„Die Anstalt – Spezialauftrag": ZDF-Satire zieht politische Zwischenbilanz

"Die Anstalt – Spezialauftrag"

Max Uthoff und Claus von Wagner analysieren den politischen Status quo

30.01.2026, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die Politsatire "Die Anstalt" im ZDF feiert ihr 100. Jubiläum mit einem satirischen Rückblick auf politische Themen, die das Format geprägt haben. Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner prüfen den Status quo.
Die Anstalt - Spezialauftrag
Bereiten sich mit langem Anlauf auf die Jubiläumssendung vor (von links): Claus von Wagner, Max Uthoff und Maike Kühl.  Fotoquelle: ZDF/Jens Hartmann
Die Anstalt - Spezialauftrag
Mit seinem Versprechen, die Rente sicher zu halten, hat sich der frühere CDU-Minister Norbert Blüm in den allgemeinen Zitateschatz eingeschrieben.  Fotoquelle: 2016 Getty Images/Sascha Steinbach
Die Anstalt - Spezialauftrag
Claus von Wagner wurde zuletzt im Münchner Lustspielhaus mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Mit zwei Sonderausgaben stimmt sich das Ensemble von "Die Anstalt" auf ein besonderes Jubiläum ein: Im Juli erreicht die ZDF-Politsatire ihre 100. Ausgabe. Unter dem Titel "Spezialauftrag" blickt die Sendung auf zentrale politische Themen zurück, die das Format über Jahre hinweg geprägt haben.

ZDF
Die Anstalt – Spezialauftrag
Show • 30.01.2026 • 23:00 Uhr

Politische Bestandsaufnahme: Worum es im „Spezialauftrag“ von „Die Anstalt“ geht

Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner nehmen in dieser satirischen Bestandsaufnahme den politischen Status quo unter die Lupe. Dabei greifen sie Fragen auf, die seit Jahren die öffentliche Debatte bestimmen. Zum Beispiel: Ist die Rente heute sicherer als zu Zeiten von Norbert Blüm?

Mit gewohnt scharfem Humor, analytischem Blick und politischer Zuspitzung beleuchtet das Anstaltsensemble Zusammenhänge, Entwicklungen und Widersprüche. Der "Spezialauftrag" versteht sich dabei als Rückblick und Zwischenbilanz zugleich – und als Vorbereitung auf das anstehende Jubiläum einer der bekanntesten Politsatire-Sendungen im deutschen Fernsehen.

Die Anstalt – Spezialauftrag – Fr. 30.01. – ZDF: 23.00 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

