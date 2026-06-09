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Trotz schwerer Krankheit: In dieser Serie feierte Michael J. Fox zuletzt ein Comeback

Fox zurück vor der Kamera

Trotz schwerer Krankheit: In dieser Serie feierte Michael J. Fox zuletzt ein Comeback

09.06.2026, 05.30 Uhr
Eigentlich hatte Michael J. Fox aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung längst seine Schauspielkarriere beendet. Zuletzt feierte der "Zurück in die Zukunft"-Star aber ein Comeback in einer Serie. Warum er nun doch wieder vor der Kamera steht, erklärte Fox in einem Interview.
Michael J. Fox
Michael J. Fox feiert am 9. Juni seinen 65. Geburtstag.  Fotoquelle: Jason Kempin/Getty Images for The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research
"Shrinking"
In der Apple-Dramedy "Shrinking" wagte sich Michael J. Fox seit langem wieder vor die Kamera.  Fotoquelle: Apple

Am 9. Juni feiert er seinen 65. Geburtstag: Dank der Filmreihe "Zurück in die Zukunft" wurde Michael J. Fox Mitte der 80er-Jahre zu einem der größten Durchstarter der Filmbranche. Doch in den 90ern wurde seine Karriere ausgebremst: 1998 gab der Schauspieler bekannt, an Parkinson erkrankt zu sein. Weil seine Arbeit vor der Kamera durch die Auswirkungen seiner Krankheit kaum mehr möglich war, kündigte er 2000 erstmals sein Karriereende an. Nach einigen kleinen Auftritten – etwa 2019 im Science-Fiction-Film "See You Yesterday" – erklärte er 2020 erneut, dass er nicht mehr vor der Kamera stehen werde. Nicht verlässlich sprechen können sei für einen Schauspieler ein "game breaker". Und dennoch kann und will er die Schauspielerei nicht völlig lassen.

In der Apple-Dramedy "Shrinking" spielte Fox in der dritten Staffel (seit Januar bei Apple TV verfügbar) eine Gastrolle. Und die weist eine frappierende Parallele zum realen Leben der Hollywood-Legende auf: Michael J. Fox verkörpert einen Parkinson-Patienten. "Es war das erste Mal, dass ich am Set erscheinen konnte, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich zu müde bin, husten muss oder Ähnliches", erklärte Fox gegenüber dem US-Magazin "People". "Ich habe es einfach gemacht." Der "Los Angeles Times" sagte der Schauspieler, er wolle seine "Geschichte weiterschreiben, bis der letzte Stift fällt".

Michael J. Fox will nicht seine "Karriere wiederbeleben"

Dennoch stellte Fox gegenüber "People" klar, dassw er keineswegs ein Comeback anstrebe: Die Rolle in "Shrinking" sei "kein Versuch, meine Karriere wiederzubeleben", verdeutlichte er. Doch ihm gefalle die Arbeit von Serienschöpfer Bill Lawrence ("Scrubs", "Ted Lasso"): "Die Tiefe der Charaktere, die Qualität der Beziehungen, die Sprache – es ist einfach eine wunderschöne Serie."

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Kritik und Publikum sehen das ähnlich. Sowohl bei den Emmys als auch bei den Golden Globes heimste die Serie, die 2023 debütierte, mehrere Nominierungen ein. Insofern ist es wenig überraschend, dass Apple die Produktion mit Stars wie Harrison Ford und Jason Segel in den Hauptrollen bereits um eine vierte Staffel verlängerten.

Ob Michael J. Fox dann erneut dabei sein wird, ist bislang nicht bekannt. Bereit wäre er "auf jeden Fall", sagte er im "People"-Interview über seine mögliche Rückkehr. Er freue sich "riesig, dass die Serie so erfolgreich sei. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit diesen Schauspielern zusammenzuarbeiten." Fox erklärte, dass er "ohne zu zögern", bereit wäre, erneut in der Serie mitzuwirken.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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