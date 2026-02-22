Home News TV-News

"Oderbruch – Staffel zwei": Kritik zum Staffelstart der Vampir-Serie in der ARD

"Oderbruch – Staffel zwei"

Vampir-Thriller "Oderbruch": Neue Staffel verspricht Spannung und Action

22.02.2026, 06.45 Uhr
von Elisa Eberle
Zwei Jahre nach den dramatischen Ereignissen der ersten Staffel kehren die Vampir-Geschwister Maggie und Kai Kring in "Oderbruch" zurück. In der Fortsetzung der erfolgreichen Mystery-Serie jagen sie durch Europa und kämpfen gegen den Orden der Strigoi.
"Oderbruch" - Staffel zwei
Zwei Jahre nach der ersten Staffel "Oderbruch" wird die Geschichte um Maggie Kring (Karoline Schuch) und den Ermittler Zajak (Lucas Gregorowicz, rechts) fortgesetzt. Mit Quito (Sabin Tambrea) und einigen anderen stoßen ein paar neue Figuren zum Cast.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/SWR/Syrreal Entertainment/Kurt Patzak/Håvard Schei/Marcel Weisheit
"Oderbruch - Staffel zwei"
Die Kring-Geschwister Maggie (Karoline Schuch) und Kai (Julius Gause) sind auf der Flucht vor dem Vampir-Orden, gleichzeitig jagen sie die wenigen noch verbliebenen Jäger.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/SWR/Syrreal Entertainment/Kurt Patzak
"Oderbruch - Staffel zwei"
Quito (Sabin Tambrea) möchte Maggie Kring um jeden Preis finden.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/SWR/Syrreal Entertainment/Kurt Patzak
"Oderbruch - Staffel zwei"
Vera (Emily Kusche) hat keine Ahnung, wer ihre Eltern sind und in welcher Gefahr sie ihretwegen schwebt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/SWR/Syrreal Entertainment/Håvard Schei
"Oderbruch - Staffel zwei"
Zwei Jahre nach Entdecken des riesigen Leichenbergs sucht der inzwischen suspendierte Ermittler Zajak (Lucas Gregorowicz) noch immer nach den Verantwortlichen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/SWR/Syrreal Entertainment/Christian Huck (Repro)

Mit der Mystery-Thriller-Serie "Oderbruch" unternahm das Erste Anfang 2024 einen bis dato eher ungewöhnlichen Versuch, neues Publikum anzusprechen: In acht Folgen erzählte die düstere Miniserie von einem mysteriösen Leichenberg in der titelgebenden deutsch-polnischen Grenzregion, der sich im weiteren Verlauf als Hinterlassenschaft von Vampiren entpuppte. Fast 13 Millionen Abrufe in der ARD Mediathek gaben dem Experiment recht. Zwei Jahre später setzt die ARD die internationale Ko-Produktion nun mit einer zweiten Staffel fort. Sechs Folgen (Regie: Adolfo J. Kolmerer, Buch: Arend Remmers und Christian Alvart) sind ab Freitag, 20. Februar, in der ARD Mediathek abrufbar. Die lineare Ausstrahlung der ersten beiden Folgen erfolgt am Sonntag, 22. Februar, ab 22.05 Uhr, die Folgen drei bis sechs sind am Freitag, 27. Februar, um 23.55 Uhr, im Ersten zu sehen.

ARD
Oderbruch – Staffel zwei
Serie • 22.02.2026 • 22:05 Uhr

Die Handlung setzt zwei Jahre nach dem blutrünstigen Finale der ersten Staffel ein: Maggie Kring (Karoline Schuch) aktivierte damals das in ihr schlummernde Gen und wurde so zur blutdurstigen Vampirin. Als angeblich letztes weibliches Wesen ihrer Art befindet sie sich seither mit ihrem Vampir-Bruder Kai (Julius Gause) auf der Flucht. Denn nur mit ihr kann der aussterbende Orden der Strigoi die nötigen Nachkommen für den Fortbestand der Vampire zeugen.

Die Jäger werden zu Gejagten

Maggie und Kai wollen die Zeugung neuer Vampire nicht nur verhindern, sondern auch die wenigen noch existierenden "Jäger" stoppen. Dafür reisen sie quer durch Europa bis in die Wüste Spaniens. Doch Maggie ist nicht immer ehrlich zu Kai: Nicht nur boykottiert sie wieder und wieder den Versuch, sich an Tierblut als Alternative zum Menschenblut zu gewöhnen, sie verschweigt auch die Existenz ihrer Tochter: Vera ("Sløborn"-Star Emily Kusche) wurde gleich nach ihrer Geburt zur Adoption freigegeben. Heute lebt sie in Spanien, unwissend über ihre wahre Identität. Für Quito (Sabin Tambrea), den Sohn des Strigoi-Herrschers (Martin Feifel), wird sie so zu einem einmaligen Köder, um Maggie anzulocken.

Derzeit beliebt:
>>"On & Off the Catwalk by Heidi Klum": Die neue Dokureihe mit Privateinblicken in Heidi Klums Leben
>>"Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie": Kritik zur neuen Folge der ZDF-Reihe
>>"Tatort: Schmerz": Kritik zum letzten Fall von Stefane Reinsperger im Ersten
>>"Schon mal drüber nachgedacht": Judith Rakers überrascht mit "Tatort"-Vorhaben

Die Strigoi-Vampire sind jedoch nicht als einzige dicht auf den Fersen der Kring-Geschwister: Auch der inzwischen suspendierte Polizeibeamte Stanislaw Zajak (Lucas Gregorowicz) verfolgt sie, fest entschlossen, den noch immer ungelösten Fall um den Leichenberg endlich aufzuklären ...

Fesselnd und actionreich

Auch in der zweiten Staffel büßt "Oderbruch" nichts von der fesselnden Spannung ein. Stand in der ersten Staffel lange das Rätseln um den mysteriösen Leichenberg im Vordergrund, setzt die Fortsetzung nun allerdings von der ersten Folge an auf blutrünstige Action, die auch den Cast herausforderte: "Ich habe mich körperlich mit einer Kung-Fu-Trainerin und unserem Stunt-Koordinator vorbereitet", schildert Karoline Schuch im Interview.

Die heute 24-jährige Emily Kusche hingegen, die ihre Filmtochter Vera spielt, begann "bereits Monate vor dem Dreh" Spanisch und Cello zu lernen: Für Vera, so erklärt die Schauspielerin, sei die Musik ein Zufluchtsort: "Ich wollte ihr Talent im Cellospielen so glaubwürdig wie möglich verkörpern – eine große Challenge. Gleichzeitig bin ich extrem dankbar: Durch das Projekt habe ich nicht nur ein neues Instrument, sondern auch eine neue Sprache gelernt."

Verglichen mit anderen öffentlich-rechtlichen Serien kann sich "Oderbruch" jedenfalls auch in der zweiten Staffel sehen lassen: Die neuen Drehorte auf Gran Canaria verleihen der Serie einen zusätzlichen cineastischen Look. Eine Produktion, die definitiv aus dem Rahmen fällt.

Oderbruch – Staffel zwei – So. 22.02. – ARD: 22.05 Uhr

Tatort Dortmund: Abschied und neue Enthüllungen
Stefanie Reinsperger sagt Adieu zur Rolle der Rosa Herzog im Dortmunder Tatort. Der Fall "Schmerz" verknüpft Vergangenes mit dem Jugoslawienkrieg und fordert volle Aufmerksamkeit.
"Tatort: Schmerz"
Tatort: Schmerz

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Felix Neureuther enthüllt: Warum die Olympia-Stimmung ausblieb
Olympia-Resonanz
ARD Story: Felix Neureuther - Olympia im Wandel?
Fritz Karl klagt über das Thema Handy: "Täglicher Kampf in unserer Familie"
Kritik an Handys
Fritz Karl
"Bin vom Sofa gekippt": ARD-Kommentator entfacht mit Spruch über Olympia-Athletin heftige Kritik
Shitstorm
Anastasia Gubanova
Louis Klamroth verteidigt das ZDF nach KI-Debakel: "Sie sind damit exzellent umgegangen"
ZDF-Skandal
Louis Klamroth
Oliver Mommsen ermittelt erneut als TV-Kommissar
"Mord oder Watt? Die wilde Hilde"
"Mord oder Watt? Die wilde Hilde"
Abschied bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars kehren der ARD-Serie den Rücken
Schauspielerwechsel
"In aller Freundschaft"
"Nord bei Nordwest"-Star über schlimme Zeit: "Ich war verzweifelt"
Ihre Karriere
Regine Hentschel
Idris Elba: "Berlin trägt Geschichte in sich. Sie ist rau, offen, ehrlich."
Idris Elba über "Hijack"
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
"Carneval – Der Clown bringt den Tod": Kritik zum Thriller mit Peter Lohmeyer
Thriller-Adaption
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
"Karneval in Köln 2026": Das närrische Highlight in der ARD
Jeckenfest
Karneval in Köln 2026
Neue „Traumschiff“-Folge: Drama, Mythen und eine besondere Passagierin
Mit Influencerin
In ihren weißen Uniformen stehen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) nebeneinander und blicken lachend nach vorne.
Barbara Wussow privat: Seit 35 Jahren liebt sie denselben Mann
Das Geheimnis ihrer Beziehung
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Florian Silbereisen: Diese 6 Geschichten kennt kaum jemand
"Traumschiff"-Star
Florian Silbereisen.
"The Whale": Ein Drama, das unter die Haut geht!
Emotionales Drama
The Whale
Paradise: Die zweite Staffel startet mit neuem Twist
Genremix-Hit
Paradise, Staffel 2
Was Natalia Wörner antreibt: Die Kraft der Frauen
Schauspielerin & Aktivistin
Natalia Wörner im Interview
Neue Adaption eines Weltbestsellers: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Lord of the Flies"
Senkrechtstarterin: "Game of Thrones"-Star Sophie Turner feiert 30. Geburtstag
Sophie und Kit vereint
Sophie Turner
Drama in Stralsund: Wenn der Bauunternehmer durchdreht
"Stralsund – Jetzt komm ich!"
Stralsund - Jetzt komm ich!
Historisches Epos: Der Freiheitskämpfer Andreas Hofer kehrt zurück!
"Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers"
Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers
Oliver Geissen privat: Ehe, Kinder und Leben mit Christina Plate
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate
Raab-Show am Tiefpunkt angekommen – Marktanteil von 4,1 Prozent!
Nach kurzem Aufwind
Stefan Raab im Anzug auf der Bühne.
Kontroverse Aussagen nach Rassismus-Eklat: TV-Moderatorin rechnet mit José Mourinho ab
Rassismusdebatte
Kate Scott
Lars Eidinger verletzt Zuschauerin mit Degen – Theaterstück abgebrochen
Unfall im Theater
Lars Eidinger
"Stranger Things"-Star gegen Zombie-Pilz: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
"Cold Storage"
Stephen Colbert macht eigenem Sender Zensurvorwürfe – und veröffentlicht verbotenes Interview dann doch
Zensurvorwurf
Stephen Colbert
Sergio Leones Meisterwerk im BR
"Spiel mir das Lied vom Tod"
Spiel mir das Lied vom Tod
Patrice Aminati spricht in neuem Video offen über ihren Krebs: "Unfassbar schrecklich und kräftezehrend"
Krebsforschung
Patrice Aminati
"Bedauerlich": Sport1 verliert Darts-WM überraschend an ProSieben
Darts-Rechtewechsel
Luke Littler
Silvia Wollny spricht in TV-Show über Tochter Calantha: "Da wird nie mehr ein Verhältnis sein"
Familiendrama enthüllt
Promis unter Palmen