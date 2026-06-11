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Romantischer Sommerhit: "Every Year After" auf Prime Video

Romantische Serie

Romantischer Sommerhit: "Every Year After" auf Prime Video

11.06.2026, 08.28 Uhr
von Andreas Fischer
"Every Year After" auf Prime Video bringt Romantik und Herzschmerz in die Sommermonate. Die Serie adaptiert Carley Fortunes Bestseller und erzählt von Jugendliebe, Erinnerungen und zweiten Chancen in einer malerischen kanadischen Kulisse.
"Every Year After" | Prime Video
Persephone "Percy" Fraser (Sadie Soverall) und Sam Florek (Matt Cornett) genießen den Zauber der ersten Liebe - und haben Mühen danach.  Fotoquelle:  © Amazon Content Services LLC / Justine Yeung
"Every Year After" | Prime Video
Percy (Juliette Hawk) und Sam (Blue Clarke) lernen sich als Teenager kennen und freunden sich an.  Fotoquelle:  © Amazon Content Services LLC / Cate Cameron
"Every Year After" | Prime Video
Warum Charlie (Michael Bradway, links) ständig mit freiem Oberkörper durchs Bild läuft, ist ein großes Rätsel. Immerhin lässt er sich gut von seinem kleinen Bruder Sam (Matt Cornett) unterscheiden.  Fotoquelle:  © Amazon Content Services LLC / Cate Cameron
"Every Year After" | Prime Video
Percys beste Freundin Chantal (Aurora Perrineau) lässt von Jordie (Joseph Chiu) nur widerwillig von den Vorzügen des ruhigen Lebens in dem verschlafenen Städtchen überzeugen.  Fotoquelle:  © Amazon Content Services LLC / Justine Yeung
"Every Year After" | Prime Video
Percy (Sadie Soverall) hatte nach dem Ende ihrer Beziehung fünf Jahre lang Panikattacken und hat sich danach fünf Jahre lang jedem Halunken an den Hals geworfen.  Fotoquelle:  © Amazon Content Services LLC / Justine Yeung

Manche Bücher wollen die Welt erklären. Andere stellen existenzielle Fragen oder sezieren die menschliche Seele. Und dann gibt es Bücher, die vor allem eines sein wollen – gute Unterhaltung. "Every Summer After" von Carley Fortune ist ein gutes Beispiel dafür: Man muss nicht viel nachdenken und kann sich durch eine Story über Jugendliebe, Sehnsucht, Erinnerungen und zweite Chancen treiben lassen. Bei Prime Video gibt es die Strandlektüre ab 10. Juni mit dem leicht abgewandelten Titel "Every Year After" in Episodenform zu sehen: als Sommerserie vor traumhafter Kulisse und mit großem Herzschmerz-Faktor.

Wer bereits die eine oder andere Romanze gesehen hat, wird sich von "Every Year After" nicht überraschen lassen. In den acht Episoden kommt so ziemlich alles vor, was der Genrebaukasten zu bieten hat: große Liebe und genauso großer Trennungsschmerz, heimliche Gefühle und Missverständnisse, verhängnisvolle Entscheidungen und zweite Chancen, Affären, emotionaler Verrat und nicht zuletzt Menschen, die miteinander reden sollten, es aber nicht tun.

Im Mittelpunkt stehen Persephone "Percy" Fraser (Sadie Soverall) und Sam Florek (Matt Cornett), die als Teenager Nachbarn werden, als Percys Familie ein Sommerhaus in einem idyllischen Uferstädtchen an einem kanadischen See erwirbt. Die Serie wechselt zwischen den Sommern ihrer Jugend, in denen sie erst beste Freunde werden und dann Gefühle füreinander entwickeln, und der Gegenwart, in der von der großen Liebe nur noch die Erinnerung geblieben ist. Doch nach einem traurigen Ereignis bekommen Percy und Sam doch eine Chance.

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Mit viel Sommernostalgie, schönen Landschaftsaufnahmen und einer gehörigen Portion Melancholie serviert, entwickeln insbesondere die Rückblicke einen bittersüßen Charme. In der Gegenwart wird das Ganze allerdings ziemlich soapig. Nicht nur, dass Percy und Sam mit ihren Gefühlen kämpfen, auch Sams Bruder Charlie (Michael Bradway) und Percys Freundinnen Delilah (Abigail Cowen) und Chantal (Aurora Perrineau) sorgen für ein heilloses emotionales Durcheinander.

Also verwebt Schowrunnerin Amy Harris neben der Hauptlovestory weitere kleinere und größere Liebeleien bis zu einem Ende, das – abgesehen von einem schockierenden Cliffhanger – schon früh absehbar ist. Zumindest für alle, die schon die eine oder andere Romanze gesehen haben.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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