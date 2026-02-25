Home News Star-News

Marlene Lufen über ihr Liebesleben: "Gab Phasen, wo ich dachte, es fehlt was"

Podcast-Gespräch

Marlene Lufen über ihr Liebesleben: "Gab Phasen, wo ich dachte, es fehlt was"

25.02.2026, 09.16 Uhr
von Jürgen Winzer
Wie verliebt sich eine reife Frau, die mitten im Leben steht? Darüber unterhielt sich Moderatorin Marlene Lufen in ihrem Podcast mit Schauspielerin Désirée Nosbusch. Beider Erkenntnis: gar nicht so einfach.
Marlene Lufen
Moderatorin Marlene Lufen lässt sich nicht desillusionieren: "Ich glaube an das Leben und die Liebe."   Fotoquelle: 2020 Getty Images/Joshua Sammer

Marlene Lufen ist 55 Jahre alt. Ihre Gesprächspartnerin in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "M wie Marlene" ist sechs Jahre älter: Désirée Nosbusch machte schon als Teenagerin TV-Karriere. Beide Frauen verbindet unter anderem, dass sie zwei erwachsene Kinder und gescheiterte Beziehungen hinter sich haben. Im Podcast-Talk redeten sie deshalb auch darüber, wie es ist, sich als erwachsene Frau neu zu verlieben und eine Beziehung zu führen. Dabei kamen beide zur Erkenntnis: Es ist kompliziert.

So weit, wie eine Freundin ist Marlene Lufen noch nicht. "Die sagt 'Für mich das Thema abgehakt, ich brauche keinen Mann in meinem Leben'." Die Moderatorin des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" sieht es anders: "Ich finde eine Zweisamkeit ist eigentlich was sehr Schönes und auch, wenn ich jetzt mein Leben superdoll genieße, gab auf jeden Fall Phasen wo ich dachte, mir fehlt was." 22 Jahre war sie mit dem ARD-Sportmoderator Claus Lufen, dem Vater ihrer Kinder Fritz und Frida verheiratet. Sie trennten sich 2019. Derzeit gilt Marlene Lufen als Single.

Désirée Nosbuschs erste Ehe mit dem Komponisten Harald Kloser, mit dem sie die Kinder Luka und Noah-Lennon bekam, dauerte von 1991 bis 2002. Jahre nach der Trennung ist ihr das passiert, was sie über die Jahre als schwierig empfand: dass frau nach einer gescheiterten ersten großen Liebe noch eine zweite große Liebe finden kann. 2018 heiratete Nosbusch den Kameramann Tom Bierbaumer.

Derzeit beliebt:
>>Die "Harry Potter"-Zwillinge: Was wurde aus James und Oliver Phelps?
>>Robert De Niro rechnet mit Trump ab: Der Feind im eigenen Land
>>Missbrauch, Skandale, Therapie: Das Drama hinter Désirée Nosbuschs Ruhm
>>ARD-Serie „Die Notärztin“ geht weiter: Sabrina Amali zurück im Einsatz

Marlene Lufen: "Ich bin kein Typ für Dating und Dating-Apps"

Bei der "reiferen Liebe" gehe es nicht nur um Gelegenheit, sondern die Umstände. Lufen: "Finden ist weniger leicht als mit Mitte 20, wo du jedes Wochenende jemand Spannendes findest." Und selbst wenn: Nosbusch sei wirklich mal ein Mann begegnet, von dem sie dachte: "Wow, gibt es das so?" Aber: Der war glücklich verheiratet seit Jahren. "Und da wird man ja im Leben nicht irgendwie rangehen", meinte sie im Podcast.

Auch nach dem Finden bleibt's kompliziert: "Weil natürlich möchte man Kompromisse machen und man möchte eine Zweisamkeit leben", meint Lufen. Andererseits, so Nosbusch, gab es in einem erwachsenen Leben ja bereits viele Kompromisse. Vielleicht zu viele. "Ich habe so oft Kompromisse gemacht. Und während ich sie machte, zu mir selbst gesagt 'Jaja, ich würde das jetzt eigentlich nicht machen, aber ich mache das jetzt, ich brech mir ja keinen Zacken und aus der Krone dabei.'"

Amira Aly berichtet von Ägypten-Reise mit Christian Düren: "Habe geheult wie ein Baby"
Amira Aly kehrt nach sieben Jahren nach Ägypten zurück, besucht ihre Familie in Zagazig und erlebt emotionale Momente mit ihren Kindern, ihrem Partner und ihrem Bruder.
Emotionales Wiedersehen
Amira Aly

Sie habe mit den Kompromissen die Erfahrung gemacht: "Es staut sich, dann ist es wie so ein Mülleimer, den man nicht lehrt. Und auf einmal ist dieser Mülleimer voll und dann läuft er über, und man weiß gar nicht mehr, was es zum Überlaufen gebracht hat."

Trotzdem. Marlene Lufen ist nicht desillusioniert. "Ich bin kein Typ für Dating und Dating-Apps", sagte sie, aber: "Ich glaube an das Leben und die Liebe und Schicksal und was auch immer passieren wird."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Amira Aly berichtet von Ägypten-Reise mit Christian Düren: "Habe geheult wie ein Baby"
Emotionales Wiedersehen
Amira Aly
Nach der Netflix-Doku der Schock: Haftbefehl erlitt schweren Rückfall
Drogen-Drama
Haftbefehl
Amira Aly packt übers "Promibacken" aus: "Zuschauer sehen das nicht"
Einblicke hinter die Kulissen
Amira Aly
Neuauflage von "Kommissar Rex": Wird Karl Markovics dabei sein?
Kultserie-Rückkehr
Karl Markovics vor einer pinken Wand bei einer Premiere.
SAT.1-Reportage mit Paul Ronzheimer: Themen von Bürgergeld bis Migration
"Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland?"
Paul Ronzheimer
Gelegenheitssex, Poly-Liebe, Angst: So tickt die Generation Z im Bett
"37°: Young Sex – Wie liebt die Gen Z?"
37°: Young Sex - Wie liebt die Gen Z?
Judith Williams isst Augenpad im Podcast von Barbara Schöneberger
Ungewöhnliche Aktion
Barbara Schöneberger
Toni Kroos beim falschen Barbier: Kuriose Friseur-Panne mit Sohn Leon
Barbier-Missgeschick
Toni Kroos
Helene Fischer lehnte seine Songs ab: Ralph Siegel spricht offen
Das war der Grund
Helene Fischer steht auf der Bühne
Thomas Seitel erzählt: Der wahre Beginn seiner Liebe zu Helene Fischer
Privates Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Franz Xaver Kroetz wird 80: Ein Leben voller Dramatik und Skandale
Bayerischer Dramatiker
Die Tote im Moorwald
Armin Rohde sorgt für Aufsehen: Klare Worte zur Weltlage
Scharfe Kritik
Armin Rohde
Teenie-Band der 90-er: Was machen die Echt-Stars heute?
Echt-Doku
Echt Kim Frank
ARD-Film kritisiert Schönheitsdruck auf Frauen - mit Adele Neuhauser
"Faltenfrei"
Faltenfrei
Kim Frank blickt zurück: Die Geschichte der Band "Echt" im TV
"Echt – Unsere Jugend"
Echt - Unsere Jugend
Nach 35 Jahren: Neuer Durchbruch im Mordfall Seckin Caglar durch "Aktenzeichen XY"?
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"
Heute im TV: "Aktenzeichen XY ... ungelöst" soll Kölner "Cold Case" von 1991 knacken
Ungeklärter Mordfall
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
„Superschön“: Fabergé-Schmuck sorgt bei „Bares für Rares“ für Bieterduell
Ausgabe vom 24. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
Theresa „Uri“ Brunner geht: Ursula Eber verlässt „Dahoam is Dahoam“
Nach fast 20 Jahren
Dahoam is Dahoam
40 Jahre Modern Talking: Diese Pläne gibt es um ein großes Comeback mit Nostalgie-Tour
Pop-Duo-Revival
Dieter Bohlen und Thomas Anders
Cal Hockley aus „Titanic“: Billy Zanes Karriere nach dem Mega-Erfolg
Meistgehasster Film-Fiesling
Titanic (1997)
Zara Larsson rastet aus: Dieses Bild will sie unbedingt löschen
Fotostreit auf Wikipedia
Zara Larsson
Kirsten Dunst bei BAFTA-Afterparty: Kleid reißt plötzlich auf
Unfreiwillige Kleiderpanne
BAFTA Film Awards
Lola Weippert bricht Weltreise ab – Moderatorin kehrt nach Deutschland zurück
Rätselhafte Rückkehr
Lola Weippert
Ist „Kacken an der Havel“ die verrückteste Netflix-Serie des Jahres?
Mit Veronica Ferres & Matthias Brandt
"Kacken an der Havel"
Die heilige Unterhose: Das sind die Show-Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Erneuter Quoten-Flop für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
Quotentief
Stefan Raab
Schock kurz vor Start: "Let’s Dance"-Profi verletzt – Ersatz steht fest
Kurzfristige Änderung
Tänzer Mikael Tatarkin schaut ernst.
Sieben Kilo weg: So hat Johannes B. Kerner sein Gewicht reduziert
Moderator verrät's
Johannes B. Kerner steht auf der Bühne und trägt einen glitzernden Anzug.
Neuer Job Busfahrer: ZDF-Serie über Fachkräftemangel im ÖPNV
"Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer"
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer