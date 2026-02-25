Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA

Am 11. Februar lief die erste Folge der beliebten Casting-Show "Germany's Next Top Model" bei ProSieben. Vieles ist dieses Jahr neu. So lief der Show-Auftakt nicht an einem Donnerstag, sondern an einem Mittwoch. Erstmals beurteilt die Jury um Heidi Klum zunächst nur die männlichen Kandidaten, dann die weiblichen. Und: Zum ersten Mal steigt das Finale von "Germany's Next Topmodel" in den USA, genauer: in Los Angeles.

Das bestätigte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer am Montag dem Medienmagazin "DWDL.de". "Nach dem Allstars-Finale zum 20. Jubiläum im vergangenen Jahr senden wir 2026 mit einem neuen Konzept. Das 'GNTM'-Finale steigt 2026 in Hollywood", erklärte er.

Dadurch werde das Finale mit "viel Hollywood", "viel Glamour" und "vielen Stars" auftrumpfen können. Wann das Finale ausgestrahlt wird und wie genau das "neue Konzept" aussieht, darüber machte Körfer keine Angaben.

Große Änderung für das GNTM-Finale 2026 geplant: Keine Live-Show mehr? Nach "DWDL.de"-Informationen soll das GNTM-Finale Ende Februar direkt im Anschluss an die aktuell laufenden Dreharbeiten in Los Angeles produziert werden. In den vergangenen Jahren war das Finale der Casting-Show stets live gesendet worden, zuletzt aus dem Studiokomplex Coloneum in Köln. Dadurch hatte es einen großen Zeitabstand gegeben zwischen Staffel-Dreh und Live-Show. Mit der Änderung nun soll die Produktion laut des Berichts kompakter und dadurch auch kostengünstiger ausfallen.

Für Heidi Klum kommt die Neuerung durchaus gelegen. Die Moderatorin lebt seit vielen Jahren in den USA, wo sie in New York City und Los Angeles Wohnsitze hat. Für das Finale von "Germany's Next Topmodel" hatte die 52-Jährige bislang immer nach Deutschland reisen müssen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels