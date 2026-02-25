Home News TV-News

„Faltenfrei“ in der ARD: Adele Neuhauser rechnet mit Beauty-Wahn ab

"Faltenfrei"

ARD-Film kritisiert Schönheitsdruck auf Frauen - mit Adele Neuhauser

25.02.2026, 07.30 Uhr
von Maximilian Haase
In "Faltenfrei" wird die zynische Beauty-Chefin Stella nach einer Schönheits-OP mit den wahren Gedanken ihrer Mitmenschen konfrontiert. Adele Neuhauser überzeugt als wandelbare Hauptdarstellerin in dieser tragikomischen ARD-Produktion über die Abgründe der Schönheitsindustrie.
Faltenfrei
Stella Martin (Adele Neuhauser) hat eine berühmte Beauty-Linie erfunden und gilt als herrschsüchtige Chefin.  Fotoquelle: BR/Bavaria Fiction GmbH/ORF
Faltenfrei
Eitel wie ihre Kundschaft: Adele Neuhauser verkörpert die allerseits unbeliebte Stella.  Fotoquelle: BR/Bavaria Fiction GmbH/ORF
Faltenfrei
Stella (Adele Neuhauser) vertraut sich dem Chef der Schönheitsklinik Arthur Schenk (Manuel Rubey) an.  Fotoquelle: BR/Bavaria Fiction GmbH/ORF/Jacqueline Krause-Burberg

Unrealistische Vorbilder, sexistische Ideale, Geldmacherei mit der Unsicherheit junger Frauen: Die Beauty-Branche – von Kosmetikkonzernen bis Schönheitskliniken – steht schon länger in der Kritik. Während sich manche Unternehmen mittlerweile der Verantwortung bewusst werden, wirken in anderen noch alte Vorstellungen und Strukturen. Eine solche Firma steht auch im Fokus des ARD-Films "Faltenfrei", den das Erste nun zur Primetime wiederholt. Dies allerdings mit einem tragikomischen und überaus unterhaltsamen Ansatz: Die zynische Chefin einer Beauty-Linie, eben noch egomanisch und unbelehrbar, wird sich plötzlich – wortwörtlich – bewusst, was ihr Umfeld über sie denkt. Bewegt sie das zum Umdenken? Und wer könnte so einen Charakter besser verkörpern als eine wie immer fantastische Adele Neuhauser?

ARD
Faltenfrei
Komödie • 25.02.2026 • 20:15 Uhr

Adele Neuhauser in „Faltenfrei“: Rolle zwischen Stärke und Zerbrechlichkeit

Neuhauser, deren Paraderollen Bibi Fellner ("Tatort Wien") und Julie Zirbner ("Vier Frauen und ein Todesfall") ja ebenfalls komische und tragische Eigenschaften ineinander vereinen, scheint die Figur der Stella Martin auf den Leib geschneidert. Kein Wunder, arbeitete die mittlerweile 67-Jährige doch schon mehrfach mit Drehbuchautor Uli Brée zusammen. "Er weiß, was man mir antun kann, was ich aushalte und wo meine Stärken liegen", sagte Neuhauser einst im Interview zum Film. Grundsätzlich wichtig gewesen sei die Kritik "an der ganzen Branche, die Schönheitsoperationen vermarktet. Die Schönheitsbranche weckt falsche Träume in jungen Menschen."

In der Figur der Stella versammeln sich diese kritikwürdigen Eigenschaften: Als ihre junge Assistentin vorsichtig auf die Gefahr von Schönheitsnormen verweist, winkt die unbelehrbare Chefin ab. Schließlich verkaufe man die Produkte vor allem, weil Frauen ihre Körper nicht mögen. "Leute wie du tragen dazu bei, dass sich Mädchen in ihren Körpern unwohl fühlen", wird Stella von ihrer Tochter Johanna (Olga von Luckwald) kritisiert – die Einzige, die offen Kritik äußert. Doch auch die Fassade der Alphafrau bröckelt: Nicht nur steht die Firma mittlerweile im Minus, auch Stella selbst muss mit dem Alter kämpfen. Zu allem Überfluss scheint Ehemann Georg (Thomas Limpinsel) auch noch eine Affäre mit der jüngeren Mitarbeiterin zu haben. Der Beauty-Wahn, so erzählt "Faltenfrei" ganz dialektisch, frisst nicht nur seine Kinder, sondern auch seine Mütter.

Derzeit beliebt:
>>„Echt – Unsere Jugend“: BR zeigt Doku über 90er-Band um Kim Frank
>>Nach 35 Jahren: Neuer Durchbruch im Mordfall Seckin Caglar durch "Aktenzeichen XY"?
>>ARD-Serie „Die Notärztin“ geht weiter: Sabrina Amali zurück im Einsatz
>>ARD-Doku analysiert Trump-Putin-Beziehung im Krieg gegen die Ukraine

Schönheits-OP mit Folgen: Tragikomödie setzt auf absurde Wendung

Um diese Ambivalenz zuzuspitzen, bedient sich die Tragikomödie unter Regie von Dirk Kummer schöner alter Humorwerkzeuge: Slapstickhaft rennt Stella – noch geschockt vom Verhältnis ihres Mannes – in einen Radfahrer und landet mit Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Auch äußerlich ist sie völlig ramponiert, einzige Lösung ist – natürlich – eine Schönheits-OP beim bekannten Chirurgen (wie so oft grandios: Manuel Rubey). Doch die Narkose wirkt nicht, Stella stürzt vom OP-Tisch und ist fortan nicht mehr dieselbe. Plötzlich hört sie, was die Menschen in ihrer Umgebung über sie denken. Unnötig zu erwähnen, dass Nettigkeiten dabei die Ausnahme sind. Stella realisiert, dass sie sich durch ihr Verhalten zur hassenswerten Person gemacht hat.

Oliver Geissen privat: So lebt der RTL-Moderator mit der Familie
Seit Jahrzehnten prägt er die TV-Unterhaltung, doch über sein Leben abseits der Bühne ist wenig bekannt. Einzelne Details zeigen einen überraschend bodenständigen Alltag.
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate

Noch so ein Klassiker: die egoistische, wohlhabende Person, die durch ein unerwartetes Ereignis geläutert wird. Durch ihre Fähigkeit, Gedanken anderer zu lesen, kommt Stella zur Besinnung, entdeckt ihre empathische Seite und entschuldigt sich gar bei jenen, die sie in den letzten Jahren verletzt hat. Das ist nun nicht die Neuerfindung des Genres, macht aber aufgrund zahlreicher kreativer Einfälle doch jede Menge Spaß. Die Fallhöhe ist auch hier das Entscheidende. Trotzdem: Dass "Faltenfrei" über den deutschen Komödiendurchschnitt hinausweist, ist zu großen Teilen das Verdienst der wunderbaren Hauptdarstellerin Adele Neuhauser.

Nach dem Erfolg von "Faltenfrei" drehte die Wienerin vier Jahre später abermals mit dem Duo Kummer/Brée die nicht minder sehenswerte Dramedy "Ungeschminkt" (2024), die das Erste ebenfalls als Wiederholung zeigt (Mittwoch, 4. März, 20.15 Uhr). Eine Woche später folgt dann der neue dritte Teil der losen Reihe, in der Neuhauser immer in anderer Rolle zu sehen ist: Unter dem Titel "Makellos – Eine kurze Welle des Glücks" geht es diesmal um eine Frau, die ihrer leidenschaftslosen Ehe mit Hilfe eines Callboys entfliehen will. Das Erste zeigt den wieder von Dirk Kummer nach einem Drehbuch von Uli Brée inszenierten Film in Erstausstrahlung am Mittwoch, 11. März, um 20.15 Uhr.

Faltenfrei – Mi. 25.02. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ohne Vorwissen keine Chance? Darum war dieser "Tatort" so kompliziert
Abschied von Stefanie Reinsperger
Tatort: Schmerz
Zucker, der Feind – Hirschhausens süße Rache
"Hirschhausen und der Zucker"
Hirschhausen und der Zucker
Fritz Karl schreibt „Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee“ selbst
Schauspieler im Interview
Fritz Karl im Interview
So sah Karoline Schuch in ihrer ersten Rolle aus
Karrieresprung
Karoline Schuch
Vampir-Thriller "Oderbruch": Neue Staffel verspricht Spannung und Action
"Oderbruch – Staffel zwei"
"Oderbruch" - Staffel zwei
Tatort Dortmund: Abschied und neue Enthüllungen
"Tatort: Schmerz"
Tatort: Schmerz
"Schon mal drüber nachgedacht": Judith Rakers überrascht mit "Tatort"-Vorhaben
Podcast-Geheimnis
Judith Rakers
Felix Neureuther enthüllt: Warum die Olympia-Stimmung ausblieb
Olympia-Resonanz
ARD Story: Felix Neureuther - Olympia im Wandel?
Fritz Karl klagt über das Thema Handy: "Täglicher Kampf in unserer Familie"
Kritik an Handys
Fritz Karl
"Bin vom Sofa gekippt": ARD-Kommentator entfacht mit Spruch über Olympia-Athletin heftige Kritik
Shitstorm
Anastasia Gubanova
Heute im TV: "Aktenzeichen XY ... ungelöst" soll Kölner "Cold Case" von 1991 knacken
Ungeklärter Mordfall
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
„Superschön“: Fabergé-Schmuck sorgt bei „Bares für Rares“ für Bieterduell
Ausgabe vom 24. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
Amira Aly berichtet von Ägypten-Reise mit Christian Düren: "Habe geheult wie ein Baby"
Emotionales Wiedersehen
Amira Aly
Theresa „Uri“ Brunner geht: Ursula Eber verlässt „Dahoam is Dahoam“
Nach fast 20 Jahren
Dahoam is Dahoam
40 Jahre Modern Talking: Diese Pläne gibt es um ein großes Comeback mit Nostalgie-Tour
Pop-Duo-Revival
Dieter Bohlen und Thomas Anders
Cal Hockley aus „Titanic“: Billy Zanes Karriere nach dem Mega-Erfolg
Meistgehasster Film-Fiesling
Titanic (1997)
Missbrauch, Skandale, Therapie: Das Drama hinter Désirée Nosbuschs Ruhm
Ein Leben im Rampenlicht
Désirée Nosbusch
Nach der Netflix-Doku der Schock: Haftbefehl erlitt schweren Rückfall
Drogen-Drama
Haftbefehl
Zara Larsson rastet aus: Dieses Bild will sie unbedingt löschen
Fotostreit auf Wikipedia
Zara Larsson
Kirsten Dunst bei BAFTA-Afterparty: Kleid reißt plötzlich auf
Unfreiwillige Kleiderpanne
BAFTA Film Awards
Lola Weippert bricht Weltreise ab – Moderatorin kehrt nach Deutschland zurück
Rätselhafte Rückkehr
Lola Weippert
Ist „Kacken an der Havel“ die verrückteste Netflix-Serie des Jahres?
Mit Veronica Ferres & Matthias Brandt
"Kacken an der Havel"
Die heilige Unterhose: Das sind die Show-Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Erneuter Quoten-Flop für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
Quotentief
Stefan Raab
Amira Aly packt übers "Promibacken" aus: "Zuschauer sehen das nicht"
Einblicke hinter die Kulissen
Amira Aly
Neuauflage von "Kommissar Rex": Wird Karl Markovics dabei sein?
Kultserie-Rückkehr
Karl Markovics vor einer pinken Wand bei einer Premiere.
Schock kurz vor Start: "Let’s Dance"-Profi verletzt – Ersatz steht fest
Kurzfristige Änderung
Tänzer Mikael Tatarkin schaut ernst.
Sieben Kilo weg: So hat Johannes B. Kerner sein Gewicht reduziert
Moderator verrät's
Johannes B. Kerner steht auf der Bühne und trägt einen glitzernden Anzug.
Neuer Job Busfahrer: ZDF-Serie über Fachkräftemangel im ÖPNV
"Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer"
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
Jagd auf einen Menschen: RTL zeigt besonders brutalen Nordsee-Fall
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"
"Dünentod - Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"