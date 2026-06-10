Ex-ARD-Korrespondentin spricht offen über Äußeres: "Es ist eine Art Marke geworden"

Seit Ende 2025 steht Annette Dittert nicht mehr in Diensten der ARD. Geblieben sind der langjährigen Auslandskorrespondentin aber der Wohnsitz London samt Hausboot sowie eine ungebrochen große Popularität. Von Letzterem zeugen hohe Abrufzahlen auf Ditterts Instagram-Kanal. Über das soziale Netzwerk berichtet die Journalistin nun im direkten Publikumskontakt über das Leben auf der Insel.

Im Podcast "Zwischen den Zeilen" wird die gebürtige Kölnerin von Moderatorin Bettina Böttinger im Zusammenhang mit ihrer Beliebtheit auch auf ihr Äußeres angesprochen. Abgesehen davon, dass sie eine herausragende Journalistin sei, falle sie bereits durch ihre sehr eigene Klamottenwahl auf, findet Böttinger. Dann lässt die Podcast-Gastgeberin ein ungewöhnliches Kompliment folgen: "Du gehörst zu denen, die nie so aussehen, als kämen sie gerade vom Frisör."

Kölner Karnevalistin verkleidete sich als Annette Dittert "Das liegt an meinen Haaren, die machen, was sie wollen", quittiert Dittert die Bemerkung mit einem Lachen. Sie habe immer schon so ausgesehen, auch zu ihrer Zeit als Korrespondentin in Polen. Doch erst in Großbritannien sei das Bunte und Exzentrische ihrer Outfits mit dem Image des Landes in Verbindung gebracht worden: "Dadurch ist es ein Unique Selling Point geworden."

Im Übrigen sei sie selbst verblüfft gewesen, wie gut sie optisch zur Metropole an Themse passe, beteuert Dittert. Bei ihrer Ankunft habe sie gedacht: "Das ist ja hier meine Stadt. Wieso hat mir das vorher keiner gesagt? Da ist etwas zusammengekommen, was zusammen passte, und dadurch ist es eine Art Marke geworden, was ich nie beabsichtigt hatte."

Wie wirkungsmächtig die Marke inzwischen ist, zeigte sich dieses Jahr im Kölner Karneval. Dort wurde eine Teilnehmerin gesichtet, die sich als Annette Dittert verkleidet hatte. Sie habe das Foto auf Instagram gesehen, bestätigt die echte Journalistin gegenüber Bettina Böttinger: "Ich musste so lachen. Weil den Mantel, den sie trägt, würde ich sofort nehmen."



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Für ihre Berichterstattung zum Brexit wurde Annette Dittert 2019 vom "Medium Magazin" zur "Politikjournalistin des Jahres" gewählt. Die ARD verließ sie Ende 2025 auf eigenen Wunsch. Zuletzt erschien ihr Buch "Dear Britain: Auf der Suche nach der Seele Großbritanniens".