"Oderbruch – Staffel zwei": Kritik zum Staffelstart der Vampir-Serie in der ARD

Mit der Mystery-Thriller-Serie "Oderbruch" unternahm das Erste Anfang 2024 einen bis dato eher ungewöhnlichen Versuch, neues Publikum anzusprechen: In acht Folgen erzählte die düstere Miniserie von einem mysteriösen Leichenberg in der titelgebenden deutsch-polnischen Grenzregion, der sich im weiteren Verlauf als Hinterlassenschaft von Vampiren entpuppte. Fast 13 Millionen Abrufe in der ARD Mediathek gaben dem Experiment recht. Zwei Jahre später setzt die ARD die internationale Ko-Produktion nun mit einer zweiten Staffel fort. Sechs Folgen (Regie: Adolfo J. Kolmerer, Buch: Arend Remmers und Christian Alvart) sind ab Freitag, 20. Februar, in der ARD Mediathek abrufbar. Die lineare Ausstrahlung der ersten beiden Folgen erfolgt am Sonntag, 22. Februar, ab 22.05 Uhr, die Folgen drei bis sechs sind am Freitag, 27. Februar, um 23.55 Uhr, im Ersten zu sehen.

Oderbruch – Staffel zwei Serie • 22.02.2026 • 22:05 Uhr

Die Handlung setzt zwei Jahre nach dem blutrünstigen Finale der ersten Staffel ein: Maggie Kring (Karoline Schuch) aktivierte damals das in ihr schlummernde Gen und wurde so zur blutdurstigen Vampirin. Als angeblich letztes weibliches Wesen ihrer Art befindet sie sich seither mit ihrem Vampir-Bruder Kai (Julius Gause) auf der Flucht. Denn nur mit ihr kann der aussterbende Orden der Strigoi die nötigen Nachkommen für den Fortbestand der Vampire zeugen.

Die Jäger werden zu Gejagten Maggie und Kai wollen die Zeugung neuer Vampire nicht nur verhindern, sondern auch die wenigen noch existierenden "Jäger" stoppen. Dafür reisen sie quer durch Europa bis in die Wüste Spaniens. Doch Maggie ist nicht immer ehrlich zu Kai: Nicht nur boykottiert sie wieder und wieder den Versuch, sich an Tierblut als Alternative zum Menschenblut zu gewöhnen, sie verschweigt auch die Existenz ihrer Tochter: Vera ("Sløborn"-Star Emily Kusche) wurde gleich nach ihrer Geburt zur Adoption freigegeben. Heute lebt sie in Spanien, unwissend über ihre wahre Identität. Für Quito (Sabin Tambrea), den Sohn des Strigoi-Herrschers (Martin Feifel), wird sie so zu einem einmaligen Köder, um Maggie anzulocken.

Die Strigoi-Vampire sind jedoch nicht als einzige dicht auf den Fersen der Kring-Geschwister: Auch der inzwischen suspendierte Polizeibeamte Stanislaw Zajak (Lucas Gregorowicz) verfolgt sie, fest entschlossen, den noch immer ungelösten Fall um den Leichenberg endlich aufzuklären ...

Fesselnd und actionreich Auch in der zweiten Staffel büßt "Oderbruch" nichts von der fesselnden Spannung ein. Stand in der ersten Staffel lange das Rätseln um den mysteriösen Leichenberg im Vordergrund, setzt die Fortsetzung nun allerdings von der ersten Folge an auf blutrünstige Action, die auch den Cast herausforderte: "Ich habe mich körperlich mit einer Kung-Fu-Trainerin und unserem Stunt-Koordinator vorbereitet", schildert Karoline Schuch im Interview.

Die heute 24-jährige Emily Kusche hingegen, die ihre Filmtochter Vera spielt, begann "bereits Monate vor dem Dreh" Spanisch und Cello zu lernen: Für Vera, so erklärt die Schauspielerin, sei die Musik ein Zufluchtsort: "Ich wollte ihr Talent im Cellospielen so glaubwürdig wie möglich verkörpern – eine große Challenge. Gleichzeitig bin ich extrem dankbar: Durch das Projekt habe ich nicht nur ein neues Instrument, sondern auch eine neue Sprache gelernt."

Verglichen mit anderen öffentlich-rechtlichen Serien kann sich "Oderbruch" jedenfalls auch in der zweiten Staffel sehen lassen: Die neuen Drehorte auf Gran Canaria verleihen der Serie einen zusätzlichen cineastischen Look. Eine Produktion, die definitiv aus dem Rahmen fällt.

Oderbruch – Staffel zwei – So. 22.02. – ARD: 22.05 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.