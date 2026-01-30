Home News Film-News

Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen in „Die Tribute von Panem – Catching Fire“

"Die Tribute von Panem – Catching Fire"

Katniss Everdeen wird zur Rebellin: Der Wendepunkt von Panem

30.01.2026, 08.00 Uhr
von Jasmin Herzog
ProSieben wiederholt den zweiten Teil der düsteren Saga "Die Tribute von Panem – Catching Fire". Der Film zeigt die Fortsetzung von Katniss Everdeens Kampf gegen Präsident Snow. Ein spannender Abend erwartet die Zuschauer.
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Zum zweiten Mal müssen Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) in die Kampfarena.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) sollen eigentlich gute Stimmung in allen Distrikten verbreiten. Doch die Anspannung bei Panems Bewohnern wird immer stärker.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Erneut muss sich Katniss (Jennifer Lawrence, rechts) von ihrer Schwester Prim (Willow Shields) verabschieden - vielleicht für immer.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Gale (Liam Hemsworth) kennt Katniss schon seit Kindertagen. Im Zuge der zunehmend schlechten Stimmung in den Distrikten gerät er mit den Schergen des autoritären Präsidenten Snow aneinander.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Katniss (Jennifer Lawrence, links) und Peeta (Josh Hutcherson) müssen noch einmal zu den tödlichen Spielen in der Arena von Panem antreten. Anstandsdame Effie Trinket (Elizabeth Banks) versucht, die beiden für einen Empfang zum Lächeln zu animieren.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Präsident Snow (Donald Sutherland, links) berät mit Spielemacher Plutarch Heavensbee (Philip Seymour Hoffman), wie Katniss und Peeta in der Arena ausgeschaltet werden können.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Bei den öffentlichen Auftritten bekommen Katniss (Jennifer Lawrence, rechts) und Peeta (Josh Hutcherson) mit, dass dem Volk nach einem Aufstand ist. Sie solidarisieren sich mit den Geknechteten. Anstandsdame Effie (Elizabeth Banks) schweigt lieber.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Kann man Finnick (Sam Claflin) trauen?  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Katniss (Jennifer Lawrence) muss ein zweites Mal in der todbringenden Arena von Panem um ihr Leben kämpfen.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH

Die Romanautorin Suzanne Collins schuf mit ihrer "Panem"-Trilogie eine ebenso faszinierende wie düstere Jugendbuchreihe. Statt sie – wie bei den "Twilight"-Büchern geschehen – mit zuckrig-romantischem Geplänkel zu überziehen, nimmt sie ihre jugendlichen Leser ernst und präsentiert ihnen eine Heldin, die genau das partout nicht sein will: Katniss Everdeen, auf der Leinwand perfekt verkörpert von Shootingstar Jennifer Lawrence, ist spröde, manchmal sogar gemein – und trotzdem wollen Zuschauer und Leser, dass sie es schafft. ProSieben wiederholt jetzt mit "Die Tribute von Panem – Catching Fire" (2013) den zweiten Film aus der Reihe in zur Primetime.

ProSieben
Die Tribute von Panem – Catching Fire
Science Fiction • 30.01.2026 • 20:15 Uhr

Als Panem den Atem anhielt: Das unerwartete Finale der Spiele

Fast zwei Dutzend Teenager starben in "Die Tribute von Panem – The Hunger Games", zumeist durch die Hand anderer Teenager. So wie in jedem Jahr in Panem seit dem großen Aufstand, als sich die Bevölkerung in den Distrikten gegen die herrschende Klasse im Kapitol erhob und nur mit Waffengewalt wieder unter Kontrolle gebracht werden konnte. Jahr für Jahr wurden seither aus jedem Distrikt ein männlicher und ein weiblicher Bewohner zwischen zwölf und 18 Jahren ausgelost, um im Rahmen eines riesigen Medienspektakels gegeneinander und gegen die Tribute der anderen Distrikte zu kämpfen. Bis nur noch einer am Leben ist.

Was für eine Sensation war es, als am Ende der 74. Hungerspiele zwei Sieger die Arena verließen: Katniss (Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) aus Distrikt zwölf wollten lieber gemeinsam Selbstmord begehen, als einander zu töten. Ein Akt der Liebe, beteuern die beiden. Ein Akt der Rebellion, vermutet Panems Diktator, Präsident Snow (Donald Sutherland).

Derzeit beliebt:
>>Kirsty Coventry: Wer ist die neue IOC-Präsidentin? ARD-Doku zum Olympia-Start
>>„Die Anstalt – Spezialauftrag“: ZDF-Satire zieht politische Zwischenbilanz
>>Jennifer Lawrence blieb Tarantino-Rolle vorenthalten, weil sie "nicht hübsch genug" sei
>>Diese Stars haben skurrile Vornamen

Die 75. Hungerspiele: Ein Jubiläum als Machtdemonstration

Tatsächlich wächst in allen Teilen des Landes langsam Widerstand, der in der kämpferischen Katniss eine Symbolfigur wider Willen gefunden hat. Nur ihr Tod, so glaubt Präsident Snow, könne die Hoffnung auf Veränderung im Keim ersticken. Was böte dafür einen besseren Rahmen als eine Jubiläumsausgabe der Hungerspiele zum 75. Jahrestag des gescheiterten Aufstands?

Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Gil Ofarim privat: Wie und wo wohnt der "Dschungelcamp"-Teilnehmer? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Der Musiker gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.

Sehr, sehr reale Bluttaten so zu inszenieren, dass sie zwar gerade noch für ein jugendliches Publikum zuträglich sind, ihre Grausamkeit aber nie in Frage steht – das war eine enorme Herausforderung, die Regisseur Gary Ross in "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" meisterlich bewältigte. Auch sein Nachfolger Francis Lawrence blieb diesem Motto bis zu den letzten beiden Teilen "Mockingjay Teil 1" und "Teil 2" treu. Seine Namensvetterin Jennifer Lawrence kann sich, seit sie Katniss Everdeen verkörperte, kaum vor Angeboten retten. Zuletzt war die Oscargewinnerin in "Die My Love" (2025) zu sehen.

Die Tribute von Panem – Catching Fire – Fr. 30.01. – ProSieben: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„The Equalizer“ mit Denzel Washington: Ein stiller Einzelgänger wird zur tödlichen Waffe
Rache ohne Gnade
The Equalizer
Aufzeichnung in L.A.: Darum wird das GNTM-Finale 2026 erstmals nicht live gesendet
GNTM-Finale in Hollywood
Germany's Next Topmodel
"The Scorpion King“: Der Film, der Dwayne "The Rock" Johnson zum Star machte
Im Free-TV
The Scorpion King
Lauter Fragezeichen bei den "drei ???": Kommt eine sechste Verfilmung der beliebten Jugendbuch-Reihe?
Spannendes Detektivabenteuer
Die drei ??? - Toteninsel
Zum 25-Jahre-Jubiläum verabschiedet sich ein Serien-Urgestein
Doppelfolge "SOKO Leipzig – Was bleibt"
"SOKO Leipzig - Was bleibt" (1)
"Oskars Kleid": Darum geht es im Familiendrama bei SAT.1
Alle Infos
Oskars Kleid
Weiterhin kein Stefan Raab – wann kehrt er zurück?
Raabs TV-Comeback
Stefan Raab mit kritischem Blick.
Helden in Kröv: SAT.1 würdigt Lebensretter im Notruf Spezial
"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'"
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
Großes Comeback bei RTL
Rebecca Mir
Matthias Opdenhövel verrät über "Schlag den Star"-Promis: "Dann kommt der wahre Charakter raus"
Promi-Duell
Matthias Opdenhövel bei "Wolter Talks"
Närrischer Hexenkessel in Memmingen: Das bietet die schwäbische Prunksitzung
"Schwaben weißblau – hurra und helau"
Schwaben weißblau - hurra und helau
Jared Leto als KI-Krieger: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Tron: Ares"
ARD-Satiriker wollte US-Flagge auf Grönland hissen – und kassierte Bußgeld
Satire-Skandal
Maximilian Schafroth
"Bis zur letzten Sekunde gekämpft": Anna Heiser spricht über geplatzten Farm-Traum
Namibia-Reise
Anna und Gerald Heiser
Nach Sensationssieg gegen Frankreich: Hier sehen Sie das EM-Halbfinale der deutschen Handballer
Spannendes Halbfinale
Juri Knorr
Neue „Bergdoktor“-Folge: Dr. Martin Gruber stößt auf ein dunkles Familiengeheimnis
Drama in Ellmau
"Der Bergdoktor: Wer einmal lügt"
Zehn Jahre nach David Bowies Tod: Warum „Heroes“ sein Vermächtnis neu erzählt
Bowie-Hommage
Heroes
Diese Woche neu im Kino: Drei Filme zwischen Tragik, Terror und Überleben
Kino-Starts
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke
Bill Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben im Podcast „Kaulitz Hills“
Die Suche nach der großen Liebe
Tom und Bill Kaulitz
Olaf Henning über „Cowboy und Indianer“: Warum der Song bis heute polarisiert
Debatte um Ballermann-Hit
"Volle Kanne"
"Bridgerton“ Staffel 4 bei Netflix: Start, Handlung und neue Folgen
Die geheimnisvolle "Dame in Silber"
Bridgerton
"Let's Dance"-Star und "Eberhofer"-Kultfigur: ORF stellt Moderationsduo für den Eurovision Song Contest vor
ESC 2026 Moderation
Michael Ostrowski und Victoria Swarovski
Von Helene Fischer bis Roland Kaiser: Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars!
Schlagerstars
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne.
Simone Thomalla: So stark hat sich der "Frühling"-Star verändert
TV-Karriere
Frühling
Gil Ofarim wird im Dschungelcamp stark kritisiert - Jetzt meldet sich sein Bruder Tal zu Wort
Skandal-Kandidat
Gil Ofarim blickt nach unten in einem Gerichtssaal.
"Auch die Öffentlich-Rechtlichen kann man zerschlagen": Marietta Slomka warnt vor Entwicklungen wie in den USA
Pressefreiheit bedroht
Marietta Slomka
Jana Ina und Giovanni Zarrella drehen Netflix-Dokuserie
Promi-Paar-Serie
Jana Ina und Giovanni Zarrella
Was Sie zum Start der vierten Staffel von "Bridgerton" wissen müssen
Benedicts Liebesreise
Bridgerton
Dienstkuss oder mehr? Liebeswirbel bei den Ermittlungen
"Nord bei Nordwest – Pechmarie"
Nord bei Nordwest - Pechmarie
Klimaschutz an der Zapfsäule: Warum es so schwer ist
"Panorama: Tanken und das Klima"
Panorama: Tanken und das Klima