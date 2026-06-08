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"Bin kurz vorm Heulen": Ex-Moderatorin kehrt zum "Fernsehgarten" zurück – und wagt einen neuen Look

Vokuhila-Comeback

"Bin kurz vorm Heulen": Ex-Moderatorin kehrt zum "Fernsehgarten" zurück – und wagt einen neuen Look

08.06.2026, 09.30 Uhr
Von 1993 bis 1999 moderierte Ramona Leiß den ZDF-"Fernsehgarten". Nun kehrte die Moderatorin für eine Ausgabe zurück – und ließ sich live im Fernsehen eine Kultfrisur verpassen.
Ramona Leiß
Ramona Leiß moderierte den ZDF-"Fernsehgarten" von 1993 bis 1999.  Fotoquelle: ZDF / Renate Schäfer

Wer an den "Fernsehgarten" denkt, hat vermutlich schnell ein Bild von Andrea Kiewel im Kopf. Seit 1999 führt die liebevoll "Kiwi" genannte Moderatorin durch die Show. Nun hat sie Unterstützung von ihrer Vorgängerin bekommen: Ramona Leiß moderierte die Show von 1993 bis 1999. "Es fühlt sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben", sagte sie an ihrer alten Wirkungsstätte.

Optisch hat sich die heute 69-Jährige seit ihrer "Fernsehgarten"-Zeit stark verändert. Als Andrea Kiewel ihre Vorgängerin begrüßte, stand deren nächste optische Änderung kurz bevor – und das Publikum im Studio und vor den Fernsehern sollte live dabei sein. Die Ausgabe der Sendung drehte sich nämlich unter anderem um eine deutsche Kultfrisur: den Vokuhila. Als sie im Publikum keinen Freiwilligen fand, der sich die Frisur live in der Sendung schneiden lassen würde, erwies sich Leiß als Frau der Tat – und stellte dem Friseur ihre eigenen Haare zur Verfügung.

Ramona Leiß: "Jetzt lass ich's nochmal richtig krachen"

"Ich bin jetzt 69 und jetzt lass ich's nochmal richtig krachen", begründete Leiß den drastischen Schnitt. "Ich lass mir einen Vokuhila schneiden, denn ich bin der Meinung, wir Frauen in den besten Jahren haben mehr verdient als Vagisan." Mit dem Ergebnis zeigte sich die Moderatorin kurze Zeit später zufrieden: "Sieht doch nicht schlecht aus", kommentierte Leiß ihren neuen Look.

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Ihrer Sentimentalität stand die neue Frisur jedoch im Weg: Ihre Zeit im "Fernsehgarten" sei "die schönste Zeit in meinem Leben" gewesen, und die "durfte ich heute noch einmal erleben", so Leiß. "Ich bin kurz vorm Heulen, aber der Vokuhila lässt es nicht zu."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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