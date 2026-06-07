Heute im TV "The Northman": Düstere Sage mit Alexander Skarsgård, Ethan Hawke und Nicole Kidman

Die Welt der Wikinger ist seit jeher ein beliebter Leinwand-Stoff, der ganz große Erfolg war in den vergangenen Jahren aber nicht dabei. Dafür feierten Wikinger-Serien große Erfolge, von "Vikings" und dem Spin-off "Vikings: Valhalla" bis zu "The Last Kingdom". Mit "The Northman" (Sonntag, 7. Juni, 20.15 Uhr, 3sat) kam dann im Frühjahr 2022 endlich mal wieder eine Produktion mit ernstzunehmendem Blockbuster-Anspruch in die Kinos. Mehr als 68 Millionen US-Dollar spielte der Film von Robert Eggers ("Der Leuchtturm") weltweit an den Kinokassen ein.

"Gesta Danorum" – "Die Taten der Dänen" lautet der Titel des wohl wichtigsten und identitätsprägendsten dänischen Geschichtsbuches. Zentrum des mittelalterlichen Werks aus der Feder des Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus ist die Sage des Prinzen Amlethus. Auf ihr basiert "The Northman" lose, und manch einem mag sie bekannt vorkommen, denn kein Geringerer als William Shakespeare ließ sich von Amlethus – der ähnliche Name ist also kein Zufall – zu seinem "Hamlet" inspirieren.

Undercover auf Rachefeldzug "The Northman" beginnt im späten neunten Jahrhundert mit dem Wikingerkönig Aurvandil (Ethan Hawke), der den Thron vorzeitig seinem zehnjährigen Sohn Amleth (Oscar Novak) überlassen möchte. Dann ein Überfall im Wald, Aurvandil wird von seinem Halbbruder Fjölnir (Claes Bang) getötet, Amleth flieht, und Königin Gudrún (Nicole Kidman) bleibt zurück, Fjölnir wird sie sich zur Frau nehmen. "Ich werde dich rächen, Vater. Ich werde dich retten, Mutter. Ich werde dich töten, Fjölnir", schwört der junge Amleth.

Viele Jahre später wird der erwachsene Königssohn (Alexander Skarsgård), inzwischen ein mächtiger Krieger mit neuen, blutrünstigen Verbündeten, von einer – von Islands Superstar Björk verkörperten – Seherin an seinen Eid erinnert und erfährt, dass sein Onkel das Königreich verloren hat und mit Gudrún und der gemeinsamen Familie in Island auf einem Hof lebt. Dort gibt sich Amleth als Sklave aus und schleicht sich ein, getrieben von Rachegedanken. Die kann auch die Liebe zur Sklavin Olga (Anya Taylor-Joy) nicht stoppen.

In "The Northman" erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer viele aufwendige Kampfszenen und einiges Blutvergießen, dazwischen schöpfen Regisseur Eggers und sein Team die ohnehin finstere nordische Mythologie voll aus und kreieren Bilder wie aus einem Horror- oder Fantasyfilm.