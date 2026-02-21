Home News TV-News

Neue „Traumschiff“-Folge: Drama, Mythen und eine besondere Passagierin

Mit Influencerin

21.02.2026, 15.33 Uhr
von Ingo Gatzer
Zwei Halbbrüder, alte Liebe und ein überraschender Gast — die Reise nach Island verspricht große Gefühle vor spektakulärer Kulisse.
In ihren weißen Uniformen stehen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) nebeneinander und blicken lachend nach vorne.
Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l.) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, r.) amüsieren sich über Dr. Jessica Delgados (Collien Fernandes, M.) Skepsis über die isländischen Mythen.  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling

Die ZDF-Serie „Das Traumschiff“ besitzt eigentlich eine treue Fangemeinde. Die verfolgt auch dann die Herzschmerzgeschichten auf dem deutschen „Love Boat“, wenn sie in eher seichten Gewässern stattfinden. Zuletzt gab es für das Format allerdings einige Kritik, weil immer mehr Influencer und Reality-Sternchen ohne ausgeprägte Schauspielfähigkeiten zu sehen waren. Das könnte sich in der nächsten Folge fortsetzen.

Island-Folge im Überblick: Ziel, Handlung und wichtigste Storylines

In der kommenden Folge schippert das „Traumschiff“ nach Island. Der auch als Land aus Feuer und Eis bekannte Inselstaat – den Donald Trump gerne einmal mit Grönland verwechselt – dürfte eine spektakuläre Naturkulisse bieten. Schließlich treffen hier zahlreiche aktive Vulkane auf einige der größten Gletscher Europas. Feurig könnte es aber auch an Bord werden. Denn hier stellen zwei Passagiere fest, dass sie Halbbrüder sind.

Dass ihr gemeinsamer Vater durch sein Erbe posthum versucht, sie zusammenzubringen, stößt nicht bei beiden auf Zustimmung. Auf Island tauchen Hoteldirektorin Hanna Liebhold und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado bei einer gemeinsamen Wanderung zudem in die isländische Natur und Mythenwelt ein. Doch hier bleibt es nicht bei der geplanten Entspannung. Außerdem zeigt sich wieder einmal, dass alte Liebe nicht rostet – aber was ist, wenn sich daraus ein Konflikt zur neuen Liebe ergibt?

Reality-Star an Bord: Diese „Dschungelkönigin“ spielt mit

Die Beförderung von adeligen Personen hat auf Schiffen eine lange Tradition. An diese lehnt sich nun auch „Das Traumschiff“ an. Dieses Mal bekommt das Publikum nämlich eine „Königin“ zu sehen. Dabei handelt es sich um Evelyn Burdecki. Natürlich fließt nicht wirklich royales Blut durch die Adern der Reality-TV-Teilnehmerin. Nach dem Gewinn der 13. Staffel der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ darf sie sich aber „Dschungelkönigin“ nennen.

In der ZDF-Kultserie ist das Reality-Sternchen, wie sie selbst in den sozialen Medien betonte, mit „Rolle, Text und allem Drum und Dran“ dabei. Evelyn Burdecki wird somit nicht sich selbst spielen, sondern die Bord-Stylistin Vera verkörpern. Dabei dürfte es sich allerdings um einen einmaligen Auftritt handeln, auch wenn diese Position auf dem „Traumschiff“ bislang nicht prominent besetzt war.

Wer ist sonst noch an Bord?

Neben dem gewohnten Stammpersonal – bestehend aus Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Ulmen-Fernandes – beherbergt „Das Traumschiff“ dieses Mal aber auch diverse gestandene Schauspieler. Dazu zählt etwa Michaela May, die jahrelang die Kriminalhauptkommissarin Jo Obermaier im Polizeiruf verkörperte.

„Traumschiff“-Kritik an Silbereisen: Barbara Wussow bezieht Stellung
Immer wieder wird seine Rolle infrage gestellt. Nun schildert Barbara Wussow, wie Silbereisen wirklich am Set ist.
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.

Für Saskia Vester („Das Kindermädchen“) bedeutet die Reise auf dem „Traumschiff“ sogar eine Rückkehr, da sie in der 2021 ausgestrahlten Folge „Das Traumschiff: Malediven/Thaa Atoll“ ebenfalls einen Gastauftritt hatte. Außerdem wirken Barnaby Metschurat – bekannt aus den „Ostfrieslandkrimis“ – sowie Bernhard Piesk („Praxis mit Meerblick“) mit.

Wann zeigt das ZDF die nächste „Traumschiff“-Folge?

Auf den Abstecher nach Island müssen „Traumschiff“-Fans nicht mehr lange warten. Denn das ZDF hat angekündigt, die Folge am 5. April – also am Ostersonntag – um 20:15 Uhr auszustrahlen. Wer die Schauspielkünste von Evelyn Burdecki und das Land aus Feuer und Eis schon etwas früher erleben will, kann das im Streamingportal des ZDF tun. Denn hier ist „Das Traumschiff – Island“ bereits am 28. März 2026 ab 10 Uhr morgens verfügbar.

