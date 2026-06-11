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Bro'Sis-Ärger nach 20 Jahren: Ex-Kollege teilt gegen Zarrella aus

"Hat sich halt selbst für gut empfunden"

Bro'Sis-Ärger nach 20 Jahren: Ex-Kollege teilt gegen Zarrella aus

11.06.2026, 09.40 Uhr
von Julian Flimm
Die Castingshow-Gruppe feierte einst riesige Erfolge, doch hinter den Kulissen gab es offenbar Spannungen. Nun rückt ein alter Vorwurf erneut in den Fokus.
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Giovanni Zarrella ist unter anderem mit seiner eigenen Schlager-Show sehr erfolgreich. Doch ein alter Band-Kollege packt jetzt überraschend kritisch über ihn aus.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer
Faiz Mangat mit einem Mikrofon.
Faiz Mangat packt über Giovanni Zarrella aus.  Fotoquelle: picture alliance / Thomas Reiner

Mehr als 20 Jahre nach dem großen Bro'Sis-Hype sorgt Faiz Mangat erneut mit klaren Aussagen für Aufmerksamkeit. In einem Podcast äußerte sich das frühere Bandmitglied offen über seinen ehemaligen Kollegen Giovanni Zarrella – und teilte dabei deutlich gegen den heutigen ZDF-Star aus. Vor allem Zarrellas damalige Gesangsqualitäten bewertete Mangat ausgesprochen kritisch.

"Giovanni hat jetzt Gott sei Dank die Karriere, die er für sich in seinem Kopf immer haben wollte", sagte Mangat laut teleschau. Dann legte er nach: "Aber sind wir ehrlich: Damals hat er halt für keine fünf Cent gut gesungen, aber hat sich halt selbst für gut empfunden."

Giovanni Zarrella und Faiz Mangat: Bro'Sis-Erfolg begann bei "Popstars"

Die beiden gehörten beide zur Band Bro'Sis, die 2001 aus der Castingshow "Popstars" hervorging. Zur ursprünglichen Besetzung zählten neben Zarrella und Mangat auch Ross Antony, Hila Bronstein, Shaham Joyce und Indira Weis. Mit der Debütsingle "I Believe" landete die Gruppe direkt auf Platz eins der deutschen Charts.

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Nach dem Band-Aus 2006 verliefen die Karrieren der ehemaligen Mitglieder allerdings unterschiedlich. Giovanni Zarrella etablierte sich später alleine als Schlagersänger und Moderator. Seit 2021 präsentiert er im ZDF unter anderem die erfolgreiche "Giovanni Zarrella Show". Faiz Mangat blieb nach Bro'Sis ebenfalls im Musik- und Unterhaltungsbereich aktiv, tritt inzwischen aber vor allem auch als Comedian in Erscheinung.

Bro'Sis-Streit flammt wieder auf: Alte Spannungen um Giovanni Zarrella

Die neue Aussage reiht sich in frühere Berichte über Spannungen innerhalb der Band ein. Schon in der Bro'Sis-Zeit soll es Unzufriedenheit und Konflikte gegeben haben: Zarrella selbst sprach im Jahr 2006 in einem Interview davon, dass mit nachlassendem Erfolg auch Neid und Vorwürfe in der Gruppe zugenommen hätten.

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