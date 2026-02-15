Home News TV-News

"Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes": Das Prequel auf ProSieben

"Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes"

Die Vorgeschichte von Panem: Coriolanus Snow im Fokus

15.02.2026, 06.00 Uhr
von Bernd Fetsch
Das Prequel "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" beleuchtet die Jugend von Coriolanus Snow und seine Rolle bei den zehnten Hungerspielen, erstmals auf ProSieben.
Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes
Die zwangsrekrutierte Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) und ihr Mentor Coriolanus Snow (Tom Blyth, rechts) sollen die zehnten Hungerspiele von Panem in ein aufregendes Spektakel verwandeln.  Fotoquelle: 2023 LEONINE Studios
Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes
Bislang ist Coriolanus Snow nur als alter Mann und Herrscher über Panem bekannt. Das Prequel erzählt den Werdegang des jungen Coriolanus (Tom Blyth) und seines Schützlings Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).   Fotoquelle: 2023 LEONINE Studios
Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes
Wie werden die Hungerspiele für Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) und Coriolanus Snow (Tom Blyth) ausgehen?  Fotoquelle: 2023 LEONINE Studios
Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes
Dekan Casca Highbottom (Peter Dinklage) würde sich freuen, wären die Hungerspiele Geschichte.  Fotoquelle: 2023 LEONINE Studios
Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes
Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) wird zu den Hungerspielen zwangsrekrutiert.  Fotoquelle: 2023 LEONINE Studios

Was geschah eigentlich vor den Katniss-Everdeen-Abenteuern? Das Prequel "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" nimmt nun Coriolanus Snow unter die Lupe. Bislang nur als alter Mann und Herrscher über Panem bekannt, beschreibt Regisseur Francis Lawrence im Film, der erstmals auf ProSieben läuft, seinen Werdegang als Teenager in düsteren Zeiten. 64 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films der Reihe hat der ehrgeizige Coriolanus (Tom Blyth) nur ein Ziel vor Augen: die Ehre seiner einst ruhmreichen, inzwischen aber verarmten Familie wiederherzustellen. All sein Handeln hat er darauf ausgelegt, ein begehrtes Universitätsstipendium zu ergattern. Doch am Tag der angesetzten Verleihung muss er einen unerwarteten Rückschlag verkraften. Er und seine nicht minder ambitionierten Mitstreiter sollen den zehnten Hungerspielen, jenem Wettkampf auf Leben um Tod zwischen 24 Jungen und Mädchen aus den zwölf Distrikten Panems, zu neuem Glanz verhelfen.

ProSieben
Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes
Action • 15.02.2026 • 20:15 Uhr

Weil das Interesse des TV-Publikums schwindet, steht der mörderische Wettbewerb auf der Kippe. Frische Spielideen und clevere PR-Strategien sind gefragt. Snow und Co. bekommen jeweils einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, einen sogenannten Tribut, zugeteilt und haben die Aufgabe, die Auserwählten zu coachen und zu promoten. Snows Schützling wird die Sängerin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) aus Distrikt 12, die gleich bei ihrer öffentlichen Präsentation für Aufsehen sorgt.

Herausragende Nebendarsteller

"Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes" will die aus dem Franchise bekannte Survival-Action mit einer Charakterstudie verbinden und betont dies schon in ihrer visuellen Gestaltung. Wie ein roter Faden ziehen sich Nahaufnahmen durch den Film, die einen intimen Rahmen schaffen. Einerseits erfahren die Zuschauer mehr über die Geschichte der Hungerspiele sowie ihre anfänglichen Schwierigkeiten. Andererseits seziert das Prequel die Persönlichkeit Snows, der unbedingt an die Spitze gelangen möchte. Auf der Strecke bleiben dabei einige durchaus spannende Nebenfiguren. Auch erzählerisch wirkt die Romanadaption nicht ganz stimmig.

Derzeit beliebt:
>>Überraschendes Comeback: Warum Sasha jahrelang nicht bei Silbereisen auftrat
>>Silbereisen wegen "Traumschiff" in der Kritik: Jetzt spricht Barbara Wussow Klartext
>>Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen in „Die Tribute von Panem – Catching Fire“
>>Sind Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth ein Paar?

Positiv hingegen: die schwungvollen Auftritte mancher Nebendarsteller, die teilweise mehr aus ihren Rollen herausholen als auf dem Papier vorhanden ist. Köstlich etwa, wie diabolisch Viola Davis ihren Part als Dr. Volumnia Gaul, Panems oberster Spielmacherin, interpretiert. Jason Schwartzman überzeugt als Lucky Flickerman, der erste Moderator, der den Contest mit zynischen Kommentaren begleitet. Peter Dinklage gibt den gebrochenen Dekan Casca Highbottom, einen Gegner der Hungerspiele, mit herrlich scharfer Zunge und glaubwürdigen Rachegelüsten.

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes – So. 15.02. – ProSieben: 20.15 Uhr

Das machen die "Tribute von Panem"-Stars heute
Das "Tribute von Panem"-Franchise ist eine der erfolgreichsten Kinoreihen der letzten Jahre: Die Galerie zeigt, was aus den Darstellerinnen und Darstellern wurde.
Panem-Stars heute
Das machen Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Co. heute

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Heute im TV: Scorsese stellte mit "Departed" die Gangsterfilm-Welt auf den Kopf
Film-Klassiker
Departed - Unter Feinden
Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
Ausnahme bei GNTM: Deshalb fehlte Heidi Klum bei den Dreharbeiten!
Heidi's Ersatz
Heidi Klum
Alles anders bei GNTM: Heidi Klum bricht mit gleich mehreren Traditionen
"Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum"
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
Im Free-TV: An dieser klassenkämpferischen SciFi-Vision hätte auch Karl Marx seinen Spaß
Düstere Zukunftsvision
Elysium
Ein letzter Blick auf unsere Freunde
"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"
"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"
ProSieben zeigt „Sicario“: Darum ist der Kartell-Thriller mit Emily Blunt so packend
Drogen-Thriller
Sicario
Darum ist der Actionfilm mehr als eine James Bond-Parodie
"Kingsman: The Secret Service"
Array
„The Equalizer“ mit Denzel Washington: Ein stiller Einzelgänger wird zur tödlichen Waffe
Rache ohne Gnade
The Equalizer
Aufzeichnung in L.A.: Darum wird das GNTM-Finale 2026 erstmals nicht live gesendet
GNTM-Finale in Hollywood
Germany's Next Topmodel
"Ich war verzweifelt": "Nord bei Nordwest"-Star packt über Existenzängste aus
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Silbereisen-Geschichten sind echt passiert
Verrückte Stories
Florian Silbereisen.
Holly Hunter lehrt in "Star Trek: Starfleet Academy" auf Paramount+
Starfleet-Evolution
Holly Hunter
BBC adaptiert "Herr der Fliegen" als Serie: Plötzlich Chef auf einer einsamen Insel
Literatur-Klassiker
Lord of the Flies
Diese Talente starteten dank "The Voice Kids" durch
Karriere-Talente
Mike Sinter
Mord im Milieu: Ein starkes Team deckt auf!
"Ein starkes Team – Abgeschleppt"
Ein starkes Team - Abgeschleppt
Der Rausch: Alkohol als Lebenskunst
"Der Rausch"
Der Rausch
Die Geschichte von Christian Schmiedt: Ein Sportler, der Grenzen überwindet
"einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026"
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
Jetzt geht auch Evelyn Burdecki aufs "Traumschiff" – ihre Rolle spricht Bände
Influencer an Bord
Das Traumschiff - Island
Wenn die Fabrik schließt: Schock für die Region
"ZDF.reportage: Wenn die Fabrik schließt – Heimat ohne Jobs"
Wenn die Fabrik schließt - Heimat ohne Jobs
Alle Stühle neu gemischt: "The Voice Kids" startet mit neuen Coaches
"The Voice Kids"
The Voice Kids
Freundschaft: Ein ewiges Rätsel oder neurobiologisches Phänomen?
"Freundschaft – eine Superkraft?"
Freundschaft - eine Superkraft?
Die erste deutsche HBO-Serie und eine Bestseller-Verfilmung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Hits
"Banksters"
"Das Irrste!" Hobby-Schatzsucher findet verlorenen Ehe-Ring von Hardy Krüger junior
Ehering-Wunder
Tag 15 im Dschungelcamp
„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise
Ausgabe vom 13. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
"Wussten, ob sie es überlebt": Judith Rakers plädiert dafür, das Böllern einzuschränken
Aberglaube im Podcast
Judith Rakers
"Ältern" in der Krise: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
Die Ältern
Mini-Quote für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
Quotentief
Stefan Raab
"Das muss aufhören!": Carsten Maschmeyer springt für Arbeitnehmer in die Bresche
Mitarbeiter wertschätzen
Carsten Maschmeyer
Evelyn Burdecki stürzt auf Wiener Opernball – und veräppelt sich selbst
Evelyns Roben-Drama
Evelyn Burdecki