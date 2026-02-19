Home News TV-News

"All the Sins": Darum geht es in der Nordic-Noir-Serie bei ARTE

Aus Finnland

"All the Sins": Darum geht es in der Nordic-Noir-Serie bei ARTE

19.02.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Die Nordic-Noir-Serie „All the Sins“ führt nach Varjakka, Finnland, in eine religiöse Gemeinschaft, deren Fassade Risse zeigt. ARTE präsentiert das Krimidrama.
All the Sins
Lauri Räihä (Johannes Holopainen) wird mit seiner Kollegin Sanna Tervo (Maria Sid) in die abgelegene Region geschickt, die stark von strenggläubigen Lutheranern dominiert wird.  Fotoquelle: ARTE/Hannele Majaniemi
All the Sins
Leena Niemitalo (Kreeta Salminen, rechts) macht sich große Sorgen: Ihr Mann ist verschwunden.  Fotoquelle: ARTE/Hannele Majaniemi
All the Sins
Die Fassade ist proper, doch hinter den Kulissen der laestadianische Gemeinde liegen dunkle Geheimnnisse verborgen.  Fotoquelle: ARTE/Hannele Majaniemi
All the Sins
Kriminalkommissar Lauri Räihä (Johannes Holopainen) hat die Region im Norden einst verlassen, weil seine Homosexualität dort nicht geduldet wurde.  Fotoquelle: ARTE/Hannele Majaniemi

Ein Ausflug in eine Welt der rigiden Moralvorstellung und brutalen Morde: "All the Sins", eine sechsteilige Serie, die ARTE in zwei Blockprogrammierungen jeweils am Donnerstag zeigt, führt in die abgelegene Kleinstadt Varjakka im Norden Finnlands. Ermittelt wird in einer streng religiösen Gemeinschaft, einer Art protestantischen Sekte. Im Mittelpunkt stehen die Ermittler Sanna Tervo (Maria Sid) und Lauri Räihä (Johannes Holopainen), die aus Helsinki in die Provinz geschickt werden, um eine Mordserie aufzuklären. Zwei Männer wurden dort innerhalb kurzer Zeit brutal getötet. Beide waren einflussreiche Lokalpolitiker und aktive Mitglieder der ultrakonservativen Glaubensgemeinschaft der Laestadianer.

ARTE
All the Sins
Serie • 19.02.2026 • 21:45 Uhr

Für Lauri ist der Einsatz mehr als ein gewöhnlicher Fall: Er stammt selbst aus Varjakka und hat die streng religiöse Gemeinde vor zehn Jahren verlassen, weil seine Homosexualität dort nicht akzeptiert wurde. Seitdem hat er seine Heimat gemieden – bis jetzt. Die Rückkehr konfrontiert Lauri nicht nur mit alten Wunden, sondern auch mit einem Milieu, das das öffentliche wie private Leben im Ort bis ins Detail bestimmt. Die Polizisten stoßen auf ein dichtes Geflecht aus Loyalitäten, religiösem Fanatismus und unterdrückten Konflikten.

Bei zwei Todesfällen bleibt es nicht

Parallel zu den Ermittlungen gerät auch Lauris Privatleben aus dem Gleichgewicht. Die Beziehung zu seinem Lebenspartner steht nach Gewaltausbrüchen und einer gescheiterten Paartherapie kurz vor dem Aus. Der innere Druck wächst, während sich die Ereignisse in Varjakka zuspitzen: Ein anonymes Video taucht im Internet auf und attackiert die Glaubensgemeinschaft scharf. Als wenig später ein weiteres Mitglied der Laestadianer verschwindet, wird klar, dass es nicht bei zwei Mordopfern bleiben könnte.

Derzeit beliebt:
>>"NANO Doku: Was pusht unsere Energie?": Darum geht's in der 3sat-Doku
>>Ein Kuss bringt die "Bergdoktor"-Welt durcheinander – und Martin Gruber lernt eine Lektion
>>"Das Lehrerzimmer": Kritik zum deutschen Drama von Ilker Çatak
>>"Ein Pazifist im Krieg – Tagebuch eines ukrainischen Soldaten": ARTE rekonstruiert den Ukraine-Krieg

"All the Sins" verbindet klassische Krimispannung mit einem tiefen Blick in eine abgeschottete Gemeinschaft. Die Serie thematisiert religiöse Machtstrukturen, moralische Zwänge und den Preis des Andersseins, ohne einfache Antworten zu liefern. Gedreht wurde in der nordfinnischen Oulu-Region am Bottnischen Meerbusen. Die Glaubensgemeinschaft der Laestadianer ist eine reale Erweckungsbewegung innerhalb des Luthertums, die vor allem in Finnland, aber auch in Schweden und Nordamerika verbreitet ist. Viele ihrer Anhänger leben nach besonders strengen Moralvorstellungen und lehnen unter anderem Verhütungsmittel ab.

ARTE zeigt ab 21.45 Uhr die ersten drei Folgen der ersten "All the Sins"-Staffel direkt im Anschluss aneinander, die restlichen drei Episoden folgen eine Woche später am Donnerstag, 26. Februar, ebenfalls ab 21.45 Uhr.

All the Sins – Do. 19.02. – ARTE: 21.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

