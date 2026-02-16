Home News Star-News

Jane Seymour wird 75: Ihr Geheimnis für Fitness und Jugend

Lifestyle-Geheimnisse

Jane Seymour wird 75: Ihr Geheimnis für Fitness und Jugend

16.02.2026, 08.22 Uhr
von Stefan Weber
Jane Seymour, bekannt als Bond-Girl und Dr. Quinn, wird 75 Jahre alt und beeindruckt mit ihrer Fitness. Ihre Geheimnisse: gesunder Lebensstil, Intervall-Fasten und Hautpflege.
Jane Seymour
Kaum zu glauben: Am 15. Februar feiert Jane Seymour ihren 75. Geburtstag.  Fotoquelle: Michael Loccisano/Getty Images
Jane Seymour
Während ihres Schauspielstudiums trat Jane Seymour noch unter ihrem Geburtsnamen Joyce Frankenberg auf.  Fotoquelle: Michael Stroud/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images
"Leben und sterben lassen"
An der Seite von Roger Moore feierte Jane Seymour ihren Durchbruch im James-Bond-Abenteuer "Leben und sterben lassen" (1973).  Fotoquelle: 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
Jane Seymour
Jane Seymour und ihr erster Ehemann Michael Attenborough bei der Premiere von "Leben und sterben lassen".  Fotoquelle: Ian Showell/Keystone/Getty Images
"Jenseits von Eden"
In der Miniserie "Jenseits von Eden" (1981) spielte Jane Seymour die Hauptrolle.  Fotoquelle: Koch Media
"Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft"
Die Hauptrolle in der Serie "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" ist bis heute die bekannteste Rolle von Jane Seymour.  Fotoquelle: Koch Media
Jane Seymour
Jane Seymour - hier bei einer Filmpremiere 1998 - ist stolze Mutter von einer Tochter, einem Sohn und Zwillingen.  Fotoquelle: Brenda Chase
"Austenland"
Auch auf der großen Leinwand war Jane Seymouzr immer wieder zu sehen - etwa in der Jane-Austen-Verfilmung "Austenland" (2013).  Fotoquelle: 2013 Sony Pictures Releasing GmbH
Harry Wild - Mörderjagd in Dublin
Seit 2002 spielt Jane Seymour die Hauptrolle in der Krimireihe "Harry Wild - Mörderjagd in Dublin".  Fotoquelle: ZDF/Szymon Lazewski/AcornTV
John Zambetti und Jane Seymour
Seit 2023 ist Jane Seymour in einer Beziehung mit Musiker John Zambetti.  Fotoquelle: Ethan Miller/Getty Images

Am 15. Februar feiert Jane Seymour ihren 75. Geburtstag. Wer aktuelle Fotos der Schauspielerin sieht, kommt kaum umhin, über diese Zahl zu staunen. Selbst ihr nahestehende Menschen würden sich wundern, wie sie es schafft, so fit und gesund zu wirken: "Meine Tochter ist 43 und fragt mich bereits: 'Mama, was sind deine Geheimnisse?'", sagte Seymour 2025 in einem Interview mit "Hello!". Auch Freunde würden immer wieder nachbohren: "Meine Antwort ist, dass sie einen gesunden Lebensstil pflegen sollten." Dass sie die dazu nötige Selbstdisziplin, den Durchsetzungswillen und die notwendige Haltung besitzt, daran lässt ihr Lebensweg keinen Zweifel.

Das zeigt sich etwa darin, dass die am 15. Februar 1951 als Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg geborene Britin sich bei ihrem Künstlernamen selbstbewusst bei einer englischen Königin "bediente". Oder auch an ihrem kalkulierten Auftritt, mit dem sie sich eine Rolle im Bond-Abenteuer "Leben und Sterben lassen" sicherte. Die damals 21-Jährige erschien mit unter einem Hut verstecktem Haar zum 007-Casting. "Eine Freundin hatte mir geraten: 'Verbirg deine hüftlangen Haare unter einem Hut. Wenn du ihn dann abnimmst, fallen sie wie ein Wasserfall herunter. Das wirft selbst den abgebrühtesten Produzenten um'", erzählte sie einst im teleschau-Interview. Der Plan ging auf: Der Bond-Film wurde zu ihrem internationalen Durchbruch, weitere Hauptrollen in Kino- ("Ein tödlicher Traum", "Ein Himmelhund von einem Schnüffler"). TV-Filmen ("Das scharlachrote Siegel") und Serien ("Feuersturm und Asche") folgten.

Vom Bond-Girl zum Serienstar

Ihre bekannteste Rolle übernahm sie 1993 in "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft". Die Rolle der Ärztin, die Mitte des 19. Jahrhunderts in einer US-Kleinstadt praktiziert, brachte ihr nicht nur einen "Golden Globe" ein, sondern war auch der Beginn einer Phase privater Stabilität. Im selben Jahr heiratete sie den Schauspieler und Regisseur James Keach ("Long Riders") – der ihr vierter Ehemann wurde. Ihre ersten beiden Eheschließungen seien nur "kurze Fehler" gewesen, sagte Seymour der teleschau. Die Scheidung von ihrem dritten Ehemann 1992 habe sie aber hart getroffen: "Ich war damals fast am Ende", erinnerte sie sich, "emotional und finanziell".

Während der Dreharbeiten zur Erfolgsserie stand sie zudem hochschwanger vor der Kamera. "Ich habe bis einen Monat vor der Geburt gefilmt, das ging ganz schön an die Substanz." Ihre Zwillinge, die 1995 zur Welt kamen, seien dennoch jede Anstrengung wert gewesen. "Meine Kinder sind mein Leben. Sie sind mir tausendmal wichtiger als alles andere. Kein Job kann mit ihnen konkurrieren." Und dennoch legte Seymour keine Karrierepausen ein, bis heute ist die Britin eine viel beschäftigte Schauspielerin, seit 2022 verkörpert sie die Titelfigur in der britisch-irischen Krimiserie "Harry Wild – Mörderjagd in Dublin".

Seymours Devise: Alles in Maßen

Und was außer ihrer Arbeit hält Seymour nun so jung? Sicher auch die Liebe: Nachdem ihre Ehe mit James Keach 2015 in die Brüche ging, fand sie 2023 einen neuen Partner: Mit dem Songwriter und Musiker John Zambetti von der Surfrock-Band The Malibooz sei sie "glücklicher" als je zuvor, schrieb sie in einem Instagram-Post.

Ansonsten gilt "Alles in Maßen" als ihr oberstes Motto. In Ernährungsfragen setzt Seymour auf Intervall-Fasten, um ihrem Körper "16 Stunden Zeit, um sich zu erholen" zu geben, sagte sie 2025 dem Magazin "Hello!". Ihre Mahlzeiten orientieren sich an der mediterranen Küche, Fisch und Gemüse stehen regelmäßig auf dem Plan. Zudem schwört sie auf ein Nahrungsergänzungspulver mit "Vitaminen, Mineralien und 24 Obst- und Gemüseextrakten", das sie selbst auf den Markt gebracht hat.

Nicht in die Sonne gehen und immer Haltung bewahren

Bei der Hautpflege setzt sie auf einfache Grundsätze. Wichtig seien Peeling, Reinigung und Feuchtigkeitspflege sowie konsequenter Sonnenschutz: "Ich trage einen großen Hut und halte meine Haare möglichst aus der Sonne heraus. Ich setze mich auch nicht direkt in die Sonne."

Natürlich ist auch Bewegung Teil ihres Fitnessgeheimnisses: Seymour trainiert an der Ballettstange, macht Pilates und Yoga. Jogging vermeidet sie bewusst: "In meinem Alter sehe ich mich um und stelle fest, dass alle, die ich kenne und die laufen, Knie-, Hüft- oder Schulterprothesen haben." Stattdessen integriert sie Bewegung in den Alltag. "Ich kann wandern, ich kann spazieren gehen, ich kann im Grunde genommen aktiv bleiben." Ganz wichtig sei es aber auch, immer die Haltung zu bewahren: "Ich achte darauf, meine Schultern zurückzuziehen und meinen Bauch immer anzuspannen, egal ob ich Pilates mache oder nicht. Das mache ich einfach im Alltag."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
