„Die Anstalt – Spezialauftrag“: ZDF-Satire zieht politische Zwischenbilanz

Mit zwei Sonderausgaben stimmt sich das Ensemble von "Die Anstalt" auf ein besonderes Jubiläum ein: Im Juli erreicht die ZDF-Politsatire ihre 100. Ausgabe. Unter dem Titel "Spezialauftrag" blickt die Sendung auf zentrale politische Themen zurück, die das Format über Jahre hinweg geprägt haben.

Die Anstalt – Spezialauftrag Show • 30.01.2026 • 23:00 Uhr

Politische Bestandsaufnahme: Worum es im „Spezialauftrag“ von „ Die Anstalt “ geht Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner nehmen in dieser satirischen Bestandsaufnahme den politischen Status quo unter die Lupe. Dabei greifen sie Fragen auf, die seit Jahren die öffentliche Debatte bestimmen. Zum Beispiel: Ist die Rente heute sicherer als zu Zeiten von Norbert Blüm?

Mit gewohnt scharfem Humor, analytischem Blick und politischer Zuspitzung beleuchtet das Anstaltsensemble Zusammenhänge, Entwicklungen und Widersprüche. Der "Spezialauftrag" versteht sich dabei als Rückblick und Zwischenbilanz zugleich – und als Vorbereitung auf das anstehende Jubiläum einer der bekanntesten Politsatire-Sendungen im deutschen Fernsehen.

Die Anstalt – Spezialauftrag – Fr. 30.01. – ZDF: 23.00 Uhr

