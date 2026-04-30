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"Rosenheim-Cops": Marisa Burgers Nachfolge über ihre neue Rolle: "Persönliche Weiterentwicklung"

Sarah Thonig übernimmt

Neuer Schwung bei den "Rosenheim-Cops": Sarah Thonig übernimmt

30.04.2026, 15.27 Uhr
von Julian Flimm
Sarah Thonig übernimmt die Rolle der Polizeisekretärin in der ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" und tritt damit in die Fußstapfen von Marisa Burger. Die Schauspielerin sieht den Rollenwechsel als persönliche Weiterentwicklung.
Sarah Thonig steht vor einer Fotowand und lächelt.
Sarah Thonig wird bei den "Rosenheim-Cops" befördert.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Sarah Thonig hat die Nachfolge von Marisa Burger in der ZDF-Krimiserie "Rosenheim-Cops" angetreten. Die Schauspielerin, die seit Jahren als Christin Lange zum Ensemble gehört, übernimmt nun die Position der Polizeisekretärin im Kommissariat. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Marisa Burger, die 25 Jahre lang die Figur Miriam Stockl verkörperte.

Thonig sieht die neue Rolle nicht nur als formalen Wechsel, sondern als persönliche Weiterentwicklung. Gegenüber der Abendzeitung München erklärte sie: "Die Rolle darf ich ja bereits seit vielen Jahren spielen und es ist schön, sich mit ihr gemeinsam weiterzuentwickeln." Künftig steht ihre Figur damit stärker im Zentrum der Serie, nachdem Christin Lange zuvor als Empfangsmitarbeiterin tätig war.

Das sagt Sarah Thonig zum "Rosenheim-Cops"-Wechsel

Den Übergang beschreibt Thonig als parallele Erfahrung für sich und ihre Serienfigur: "Das Schöne ist, dass es mir da ganz ähnlich wie Frau Lange geht – für uns beide ist es ein neuer Schreibtisch. Ich glaube, das ergibt sich alles ganz natürlich." Einen radikalen Umbruch erwartet sie nicht. Der Rollenwechsel sei für sie wie für ihre Figur eine organische Entwicklung.

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Der Abschied von Marisa Burger markiert eine deutliche Zäsur im langjährigen Serienverlauf. Burger hatte über Jahrzehnte mit ihrer Rolle der Miriam Stockl das Bild der Polizeisekretärin in "Rosenheim-Cops" geprägt. Thonig zollte ihrer Vorgängerin Respekt und betonte, die bekannte Figur nicht eins zu eins kopieren zu wollen. Auch beim charakteristischen Satz "Es gabat a Leich" werde sie eigene Akzente setzen.



Das sagen Fans zur Änderung bei den "Rosenheim-Cops"

Viele Fans hätten den Wechsel laut Thonig positiv aufgenommen. "Ich bin nur froh, dass diese Entscheidung vom Publikum so herzlich aufgenommen wurde", wird sie zitiert. Thonig berichtete zudem, dass die gestiegene Aufmerksamkeit für ihre Person privat bisher keine spürbaren Veränderungen gebracht habe.

Die Dreharbeiten zur 26. Staffel von "Rosenheim-Cops" laufen bereits, die Ausstrahlung der neuen Episoden ist für Herbst 2026 im ZDF geplant. Dann soll auch der offizielle Abschied der Figur Miriam Stockl zu sehen sein.

Weitere Abgänge: Diese Stars verlassen nach Marisa Burger die „Rosenheim-Cops“
Das Ensemble der „Rosenheim-Cops“ verändert sich weiter: Nachdem sich Marisa Burger bereits aus der Serie verabschiedet hat, hat das ZDF nun auch zwei weitere Abgänge bestätigt. Hier gibt’s die Infos.
Abschiede bei Vorabend-Serie
Christian K. Schaeffer in einer Tracht.

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