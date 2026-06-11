Romantischer Sommerhit: "Every Year After" auf Prime Video

Manche Bücher wollen die Welt erklären. Andere stellen existenzielle Fragen oder sezieren die menschliche Seele. Und dann gibt es Bücher, die vor allem eines sein wollen – gute Unterhaltung. "Every Summer After" von Carley Fortune ist ein gutes Beispiel dafür: Man muss nicht viel nachdenken und kann sich durch eine Story über Jugendliebe, Sehnsucht, Erinnerungen und zweite Chancen treiben lassen. Bei Prime Video gibt es die Strandlektüre ab 10. Juni mit dem leicht abgewandelten Titel "Every Year After" in Episodenform zu sehen: als Sommerserie vor traumhafter Kulisse und mit großem Herzschmerz-Faktor.

Wer bereits die eine oder andere Romanze gesehen hat, wird sich von "Every Year After" nicht überraschen lassen. In den acht Episoden kommt so ziemlich alles vor, was der Genrebaukasten zu bieten hat: große Liebe und genauso großer Trennungsschmerz, heimliche Gefühle und Missverständnisse, verhängnisvolle Entscheidungen und zweite Chancen, Affären, emotionaler Verrat und nicht zuletzt Menschen, die miteinander reden sollten, es aber nicht tun.

Im Mittelpunkt stehen Persephone "Percy" Fraser (Sadie Soverall) und Sam Florek (Matt Cornett), die als Teenager Nachbarn werden, als Percys Familie ein Sommerhaus in einem idyllischen Uferstädtchen an einem kanadischen See erwirbt. Die Serie wechselt zwischen den Sommern ihrer Jugend, in denen sie erst beste Freunde werden und dann Gefühle füreinander entwickeln, und der Gegenwart, in der von der großen Liebe nur noch die Erinnerung geblieben ist. Doch nach einem traurigen Ereignis bekommen Percy und Sam doch eine Chance.

Mit viel Sommernostalgie, schönen Landschaftsaufnahmen und einer gehörigen Portion Melancholie serviert, entwickeln insbesondere die Rückblicke einen bittersüßen Charme. In der Gegenwart wird das Ganze allerdings ziemlich soapig. Nicht nur, dass Percy und Sam mit ihren Gefühlen kämpfen, auch Sams Bruder Charlie (Michael Bradway) und Percys Freundinnen Delilah (Abigail Cowen) und Chantal (Aurora Perrineau) sorgen für ein heilloses emotionales Durcheinander.

Also verwebt Schowrunnerin Amy Harris neben der Hauptlovestory weitere kleinere und größere Liebeleien bis zu einem Ende, das – abgesehen von einem schockierenden Cliffhanger – schon früh absehbar ist. Zumindest für alle, die schon die eine oder andere Romanze gesehen haben.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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