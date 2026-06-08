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Nach Krebserkrankung: Nicole gibt Gesundheitsupdate

Gesundheits-Update

Nach Krebserkrankung: Nicole gibt Gesundheitsupdate

08.06.2026, 13.58 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Kultsängerin Nicole hat den Brustkrebs besiegt und ist voller Lebensfreude. Mit neuen Versionen ihrer Hits startet sie im Herbst eine Tournee durch Deutschland.
Nicole
Sängerin Nicole hat sich über ihre überstandene Brustkrebserkrankung geäußert.  Fotoquelle: 2015 Getty Images/Matthias Nareyek
Nicole
1982 gewann die damals 17-Jährige den Eurovision Song Contest.  Fotoquelle: 2004 Getty Images/Central Press

Am 24. April 1982 sang sich Nicole über Nacht in den Schlager-Olymp: Mit ihrem von Ralph Siegel komponierten Song "Ein bisschen Frieden" gewann die damals 17-Jährige den Eurovision Song Contest, der damals noch den französischen Namen Grand Prix Eurovision de la Chanson trug.

Die Schülerin wurde zum internationalen Star: Nachdem die englische Version ihres Siegertitels den ersten Platz der britischen Charts erreicht hatte – eine Leistung, die vor ihr keinem anderen deutschen Künstler gelungen war – trat sie sogar in der britischen Ausgabe der renommierten Chartshow "Top of the Pops" auf. In den 90er-Jahren wurde es still um die Erfolgssängerin, erst 2008 feierte sie ein Comeback. Seitdem ist Nicole in unregelmäßigen Abständen wieder als Sängerin aktiv.

Im Herbst geht Nicole auf Tour

2020 dann die Schocknachricht: Bei einer Untersuchung wurden zwei bösartige Tumore entdeckt. Diagnose: Brustkrebs. Nach einer Reihe von medizinischen Eingriffen und Therapien konnte die Sängerin 2022 schließlich Entwarnung geben: Der Krebs war besiegt. "Ich bin froh, dass ich wieder richtig nach vorne schauen kann", sagte sie damals.

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Nun hat sich Nicole gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zu ihrer überstandenen Krankheit geäußert. Diese habe sie hinter sich gelassen, betonte die Sängerin. Aktuell sei sie "voller Lebensfreude", auch Angst vor einem Rückfall hat die Sängerin keine. Die lasse sie auch gar nicht zu, "weil es mir viel von der Lebensqualität nimmt". Schließlich seien "die Tage, die wir auf der Erde haben kostbar".

Ihre Fans können sie Sängerin bald live erleben: Von September bis November ist sie in Deutschland auf Tour. Dabei wird sie Songs aus allen ihren Schaffensphasen zum Besten geben – aber in neuen Versionen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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