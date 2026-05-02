"Ostfriesensturm": Der Start der ZDF-Krimireihe mit Picco von Groote

Gerade noch war der Strand von Norddeich von Touristen bevölkert, nur Sekunden später gähnende Leere, Hotels und Restaurants sind geschlossen, überall Hinweisschilder wie "Bitte Abstand halten" und "Toilettenpapier ausverkauft". Die Anfangsszenen des neuen ZDF-Krimis "Ostfriesensturm" am Samstagabend erinnern an einen Albtraum, den die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer recht gut verdrängt haben dürften. Die unheimliche Stille und Unsicherheit zu Beginn der Coronapandemie, sie ist geradezu perfekt für diesen kühlen Krimi mit den drei seltsamen Morden, am Ende wird sogar Schnee liegen.

"Ostfriesensturm" Kriminalfilm • 02.05.2026 • 20:15 Uhr

"Ostfriesensturm" ist die 15. Verfilmung aus der Krimi-Reihe des Bestsellerautors Klaus-Peter Wolf, der auch diesmal einen kleinen Auftritt im Film hat. Das Drehbuch verfassten Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser, Regie führte zum dritten Mal Krimi-Profi Marcus O. Rosenmüller ("Sarah Kohr", "Der Taunuskrimi"), die Kamera führte Stefan Spreer. Herausgekommen ist ein weiteres Highlight der Reihe.

Der Lehrer Heiko Jansen wurde durch einen Stich in den Nacken getötet, sein abgetrenntes Genital in seinen Mund gestopft. "Die Handschrift einer Irren", legt sich Macho-Kommissar Rupert (Barnaby Metschurat) ungewohnt angefasst, dafür gewohnt schnell fest. "So werden Denunzianten von der 'Ndrangheta hingerichtet und ausgestellt", kontert Kommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote). Nur: Was hat ein deutscher Lehrer mit der kalabrischen Mafia zu tun, genau wie der wenig später auf die gleiche Weise hingerichtete Uni-Mitarbeiter? Auch der Verdacht gegen die Studentin Rena (Paula Schramm) und ihre Mitbewohnerinnen erscheint mehr wie Wunschdenken denn wie eine echte Spur. Die Zusehenden sind da bereits schlauer.

Wolfs "persönlichstes Buch" Ihnen wird der Auftragskiller (Jakob Diehl), der offenbar hinter den Taten steckt, wie nebenbei präsentiert, sein Auftraggeber allerdings bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis. Gleichzeitig lernt man die Familie Wewes kennen. Clemens (Andreas Anke) ist ein Säufer, der seiner Frau Christina (Anja Schneider) und Sohn Niklas (Juri Winkler) das Leben zur Hölle macht. Anders als sein Sohn weiß Clemens nicht, dass sein Freund Uwe Spix (Jürg Plüss) Christina mit Gewalt zum Beischlaf erpresst. Was hat er gegen sie in der Hand?

"Ostfriesensturm' ist mein persönlichstes Buch", verriet Klaus-Peter Wolf im Gespräch mit buchszene.de zur Veröffentlichung Anfang 2022. "Ich bin zurückgegangen in die Hölle meiner Kindheit und habe Kindheitserfahrungen im Roman verarbeitet. Niklas hat viel von mir." Wie dieser wuchs Wolf mit einem alkoholkranken, zuweilen gewalttätigen Vater auf. Und wie Christina und Niklas griffen auch Wolf und seine Mutter zum Selbstschutz zu ungewöhnlichen Mitteln.

In der Tradition bester skandinavischer Krimidramen lässt "Ostfriesensturm" am Martyrium von Mutter und Sohn teilhaben, und man fragt sich: Was hat das mit den Morden zu tun? Es sind kleine Hinweise, die über eine lange Strecke für subtile Spannung sorgen. Dann nehmen Tempo und Spannung an Fahrt auf, denn eine dritte Leiche wird gefunden: Uwe Spix! Allerdings unterscheidet sich die Tat deutlich von den ersten beiden, doch sie wird letztendlich zur Lösung führen, auch dank Ann Kathrin Klaasens Eigenart, sich so sehr in die Täter hineinzuversetzen, dass es diesmal für ihren Ehemann und Kollegen Frank Weller (Tom Radisch) erschreckend gefährlich wird.

"Ostfriesensturm" – Sa. 02.05. – ZDF: 20.15 Uhr

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