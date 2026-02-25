Marlene Lufen über ihr Liebesleben: "Gab Phasen, wo ich dachte, es fehlt was"

Marlene Lufen ist 55 Jahre alt. Ihre Gesprächspartnerin in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "M wie Marlene" ist sechs Jahre älter: Désirée Nosbusch machte schon als Teenagerin TV-Karriere. Beide Frauen verbindet unter anderem, dass sie zwei erwachsene Kinder und gescheiterte Beziehungen hinter sich haben. Im Podcast-Talk redeten sie deshalb auch darüber, wie es ist, sich als erwachsene Frau neu zu verlieben und eine Beziehung zu führen. Dabei kamen beide zur Erkenntnis: Es ist kompliziert.

So weit, wie eine Freundin ist Marlene Lufen noch nicht. "Die sagt 'Für mich das Thema abgehakt, ich brauche keinen Mann in meinem Leben'." Die Moderatorin des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" sieht es anders: "Ich finde eine Zweisamkeit ist eigentlich was sehr Schönes und auch, wenn ich jetzt mein Leben superdoll genieße, gab auf jeden Fall Phasen wo ich dachte, mir fehlt was." 22 Jahre war sie mit dem ARD-Sportmoderator Claus Lufen, dem Vater ihrer Kinder Fritz und Frida verheiratet. Sie trennten sich 2019. Derzeit gilt Marlene Lufen als Single.

Désirée Nosbuschs erste Ehe mit dem Komponisten Harald Kloser, mit dem sie die Kinder Luka und Noah-Lennon bekam, dauerte von 1991 bis 2002. Jahre nach der Trennung ist ihr das passiert, was sie über die Jahre als schwierig empfand: dass frau nach einer gescheiterten ersten großen Liebe noch eine zweite große Liebe finden kann. 2018 heiratete Nosbusch den Kameramann Tom Bierbaumer.

Marlene Lufen: "Ich bin kein Typ für Dating und Dating-Apps" Bei der "reiferen Liebe" gehe es nicht nur um Gelegenheit, sondern die Umstände. Lufen: "Finden ist weniger leicht als mit Mitte 20, wo du jedes Wochenende jemand Spannendes findest." Und selbst wenn: Nosbusch sei wirklich mal ein Mann begegnet, von dem sie dachte: "Wow, gibt es das so?" Aber: Der war glücklich verheiratet seit Jahren. "Und da wird man ja im Leben nicht irgendwie rangehen", meinte sie im Podcast.

Auch nach dem Finden bleibt's kompliziert: "Weil natürlich möchte man Kompromisse machen und man möchte eine Zweisamkeit leben", meint Lufen. Andererseits, so Nosbusch, gab es in einem erwachsenen Leben ja bereits viele Kompromisse. Vielleicht zu viele. "Ich habe so oft Kompromisse gemacht. Und während ich sie machte, zu mir selbst gesagt 'Jaja, ich würde das jetzt eigentlich nicht machen, aber ich mache das jetzt, ich brech mir ja keinen Zacken und aus der Krone dabei.'"

Sie habe mit den Kompromissen die Erfahrung gemacht: "Es staut sich, dann ist es wie so ein Mülleimer, den man nicht lehrt. Und auf einmal ist dieser Mülleimer voll und dann läuft er über, und man weiß gar nicht mehr, was es zum Überlaufen gebracht hat."

Trotzdem. Marlene Lufen ist nicht desillusioniert. "Ich bin kein Typ für Dating und Dating-Apps", sagte sie, aber: "Ich glaube an das Leben und die Liebe und Schicksal und was auch immer passieren wird."

