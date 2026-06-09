Ballermann-Star Mia Julia macht Depressionen und Endometriose öffentlich

Seit mittlerweile 14 Jahren tritt Mia Julia (39) an der Playa de Palma auf Mallorca auf. Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern am Ballermann, doch privat hatte die Musikerin immer wieder mit mentalen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Darüber sprach sie nun erneut offen in einem Interview mit "Bild". Demnach habe sie unter einem enormen Druck gelitten. Mia Julia Brückner erklärte, noch bis vor zwei Jahren ständig "auf Hochtouren" gelaufen zu sein. Sie habe Angst gehabt, "den Anschluss zu verlieren", so Brückner. "Zukunftsängste waren ein großes Thema".

"Immer wieder sehr grau": Mia Julia spricht offen über mentale Gesundheit Die Sängerin stand eigener Aussage nach oft kurz vor einem Burn-out. Zwar liebe sie es, "die Menschen vor der Bühne glücklich zu machen". Sie betont jedoch gleichermaßen: "In mir drin ist es immer wieder auch sehr grau. Damit muss man lernen umzugehen." Geholfen hätten ihr in dieser Zeit vor allem Gespräche mit ihrem Ehemann Peter Brückner (46).

Auch auf ihrem Instagram-Profil hat die 39-Jährige in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre mentale Gesundheit gesprochen. Zuletzt teilte sie vor rund einer Woche einen längeren Beitrag, in dem sie auf die Themen Depression, Endometriose, aber auch andere gesundheitliche Rückschläge einging. Zu einer Reihe von Fotos, die in Momenten aufgenommen worden seien, in denen es ihr aus verschiedenen Gründen nicht gut ging, schreibt Mia Julia: "Dieser 'Trend' zeigt uns so viel, was man oft nicht ahnt" und appelliert an ihre Follower: "Seid lieb zueinander!"

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