachbar", berichtet Kaulitz. Und weiter: "Der rennt dann manchmal in seinem Schlafanzug in seinem Schlafzimmer rum, und dann winke ich ihm auch mal rüber von hier unten." Denn, so verrät er: "Ich kann perfekt in sein Schlafzimmer gucken."

Einen Ausblick hat man dabei in fast jedem Raum. Denn richtige Wände aus Stein oder Beton gibt es in dem Haus nur wenige. Bill erklärt dazu: "Weil ich so lange ein sehr zurückgezogenes Leben geführt habe, eins, was immer hinter zugezogenen Gardinen und in kleinen Räumen, die geschlossen waren, stattgefunden hat, wollte ich ein Haus, was offen ist, was Licht hat." Diesen Traum hat er sich nun erfüllt. Er fühle sich "wahnsinnig geborgen und sicher in dem Haus", betont er. Neben verglasten Fronten verfügt das Haus über ein Aufnahmestudio, einen begehbaren Kleiderschrank, mehrere Kamine, einen Pool und einen Outdoor-Jacuzzi.

Gesichert ist das Haus natürlich ebenfalls entsprechend. Wie der Musiker erklärt, habe er eine Alarmanlage und Überwachungskameras. Trotzdem gebe es einen Ort, wo man besonders gut einbrechen könne: die Küche. Das weiß der 36-Jährige aus eigener Erfahrung, denn er gesteht: "Ich breche manchmal in mein eigenes Haus ein." Etwa, wenn er seinen Schlüssel vergessen hat. Dann öffne er von außen das Schiebefenster in der Küche und klettere über die Spüle herein. Der Sänger mahnt jedoch sofort: "Ihr braucht es aber nicht nachmachen, weil hier ist ein Alarm und hier sind auch Kameras drin!"

