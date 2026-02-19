Home News Star-News

Nach Jury-Aus: Wie steht es um Freundschaft zwischen Lombardi und Bohlen?

Beziehung durch DSDS geprägt

Nach Jury-Aus: Wie steht es um Freundschaft zwischen Lombardi und Bohlen?

19.02.2026, 12.12 Uhr
von Julian Flimm
Spekulationen um einen Bruch halten sich hartnäckig. Jetzt äußert sich Lombardi selbst zur Freundschaft mit dem Pop-Titan.
Pietro Lombardi schaut ernst.
Pietro Lombardi hat über seine Beziehung zu Dieter Bohlen gesprochen.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Die Verbindung zwischen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen reicht zurück bis ins Jahr 2011, als Lombardi die Castingshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) gewann und erstmals auf Bohlen traf. Damals wurde Lombardi durch den Erfolg in der Show einem breiten Publikum bekannt – der Pop-Titan war also von Beginn an mit Lombardis Erfolg verknüpft.

Im Laufe der Jahre kehrte Lombardi mehrfach zu DSDS zurück – nicht mehr als Kandidat, sondern nun selbst als Jury-Mitglied. Insgesamt saß der Sänger in den Jahren 2019, 2020, 2023 und 2024 neben Bohlen am Pult.

Instagram-Statement zur Freundschaft von Bohlen und Lombardi

Am 15. Februar 2026 nutzte Pietro Lombardi eine Fragerunde in seiner Instagram-Story, um Fragen von Followern zu beantworten. Auf die direkte Frage, ob er und Bohlen noch gute Freunde seien, antwortete der 33-Jährige ganz klar: „Dieter und ich sind Freunde, das hat bei uns nichts mit Business zu tun.“ Dabei veröffentlichte Lombardi zusätzlich einen Ausschnitt aus einer früheren DSDS-Staffel, in dem Bohlen ihn bat, einen Song zu performen.

In seiner Instagram-Story schrieb Lombardi, dass niemand ihm die Erfahrung nehmen könne, „einmal als Juror an DSDS mitgewirkt zu haben“. Zusätzlich fügte er hinzu: „Ich bin mir sicher, dass künftig kein Juror mehr so oft in der DSDS-Jury sitzen wird wie ich.“

Der Kontext der Frage

Im November 2024 wurde bekannt, dass Pietro Lombardi nicht mehr Teil der DSDS-Jury sein würde. Nur einen Monat zuvor kam es zu einem Polizeieinsatz im Zuhause von Lombardi und seiner damaligen Verlobten Laura Maria Rypa, als ein Streit eskalierte. Obwohl es wohl zu keiner körperlichen Auseinandersetzung kam, verbrachten Laura Maria und ihr Sohn die Nacht in einem Krankenhaus. All diese Vorkommnisse führten zu Spekulationen rund um den eigentlich guten Draht zwischen dem Pop-Titan und Lombardi.

Relevante Themen dieses Artikels
Deutschland sucht den Superstar (DSDS)

