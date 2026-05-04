Home News TV-News

"Totenfrau 2": Blum im Kampf gegen die Schatten der Vergangenheit

Düsterer Abgrund

"Totenfrau 2": Blum im Kampf gegen die Schatten der Vergangenheit

04.05.2026, 09.45 Uhr
von Andreas Fischer
In der zweiten Staffel der Alpen-Noir-Serie "Totenfrau" gerät Bestatterin Blum, gespielt von Anna Maria Mühe, erneut in einen Strudel aus Rache und männlichen Perversionen. Die Fortsetzung der erfolgreichen Serie zeigt, wie Blum mit alten und neuen Feinden ringt, um ihre Tochter zu retten.
Totenfrau 2
Mit dem Zählen der Leichen kommt man kaum hinterher, auch wenn Blum (Anna Maria Mühe) diesmal nicht für alle verantwortlich ist.   Fotoquelle: ORF/Mona Film/Barry Films/Philipp Brozsek
Totenfrau 2
Blum (Anna Maria Mühe) rast auf der Suche nach den Entführern ihrer Tochter wieder durch ein beschauliches Tiroler Tal.   Fotoquelle: ORF/Mona Film/Barry Films/Anna Hawliczek
Totenfrau 2
Blum (Anna Maria Mühe) setzt in der zweiten Staffel als "Totenfrau" ihren Rachefeldzug fort.  Fotoquelle: ORF/Mona Film/ Barry Films
Totenfrau 2
Der Geschäftsmanne Badal Sarkissian schreckt vor nichts zurück: Schauspieler Peter Kurth veleiht ihm eine unheilvolle Bedrohlichkeit.   Fotoquelle: ORF/Mona Film/Barry Films
Totenfrau 2
Blums Tochter Nela (Emilia Pieske) wird entführt: Ihre Mutter soll für ihre Freilassung ein brisantes Video finden.   Fotoquelle: ORF/Mona Film/Barry Films/Philipp Brozsek
Totenfrau 2
Reza (Yousef Sweid) muss vor einem Auftragskiller in Deckung gehen.   Fotoquelle: ORF/Mona Film/ Barry Films

Ihre Leichen holen sie ein: Anna Maria Mühe rast in der zweiten Staffel des Alpen-Noir "Totenfrau" erneut in einen Abgrund männlicher Perversionen und lässt ihren Rachefeldzug an Fahrt aufnehmen.

ARD
Totenfrau 2
Krimiserie • 02.05.2026 • 20:15 Uhr

Plötzlich sind die Toten wieder da: Eigentlich hatte Blum (Anna Maria Mühe) die Überreste ihres Rachefeldzugs ordentlich verräumt. Doch zu Beginn der zweiten Staffel der Alpen-Noir-Serie "Totenfrau" fördert eine Exhumierung Leichenteile zutage, die die Bestatterin in Bedrängnis bringen. Ruhe ist ihr in der Koproduktion von ORF und Netflix, wo die Fortsetzung vor einem Jahr ihre Premiere feierte, jedenfalls nicht gegönnt. Das Erste zeigt alle sechs Folgen von Staffel 2 nun als Free-TV-Premiere zur Primetime am Samstagabend.

Zur Erinnerung: In der großartigen ersten Staffel (komplett zu sehen am Vortag, Freitag, 1. Mai, ab 20.15 Uhr, ARD) hatten Blum und ihr (mehr als liebevoller) Mitarbeiter Reza (Yousef Sweid) auf der Suche nach dem Mörder ihres Mannes die Mitglieder eines Snuffporn-Rings in einem Tiroler Bergdorf nacheinander unter die Erde gebracht. Allerdings waren viel mehr Männer an den grausamen Verbrechen beteiligt, als angenommen. Es sind Männer von Einfluss darunter, die durch Videoaufnahmen erpressbar sind. Erpressbar wiederum von Männern, denen jedes Mittel recht ist, eigene Geschäftsinteressen durchzusetzen.

Derzeit beliebt:
>>Missbrauchsvorwürfe ausgeblendet? Regie-Ikone verteidigt Michael-Jackson-Biopic gegen Kritik
>>"Unfassbar glücklich und dankbar": Kurz nach der Live-Show wurde "Let's Dance"-Star Vater
>>"Totenfrau": Kritik zur Thrillerserie im Ersten mit Schauspielerin Anna Maria Mühe
>>Vom Ballett zur Krimi-Queen: Romina Küper's spannender Weg

Ungebremster Höllentrip

Mit dem Zählen der Leichen kommt man kaum hinterher, auch wenn es diesmal nicht Blum ist, die für alle verantwortlich ist: "Totenfrau", erneut atemberaubend düster bebildert, nimmt in der zweiten Staffel deutlich Fahrt auf. Es ist ein ungebremster Höllentrip in die Abgründe sexueller Perversion und Abhängigkeiten, in die der örtliche Polizeichef Danzberger (Robert Palfrader) genauso verstrickt ist, wie die umtriebige Geschäftsfrau Johanna Schönborn (Michou Friesz).

Die Handlung ist freilich einmal mehr vorhersehbar, und statt innerer Logik stehen viel zu häufig Zufälle im Drehbuch. Ist die Lage auch noch so ausweglos: Immer kommt irgendwer zufällig vorbei, um entweder eine Heldin zu retten oder einem Schurken den Weg freizuschießen. Es muss irgendwie weitergehen, und darauf kann man sich verlassen. Spannend ist das nur bedingt.

Bis zur Erschöpfung

Uneingeschränkt fesselnd sind hingegen die Frauenfiguren. Widerborstig, unerbittlich und mit der Kraft der Verzweiflung versuchen sie, inmitten all der verderbten Männer ihre Würde zu bewahren. Vor allem Blum natürlich, die Jägerin und Gejagte zugleich ist. Sie muss ihre Tochter Nela (Emilia Pieske) aus den Fängen des brutalen Geschäftsmannes Badal Sarkissian (Peter Kurth) und seiner Schwester Tamar (Sabine Timoteo) retten, wird dabei aber von der Ermittlerin Wallner (Britta Hammelstein) verfolgt, die ihr die früheren Morde nachweisen will.

Es ist ein doppeltes Katz- und Mausspiel, in dem sich die beiden bis zur Erschöpfung gegenüberstehen. Sie kämpfen gegeneinander für das, was ihnen jeweils am wichtigsten ist. Aber eigentlich sind sie als Schwestern im Geiste zu einem Miteinander gezwungen, um sich in einer Welt zu behaupten, die von Männern zu einer Hölle auf Erden gemacht wird.

Die ersten vier Episoden zeigt das Erste ab 20.15 Uhr am Stück. Danach folgen die "Tagesthemen" und das "Wort zum Sonntag", anschließend ab 23.25 Uhr die finalen beiden Folgen der zweiten "Totenfrau"-Staffel. In der Mediathek abrufbar sind alle Folgen ab Freitag, 1. Mai, bis Sonntag, 31. Mai.

Totenfrau 2 – Sa. 02.05. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Netflix

Das könnte dich auch interessieren

"Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment": Kritik zur ARD-Dokumentation von Andreas Pichler
Tesla-Enthüllungen
Elon Musk Uncoverd - Das Tesla-Experiment
"Hirschhausen und die Deepfake-Mafia": Kritik zur ARD-Reportage mit Eckart von Hirschhausen
Deepfake-Betrug
Hirschhausen und die Deepfake-Mafia
"Caren Miosga": Gäste und Thema der Sendung
Wöchentlicher ARD-Polittalk
Caren Miosga startet mit ihrem neuen ARD-Talk. Immer sonntags diskutiert die TV-Journalistin über die relevanten Themen der Woche mit ihren Gästen.
"Tatort: Könige der Nacht": Kritik zum neuen Tatort aus der Schweiz mit Carol Schuler
Sozialkritischer Krimi
"Tatort: Könige der Nacht"
"Ostfriesensturm": Der Start der ZDF-Krimireihe mit Picco von Groote
Ostfrieslandkrimi
Ostfriesensturm
Eine neue Mordserie erschüttert Dänemark: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Der Kastanienmann"
"Praxis mit Meerblick - Leinen los": Der Start der ARD Degeto Reihe mit Tanja Wedhorn
Einsamkeit und Sucht
"Praxis mit Meerblick - Leinen los"
Mads Mikkelsens Trip in die Wälder: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Therapie für Wikinger"
"Sorgen und Ängste ernstnehmen": Carolin Kebekus verteidigt die junge Generation
Generationenkritik
Die Carolin Kebekus Show
Neue Krimi-Hoffnung aus dem Saarland: Eine Kritik zu "Bruder, Liebe, Tod" in der ARD
Saarland-Krimi
Aram Arami im Interview
"NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist": Die Doku auf 3sat
Schweißforschung
Let's sweat! - Warum Schwitzen gesund ist
"Hart aber fair": Gäste und Thema der Sendung
ARD-Talkshow
Louis Klamroth ist der neue "Hart aber fair"-Moderator.
"Das Lehrerzimmer": Kritik zum mehrfach prämierten Film mit Leonie Benesch
ZDF Gesellschaftsdrama
Das Lehrerzimmer
Was wurde aus den "Charmed"-Stars?
"Charmed"-Rückblick
Einfach zauberhaft!
"Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger": Kritik zur BR-Reportagereihe mit Sebastian Bezzel
Prominente Grenzgänger
Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger
"Renfield": Der Start der Dracula-Adaption mit Nicolas Cage
ProSieben Free-TV-Premiere
Renfield
Hazel Brugger spricht über ihre Krankheit: "Das ist jetzt halt einfach mein Leben"
So lebt sie damit
Hazel Brugger
Emotionaler Abschied: "Lena Lorenz" schockt mit Serientod
Emotionales Drama
"Lena Lorenz"
Beatrice Egli spricht über ihre neuen Pläne
Projektstart für die Schlagersängerin
Beatrice Egli geht den nächsten Schritt in ihrer Karriere.
In Schweren Zeiten: Diese Freunde kann Collien Fernandes Tag und Nacht anrufen
"Riesengroßes Geschenk"
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
"Terra X: Faszination Wasser – Palau, Inselwelten des Pazifiks": Kritik zur ZDF-Dokumentation mit Uli Kunz
Naturwunder Palau
Faszination Wasser - Palau, Inselwelten des Pazifiks
"Godzilla X Kong: The New Empire": Der Start der Godzilla-Fortsetzung mit Rebecca Hall
RTL Free-TV-Premiere
Godzilla x Kong: The New Empire
"Hermann Tiger Gerland – Der letzte seiner Art": Weggefährten erinnern an Trainerlegende Hermann Gerland
WDR-Dokumentation
Hermann Tiger Gerland - Der letzte seiner Art
Hinter den Kulissen von "LOL: Last One Laughing"
Verborgene Details
"LOL: Last One Laughing"
KI-Show "Staying Alive": Revolution oder Skandal?
KI-Musikshow
Thore Schölermann in einem Glitzeranzug auf dem roten Teppich.
Christian Ulmen über sein MTV-Abgang: „Es wurde merkwürdig"
Karriere des Darstellers
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Andrea Kiewel: So lebt sie wirklich in Israel
Alltag in Tel Aviv
Andrea Kiewel spricht über ihre Schwäche, die sie nun überwunden hat.
"ZDF-Fernsehgarten": Droht das Aus für die Kultshow?
Nach Aus von „Immer wieder sonntags“
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
Was wurde aus den "Independence Day"-Stars?
Stars von 1996
Gut gealtert?
"Fräulein Else": Kritik zur Aufführung der Novelle von Arthur Schnitzler
3sat Theaterklassiker
Fräulein Else