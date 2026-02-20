Home News Star-News

Hannes Jaenicke wütet gegen ZDF & „Traumschiff": „Wirf Hirn vom Himmel"

Aus für seine Doku

20.02.2026, 08.51 Uhr
von Nicole Jansen
Nach Jahren des Engagements verliert der Schauspieler seine Sendung. Was er danach über den Sender und das Publikum sagt, sorgt für Aufsehen.
Hannes Jaenicke mit kritischem Blick.
Hannes Jaenicke kritisiert das ZDF für das Absetzen seiner Doku-Reihe.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

ZDF setzt Umwelt-Doku „Im Einsatz für…“ mit Hannes Jaenicke ab

Seit Jahren nutzt Hannes Jaenicke seine Bekanntheit, um auf Umwelt- und Tierschutz aufmerksam zu machen — besonders mit seiner ZDF-Reihe „Im Einsatz für…“. Doch nach der letzten Folge im Jahr 2025 ist nun endgültig Schluss. Dass der Sender das Format komplett einstellt, trifft den Schauspieler hart. In einem Interview mit dem „Berliner Kurier“ reagiert er deutlich emotional — und lässt seinem Frust freien Lauf.

Jaenicke kritisiert ZDF: „Traumschiff“ läuft weiter, seine Doku nicht

Am Rande der „ARD Blue Hour“ lässt Jaenicke nun Dampf ab. Er hätte das Format sehr gerne weitergeführt, vermutet jedoch, dass Umwelt- und Tierschutzthemen aktuell nicht so den Stellenwert in der Gesellschaft hätten, wie er sich selbst von Herzen wünschen würde: „Das Traumschiff fährt weiter und meine kleine Sendung wird abgesetzt?“, kritisiert Jaenicke auf dem roten Teppich. „Ich hätte die Sendung wahnsinnig gerne weitergemacht, aber Umweltthemen sind im Moment einfach nicht gefragt und gewünscht. Das wird sich hoffentlich wieder ändern“, sagt er weiter. Die Einschaltquoten seien „hervorragend“ gewesen, ebenso wie die Klickzahlen. Außerdem habe die Sendung mehr Preise gewonnen als irgendeine andere Doku-Reihe.

Die zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber Klima- und Tierschutzthemen missfallen dem Schauspieler, genauso wie das Comeback von Pelzmode und erhöhtem Fleischkonsum: „Die Leute denken einfach nicht mehr nach. Und sie haben offensichtlich auch den moralischen Kompass verloren. Da fällt mir nur ein Satz ein: Lieber Gott, wirf Hirn vom Himmel!“ Auch die junge Generation kommt nicht ungeschoren davon: „So dumm wie diese Generation durch Social Media gemacht wird, ist da meiner Meinung nach Hopfen und Malz verloren“.



Sein Einsatz für Klima- und Tierschutzthematiken ist Jaenicke eine persönliche Herzensangelegenheit. 2023 wurde er sogar mit dem Deutschen Tierschutzpreis in der Kategorie „Stimme für die Tiere“ ausgezeichnet. Obwohl ihn der Verlust seiner Sendung schmerzt, ist der Schauspieler fest entschlossen, sein Engagement auch zukünftig fortzusetzen- entgegen aller Widrigkeiten.

