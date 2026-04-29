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40 Jahre ZDF-Fernsehgarten: Darum ist die Show so erfolgreich

Jubiläums-Jahr

40 Jahre ZDF-Fernsehgarten: Darum ist die Show so erfolgreich

29.04.2026, 11.30 Uhr
von Natasa Unkel
Es wird gekocht, gebacken und gesungen: Seit 40 Jahren läuft der ZDF-Fernsehgarten in den Sommermonaten über die deutschen TV-Geräte. Am Konzept hat sich innerhalb der vier Jahrzehnte kaum etwas verändert. Die Show bietet eine Sorglos-Garantie – und die kommt bei den Zuschauern an.
Andrea Kiewel im blauen Kleid und Mikrofon in der Hand.
Andrea Kiewel moderiert seit vielen Jahren den ZDF-Fernsehgarten.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Er ist die sendunggewordene Teflonpfanne des deutschen Fernsehens: Der ZDF-Fernsehgarten ist heiter, unaufgeregt und sorglos. Andrea 'Kiwi' Kiewel führt mit immer guter Laune, manchmal etwas zu laut durch die Show, von der die Zuschauer verlässlich erwarten können, dass sie für ein paar Stunden den grauen Alltag vergessen können. Und damit ist wohl auch das Erfolgsrezept der Show, die in diesem Jahr 40 Jahre alt wird und 2026 mit 19 Sendungen aufwartet, erklärt.

Show lebt von Kontinuität

Ob Patrick Lindner (64), Giovanni Zarrella (48) oder Sarah Engels (33) – wer sich im deutschen Schlager- und Pop-Geschäft behaupten kann, wird früher oder später auch im Fernsehgarten zu Gast sein. Denn die Show lebt von Kontinuität: Auf dieser Bühne finden keine Kontroversen statt – gute Laune ist garantiert.

Ein weiterer Aspekt dürfte auch der Service-Charakter der Sendung sein. Zwischen den schillernden Show-Einlagen gibt’s auch wertvolle Tipps von Experten wie dem Koch Nelson Müller oder der Hautpflege-Expertin Dr. Yael Adler. Man wird nicht nur unterhalten, man lernt auch noch nützliche Dinge für den Alltag.

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Eine Sendung wie ein Familienausflug

Und so wundert es nicht, dass die Sendung einem großen Familienausflug gleicht: Im Sommer trifft man sich auf dem Mainzer Lerchenberg. Ob vor Ort oder vor den TV-Geräten macht für eingefleischte Fans keinen Unterschied. In diesem Jahr feiert die Show ihren 40. Geburtstag – ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Und gerade in Krisenzeiten ist eine Gute-Laune-Sendung wohl wichtiger denn je: Die Zuschauer können dem Alltag und den schlechten Nachrichten entfliehen – und so konnte eine Musik- und Tanzshow wie der ZDF-Fernsehgarten wider Erwarten zum Ruhepol der deutschen Fernsehlandschaft werden.

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Andrea Kiewel im blauen Kleid und Mikrofon in der Hand.

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