"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn

Auf einer Nordseefähre wurde ein Kapitän von einer Notsignalrakete getroffen und verbrannte. War es ein Unfall oder Mord? Das gilt es für Tjark Wolf (Hendrik Duryn) im achten "Dünentod"-Krimi herauszufinden. An seiner Seite ermittelt erstmals Fredericke Olsen (Isabel Thierauch).

Dünentod – Ein Nordsee-Krimi Krimi • 17.02.2026 • 20:15 Uhr

Basierend auf den Dünen-Krimis von Romanautor Sven Koch ermittelt Hendrik Duryn als Hauptkommissar Tjark Wolf seit 2023 in der RTL-Krimireihe "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi". Als tatkräftige Unterstützung stand ihm bisher Pia-Micaela Barucki als Polizistin Femke Folkmer zur Seite. Im nun erstausgestrahlten achten Film "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Die große Freiheit" (Regie: Andreas Herzog, Buch: Catharina Junk) müssen sich sowohl Tjark als auch das Fernsehpublikum zu Hause umgewöhnen: Isabel Thierauch spielt fortan die Hauptkommissarin Fredericke Olsen.

Sie ist die Ex-Schwiegertochter vom Streifenpolizisten Torsten Nibbe (Rainer Reiners). Derlei familiäre Verbandelungen spielen vorerst jedoch keine große Rolle, denn in dem Film, der auf dem Roman "Dünenwahn" basiert, gibt es natürlich eine Leiche: Der Kapitän Max Kiefer wurde an Bord einer Nordseefähre von einer Notsignalrakete getroffen: "Der Schuss war nicht sofort tödlich", berichtet Fredericke Olsen: "Das Opfer ist verbrannt." War es ein Unfall oder Absicht? Um diese Frage zu beantworten, nehmen Tjark und Friederike unter anderem Kontakt zur Familie der Reederei auf.

Viele Verdächtige, wenig Mitgefühl Weder der Reederei-Chef (Peter Kremer) noch seine Tochter (Laura Balzer) scheinen von dem Tod ihres Mitarbeiters sonderlich betroffen. Der Chef berichtet von Kiefers überwundener Spielsucht, doch der erfahrene Hauptkommissar Tjark Wolf sieht darin ein gekonntes Ablenkungsmanöver. Er vermutet viel eher eine Beziehung zwischen der Tochter des Unternehmens und dem Toten: "Warum sonst sollte sie sonst heute morgen ihren Social Media Account löschen?"

Unter Verdacht gerät jedoch auch Nis Christiansen (Alessandro Schuster), der Sohn des Unternehmens: Er ist vorbestraft, nachdem er einen schweren Autounfall verursacht hatte, bei dem seine Mutter starb. Von ihm bekam das Opfer vor seinem Tod 200.000 Euro, angeblich für die Überführung von Luxus-Yachten überwiesen. Doch noch ehe die Ermittler die Hintergründe des Geschäfts ganz durchsteigen, gibt es einen zweiten Toten ...

So geht es mit der Reihe weiter Verglichen mit den vorherigen "Dünentod"-Filmen ist der achte ein Stück weit gewöhnlicher. Folgte Tjarke in den ersten Filmen oft einer Eingebung, wird hier vermehrt in klassischer TV-Krimi-Manier ermittelt und befragt, worunter die Spannung letztlich etwas leidet.

Bei RTL+ ist "Dünentod – Ein Nordseekrimi: Die große Freiheit" bereits ab Dienstag, 10. Februar, abrufbar. Ebenfalls eine Woche vor der linearen Ausstrahlung erscheint dort der neunte Film "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor" (Dienstag, 24. Februar, 20.15 Uhr, RTL). Diente bislang stets ein Roman von Sven Koch als Vorlage, basiert dieser neunte Krimi lediglich "auf den Figuren der 'Dünentod'-Bücher". Der Film erzählt von einer Leiche im Moor hinter dem Deich. Das Opfer wurde vor seinem Tod regelrecht gejagt.

Mit "Dünenwut" wartet derweil noch ein neunter Roman von Sven Koch auf seine Verfilmung. Einer Fortsetzung der RTL-Reihe stünde also nichts im Weg. Offizielle Informationen, wann es weitergeht, gibt es bislang nicht. Zuletzt erschienen zwei, 2024 sogar drei Filme pro Jahr.

Dünentod – Ein Nordsee-Krimi – Di. 17.02. – RTL: 20.15 Uhr

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.