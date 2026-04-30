Kunal Nayyar: Mehr als nur Raj aus "The Big Bang Theory"

Mehr als nur der schüchterne Nerd: Als Raj aus "The Big Bang Theory" wurde Kunal Nayyar weltberühmt. Doch schon bei seinem ersten TV-Auftritt zeigte er sein ganzes Können.

Er feiert am 30. April seinen 45. Geburtstag: Zwölf Staffeln lang verkörperte Kunal Nayyar in der Sitcom" The Big Bang Theory" den schüchternen Astrophysiker Raj Koothrappali. Die Figur wurde zu einem festen Bestandteil der Serie – und zum internationalen Durchbruch für den Schauspieler. Dass er sich nicht auf dieses eine Rollenbild festlegen lassen muss und will, zeigte der Brite mit indischen Wurzeln schon früh.

Denn bereits in seinem ersten TV-Auftritt war Nayyar in einem ganz anderen Genre zu sehen. 2007 übernahm er eine Gastrolle in der Krimiserie "Navy CIS". In der Episode "Verdacht" aus der vierten Staffel spielt er Youssef Zidan – einen zunächst unauffälligen Mann, der sich im Verlauf der Handlung als Täter entpuppt.

"Das größte Erlebnis meines Lebens" Die Rolle steht in deutlichem Kontrast zu seiner späteren Paraderolle: Statt eines unsicheren Wissenschaftlers verkörpert Nayyar hier eine Figur mit klarer krimineller Energie. Am Ende der Episode wird sein Charakter von Special Agent Leroy Jethro Gibbs, gespielt von Mark Harmon, überwältigt, bevor er zur Waffe greifen kann.

Rückblickend beschreibt Nayyar diesen Einsatz als prägend. "Mark Harmon hat mich geschlagen. Es war das größte Erlebnis meines Lebens", erinnerte er sich später in einem Interview im Rahmen der "Screen Actors Guild Awards". Auch an Details der Produktion denkt er zurück: "Ich konnte mir keinen Schnurrbart wachsen lassen, also mussten sie mir einen ankleben."

Nayyar übernimmt fremde Arzt-Rechnungen Mit "The Big Bang Theory" gelang Nayyar wenig später der internationale Durchbruch. Gleichzeitig blieb er nicht auf das Sitcom-Format festgelegt. So war er unter anderem 2022 in der Thrillerserie "Suspicion" zu sehen. 2024 kam es zudem zu einem Wiedersehen mit seiner ehemaligen Kollegin Melissa Rauch: Nayyar hatte einen Gastauftritt im Sitcom-Revival "Night Court", einer Neuauflage der gleichnamigen NBC-Serie aus den 1980er-Jahren. Auch im Kino erweitert er sein Spektrum. In "Christmas Karma" (2025) übernahm er die Rolle des Eshaan Sood – eine indische Variante der klassischen Scrooge-Figur.

Privat ist Nayyar das Gegenteil des Geizkragens, den er verkörperte: Im Dezember 2025 machte er öffentlich, dass er regelmäßig für GoFundMe-Kampagnen spendet, um Familien bei der Begleichung medizinischer Kosten zu unterstützen. Darüber hinaus fördert er Tierschutzorganisationen sowie Stipendienprogramme für Studierende.

"Berühmtheit ist kein Dauerzustand" sagt Nayyar Gemeinsam mit seiner Ehefrau Neha Kapur – 2011 heiratete er die ehemalige "Miss India" – unterstützt er weitere wohltätige Zwecke: Das Ehepaar fördert unter anderem die University of Portland mit Stipendien im Bereich der darstellenden und bildenden Kunst.

An die ganz große Glocke hängt Nayyar diese Engagements nicht, auch über seinen Bekanntheitsgrad äußert er sich er eher zurückhaltend: "Man muss seine Berühmtheit als das sehen, was sie ist. Sobald man es zu ernst nimmt, berühmt zu sein, macht man einen verheerenden Fehler", sagte er der Agentur teleschau. "Die Berühmtheit ist kein Dauerzustand, sondern sie kann auch schnell wieder verschwinden."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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