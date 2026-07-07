Kampf um Ralph Siegels Gesundheit: Familie zeigt Zuversicht

Ralph Siegel liegt im künstlichen Koma. Die Familie des Erfolgskomonisten hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Demnach könne der 80-Jährige aber wieder "selbstständig atmen". Der Münchner "Merkur" hatte am Montag vermeldet, dass Siegel vor wenigen Tagen mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

"Die gesamte Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater", teilten Siegels Töchter Giulia und Alana sowie seine Frau Laura in einem gemeinsamen Statement auf Instagram mit. Die Familie blicke "zuversichtlich auf die kommenden Tage" und bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren und von Spekulationen abzusehen.

Viele Nutzerinnen und Nutzer brachten ihre Sorgen und Hoffnungen zum Ausdruck. "Alles Gute von Herzen für euren Papa. Ich bin in Gedanken bei euch", heißt es in einem Kommentar. Ein Nutzer wünscht der Familie "ganz viel Kraft und Hoffnng". In einem dritten Kommentar ist zu lesen: "Schicke dir und euch allen viel Energie und ganz viele gute Gedanken."

Erst im März ein Restaurant in Spanien eröffnet Erst im März hatten Ralph Siegel und seine Frau Laura ein Restaurant in Spanien eröffnet. Das Lokal befindet sich neben ihrem Haus, das sie vor drei Jahren im anderthalb Stunden von Barcelona entfernten Städtchen Mont-Roig Bahia gekauft hatten. "Ein Jahr lang haben wir verhandelt über den Kaufpreis. Es war ein zähes Ringen. Aber der Gedanke ließ mich nicht mehr los", sagte der Komponist in einem Interview mit "Bild".

Ralph Siegel gehört zu den erfolgreichsten Pop- und Schlagerkomponisten Deutschlands. Im Laufe seiner Karriere schrieb er mehr als 2.000 Lieder, darunter Hits wie "Du kannst nicht immer 17 sein", "Fiesta Mexicana" oder "Griechischer Wein", "Ein bisschen Spaß muss sein". Seit 1974 nahm er 25 Mal am Eurovision Song Contest teil. 1982 holte er mit dem von Nicole gesungenen Song "Ein bißchen Frieden" den ersten Sieg für Deutschland.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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