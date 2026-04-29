40 Jahre ZDF-Fernsehgarten: Darum ist die Show so erfolgreich

Er ist die sendunggewordene Teflonpfanne des deutschen Fernsehens: Der ZDF-Fernsehgarten ist heiter, unaufgeregt und sorglos. Andrea 'Kiwi' Kiewel führt mit immer guter Laune, manchmal etwas zu laut durch die Show, von der die Zuschauer verlässlich erwarten können, dass sie für ein paar Stunden den grauen Alltag vergessen können. Und damit ist wohl auch das Erfolgsrezept der Show, die in diesem Jahr 40 Jahre alt wird und 2026 mit 19 Sendungen aufwartet, erklärt.

Show lebt von Kontinuität Ob Patrick Lindner (64), Giovanni Zarrella (48) oder Sarah Engels (33) – wer sich im deutschen Schlager- und Pop-Geschäft behaupten kann, wird früher oder später auch im Fernsehgarten zu Gast sein. Denn die Show lebt von Kontinuität: Auf dieser Bühne finden keine Kontroversen statt – gute Laune ist garantiert.

Ein weiterer Aspekt dürfte auch der Service-Charakter der Sendung sein. Zwischen den schillernden Show-Einlagen gibt’s auch wertvolle Tipps von Experten wie dem Koch Nelson Müller oder der Hautpflege-Expertin Dr. Yael Adler. Man wird nicht nur unterhalten, man lernt auch noch nützliche Dinge für den Alltag.

Eine Sendung wie ein Familienausflug Und so wundert es nicht, dass die Sendung einem großen Familienausflug gleicht: Im Sommer trifft man sich auf dem Mainzer Lerchenberg. Ob vor Ort oder vor den TV-Geräten macht für eingefleischte Fans keinen Unterschied. In diesem Jahr feiert die Show ihren 40. Geburtstag – ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Und gerade in Krisenzeiten ist eine Gute-Laune-Sendung wohl wichtiger denn je: Die Zuschauer können dem Alltag und den schlechten Nachrichten entfliehen – und so konnte eine Musik- und Tanzshow wie der ZDF-Fernsehgarten wider Erwarten zum Ruhepol der deutschen Fernsehlandschaft werden.

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