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"XY gelöst" im ZDF: Sven Voss beleuchtet zwei neue True-Crime-Fälle

"XY gelöst"

True Crime im ZDF: Sven Voss beleuchtet zwei neue spannende Fälle

10.06.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
In "XY gelöst" untersucht Sven Voss geklärte Mordfälle. Die ZDF-True-Crime-Reihe zeigt, wie Ermittler mit modernen Methoden Täter überführten. Diesmal geht es um Morde in der Nähe von Worms und Köln.
"XY gelöst"
Nach dem Mord an einem Werkzeugmacher führt eine erste Spur zum Kölner Hauptbahnhof. Doch gelöst werden kann der Fall erst 20 Jahre später.   Fotoquelle: ZDF/Marcus von Kleist
"XY gelöst"
Ein fröhlicher Tag endete für eine Familie bei Worms mit einer Katastrophe.   Fotoquelle: ZDF/Marcus von Kleist
"XY gelöst"
Eine Teenagerin macht zu Hause eine schreckliche Entdeckung.   Fotoquelle: ZDF/Marcus von Kleist
"XY gelöst"
Vlado macht sich Sorgen um seinen Bruder, der unentschuldigt bei der Arbeit gefehlt hat. In dessen Wohnung macht er eine schreckliche Entdeckung.   Fotoquelle: ZDF/Marcus von Kleist
"XY gelöst"
Moderator Sven Voss spricht in "XY gelöst" mit Freunden, Ermittlern und Experten über spektakuläre Fälle.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Rüther / Brand New [M]

In der ZDF-True-Crime-Reihe "XY gelöst" erforscht Moderator Sven Voss seit 2022, mit welchen Methoden scheinbar unlösbare Kriminalfälle am Ende doch noch aufgeklärt werden konnten. Anfang Mai erst beleuchtete er dabei die tragischen Geschichten von Petra Nohl, die 1988 auf dem Heimweg von einer Karnevalsfeier in Köln angegriffen und erwürgt wurde, und von einer Bistro-Betreiberin, die eines Morgens tot im Kühlraum lag. Nun meldet sich der 49-Jährige mit zwei nicht weniger grauenvollen True-Crime-Geschichten zurück.

ZDF
XY gelöst
True Crime • 10.06.2026 • 20:15 Uhr

"Verhängnisvolle Vergangenheit": Mordfall nach 20 Jahren aufgeklärt

"Begegnung mit einem Mörder" (um 20.15 Uhr) erzählt von einer Mutter in der Nähe von Worms, deren Leiche von ihrer Teenagertochter im Bad entdeckt worden war. Mit einem Phantombild und etlichen weiteren Spuren suchte die Kriminalpolizei unter anderem nach einem fremden Mann, den die Kinder der Toten kurz nach der Tat vor der Haustür angetroffen hatten.

Erst nach 20 Jahren konnte der Mord an einem 61-jährigen Werkzeugmacher in der Nähe von Köln aufgeklärt werden. Wie moderne Forensik den Ermittlern letztlich zum entscheidenden Durchbruch verhalf, erklärt Sven Voss im zweiten Film "Verhängnisvolle Vergangenheit" um 21 Uhr.

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XY gelöst – Mi. 10.06. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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