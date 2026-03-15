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Nach "Yellowstone": Taylor Sheridan kehrt mit "The Madison" nach Montana zurück

Eindringliches Familiendrama

Nach "Yellowstone": Taylor Sheridan kehrt mit "The Madison" nach Montana zurück

15.03.2026, 15.37 Uhr
von Andreas Fischer
Taylor Sheridan kehrt mit "The Madison" nach Montana zurück und präsentiert eine Serie voller Drama und emotionalem Ausnahmezustand, in der Michelle Pfeiffer und Kurt Russell brillieren.
"The Madison" | Paramount+
Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer, links) und ihre Tochter Paige (Elle Chapman) können dem Leben in Montana nicht allzu viel abgewinnen.  Fotoquelle: Emerson Miller /Paramount + 2026 Viacom International Inc.
"The Madison" | Paramount+
Natürlich Fliegenfischen: Preston Clyburn (Kurt Russell, links) und sein Bruder Paul (Matthew Fox) machen in Montana, was man in Montana halt so macht.  Fotoquelle: Emerson Miller /Paramount + 2026 Viacom International Inc.
"The Madison" | Paramount+
Abigail (Beau Garrett, links) hat in Van Davis (Ben Schnetzer, zweiter von links) einen Seelenverwandten gefunden, der sie über den Abschied aus New York City hinweg trösten könnte.  Fotoquelle: Emerson Miller /Paramount + 2026 Viacom International Inc.
"The Madison" | Paramount+
Preston Clyburn (Kurt Russell) lebt in Montana den Traum von Taylor Sheridan.  Fotoquelle: Emerson Miller /Paramount + 2026 Viacom International Inc.
"The Madison" | Paramount+
Irgendwann wird Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer) verstehen, was ihren Mann am einfachen Leben in der Wildnis fasziniert.  Fotoquelle: Emerson Miller /Paramount + 2026 Viacom International Inc.
"The Madison" | Paramount+
Die älteste Clyburn-Tochter Abigail (Beau Garett, links) erlebt mit ihren Kindern Macy (Alaina Pollack) und Bridgett (Amiah Miller) einen mittleren Kulturschock in Montana.  Fotoquelle: Emerson Miller /Paramount + 2026 Viacom International Inc.

Wo Taylor Sheridan draufsteht, ist meistens Montana drin: Auch "The Madison", die neue Serie des "Yellowstone"-Machers, spielt in der majestätischen Weite von "Big Sky Country" – diesem in den vergangenen Jahren zum Sehnsuchtsort von Westernfans avancierten Landstrich im Nordwesten der USA. Dort müssen sich Michelle Pfeiffer und Kurt Russell und ihre an das pulsierende New York gewöhnte Familie mit grundlegenden Fragen des Daseins auseinandersetzen. Die ersten drei Episoden von "The Madison" laufen ab 14. März bei Paramount+, die restlichen drei Folgen der ersten Staffel sind ab 21. März zu sehen.

Wichtig vorab: "The Madison" hat bis auf die Landschaft nichts mit der "Yellowstone"-Saga und dem Dutton-Clan zu tun. Trotz Taylor Sheridan. Trotz Montana.

Im Mittelpunkt steht die Familie Clyburn, die es aus New York in das Madison River Valley verschlägt. Sie sind nicht freiwillig da. Als würde das Landleben nicht herausfordernd genug sein, zwingt ein tragisches Ereignis die Clyburns dazu, sich in einem ziemlich tränenreichen Drama mit Trauer und Verlust auseinanderzusetzen und dabei ihr bisheriges Leben zu überdenken: Was wichtig war, spielt plötzlich keine Rolle mehr.

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Emotional im Ausnahmezustand, aber die Landschaft ist schön

Es sei seine "bisher persönlichste Serie", sagt Taylor Sheridan und schickt Matriarchin Stacy Clyburn (Pfeiffer) und ihre Töchter Paige (Elle Chapman) und Abigail (Beau Garrett) mitsamt ihren Familien in einen emotionalen Ausnahmezustand. Sie alle können, anders als Stacys Mann Preston (Kurt Russell) mit der Abgeschiedenheit und Ruhe in Montana nicht viel anfangen - müssen sich aber daran gewöhnen: Die zweite Staffel mit ebenfalls sechs Episoden ist bereits abgedreht.

Während Michelle Pfeiffer und Kurt Russell in den Hauptrollen brillieren, huldigt das Drehbuch von Taylor Sheridan mit gewohnt pastoralen Dialogen dem einfachen Leben und der Natur. Und natürlich lässt er die immer wieder eindrucksvolle Landschaft Montanas in gebührend feierlichen Bildern würdigen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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