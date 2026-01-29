Neue „Bergdoktor“-Folge: Dr. Martin Gruber stößt auf ein dunkles Familiengeheimnis

Christoph Helmig (Bernhard Piesk), Chef einer Brennerei, ist verzweifelt: "Wollen sie mir sagen, meine 17-jährige Tochter hat sich die Leber kaputt gesoffen?", fragt er entsetzt Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Aber der "Bergdoktor" muss widerwillig nicken. Denn bei Lexi Helmig (Mascha Schrader) wurde ein massiver Leberschaden entdeckt. Alles deutet auf übermäßigen Alkoholkonsum hin. Aber Lexi behauptet, sie trinke gar keinen Alkohol.

Darum wird es dramatisch in der neuen " Der Bergdoktor “-Folge In der neuen "Bergdoktor"-Folge "Wer einmal lügt" (Donnerstag, 29. Januar, 20.15 Uhr, ZDF) wird es wieder dramatisch. Lexi steht im Mittelpunkt. Sie verursachte als Fahrerin einen Unfall mit dem Motorroller, bei dem ihre jüngere Schwester Flora (Saskia Golinelli) schwer verletzt wurde und ins künstliche Koma versetzt werden musste. Lexi, nur leichter verletzt, muss mit zweifelnden Blicken leben. Das ist für die 17-Jährige nicht neu. Seit ihre Mutter vor zwei Jahren an Leberzirrhose starb, fühlt sie sich in der Familie missverstanden.

Vor allem, seit ihr Vater sich neu verliebte und Isabell (Lale Yavas) jetzt sogar ins Haus der Helmigs einziehen soll. Lexi reagiert trotzig, offen ablehnend und zieht sich zurück. Und lügt. Denn bei der Polizei gibt sie an, sie sei vor dem Unfall von einem Auto abgedrängt worden. Was nicht stimmt, wie Gruber weiß – denn er wurde Zeuge des Unfalls und erstversorgte die Schwestern an Ort und Stelle.

Als bei Lexi bei den Untersuchungen ein Restalkoholwert von 1,0 Promille festgestellt wird, ist ihr Vater sauer. Er hat Lexi nachts von Partys nach Hause kommen sehen, teilweise torkelte sie. Er ist überzeugt, dass sie ihre Alkoholgelage einfach aus patziger Sturheit nicht zugeben will. Aber Martin Gruber hat Zweifel.

Erbliche Krankheit? Martin Gruber geht einem dunklen Verdacht nach Wegen der Krankengeschichte von Lexis Mutter bittet Gruber seinen Freund Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) um weitere Untersuchungen. Er hält es für möglich, dass Lexi – und auch Flora – den Gendefekt, der die Krankheit ihrer Mutter ausgelöst hat, geerbt haben könnten. Während Gruber das Rätsel um Lexis Gesundheitszustand lösen will, geht sie erneut mit ihrem Kumpel Matteo auf Tour – und gerät in Lebengefahr.

Gute Nachrichten gibt es dagegen aus dem Landhandel. Lili Gruber (Ronja Forcher) und ihre Tante Caro Pflüger (Barbara Lanz) scheinen sich zum Wohle des Geschäfts als Führungsduo zusammenzuraufen. Dann aber gibt es neue Spannungen, weil sie über einen potenziellen Kauf von Landmaschinen verschiedener Meinungen sind: Lili findet den Deal hervorragend, Caro hält ihn für zu riskant. Lili trifft eine folgenschwere Entscheidung.

Hans Gruber vor einer Entscheidung: Zweifel an Becky wachsen Vor einer solchen sieht sich auch Martins Bruder Hans (Heiko Ruprecht). Der fühlt sich in der keimenden Beziehung mit Becky Tummler (Mina Özlem Sagdic) mehr und mehr unwohl. Als er, bestärkt durch Beziehungstipps seiner Tochter Sophia (Ylvi Unertl), Klarheit schaffen will, erlebt er eine Überraschung.

Am Ende von "Wer einmal lügt", der 168. Episode seit Serienstart 2008, zucken Blitze übers Bergpanorama, ein Unwetter zieht auf. Das könnte man wohl als Omen sehen. Denn über der Beziehung von Lili und David (Frédéric Brossier) drohen dunkle Wolken, nicht zuletzt wegen Josephine Bachmeier (Liselotte Voß). Und auch Martin und seine Frau Karin (Hilde Dalik) erfahren unerwartet mehr, als ihnen lieb ist ...

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

