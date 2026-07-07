Home News TV-News

"Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess": Kritik zur ZDF-Doku über den King of Pop

Neverland und Vorwürfe

"Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess": Kritik zur ZDF-Doku über den King of Pop

07.07.2026, 09.34 Uhr
von Jonas Decker
Die ZDF-Dokureihe rollt die Vorwürfe gegen Michael Jackson neu auf. Unveröffentlichte Audio-Interviews geben Einblick in seine letzten Jahre.
Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess
Michael Jackson und Gavin Arvizo lernten sich im Jahr 2000 kennen. Für den Popstar war der krebskranke Junge "wie ein Engel".  Fotoquelle: ZDF/Wonderhood Studios
Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess
Michael Jackson: Monster oder Sonderling? Eine neue Dokureihe blickt erneut auf den "Jahrhundertprozess" gegen den "King of Pop".  Fotoquelle: ZDF/Wonderhood Studios
Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess
"Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess" erinnert auch an die schwere Kindheit des späteren Megastars.  Fotoquelle: ZDF/Wonderhood Studios
Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess
Michael Jackson mit seinem damals neun Monate alten Sohn Prince Michael II. an einem Fenster des Berliner Adlon-Hotels: Es sind Bilder, die auch über 20 Jahre später noch fassungslos machen.  Fotoquelle: ZDF/Wonderhood Studios
Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess
Michael Jackson ließ sich von Peter Pan zum Bau seiner Neverland Ranch inspirieren. Was passierte dort wirklich?  Fotoquelle: ZDF/Wonderhood Studios

Was hat Michael Jackson mit den Kindern gemacht oder eben nicht gemacht? Was geschah wirklich auf der Neverland Ranch? 17 Jahre nach dem Tod des einstigen "King of Pop" dürfte kaum noch jemand auf endgültige Antworten oder irgendeine Form von finaler Wahrheit hoffen. Auch deshalb, weil es Jahr für Jahr neue Entwicklungen in der Angelegenheit zu geben scheint, mit immer neuen Artikeln, Filmen und Wortmeldungen, die oft in ganz unterschiedliche, teils gegensätzliche Richtungen deuten. Einer der aktuellsten und umfangreichsten Beiträge läuft nun spätnachts im ZDF – mit exklusiven, zuvor unveröffentlichten O-Tönen von Michael Jackson selbst.

ZDF
Michael Jackson – Der Jahrhundert-Prozess
Dokumentation • 09.07.2026 • 00:45 Uhr

Im April 2026 startete weltweit der Film "Michael" von Regisseur Antoine Fuqua in den Kinos. Das Biopic wurde zu einem großen finanziellen Erfolg, doch viele Kritiker bemängelten, dass die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson komplett ausgespart wurden (angeblich aufgrund juristischer Auflagen). Umso mehr fokussiert sich die britische Dokureihe "Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess" auf dieses düstere, schwer greifbare Thema, das die Karriere des Popstars schon ab den frühen 90er-Jahren überschattete.

"Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess": ZDF-Doku über Vorwürfe und Karriere

Die Serie, die kürzlich schon bei ZDFinfo ausgestrahlt wurde und jetzt im Hauptprogramm landet, rollt nicht nur die Anschuldigungen gegen Jackson vollumfänglich neu auf, sondern das ganze Drama seines Lebens, das 2009 mit einer Überdosis Propofol endete. Vier Episoden von je 45 Minuten, drei Stunden insgesamt (auch in der Mediathek abrufbar): Es wird da weit ausgeholt, aber anders geht es auch nicht in dieser übergroßen True-Crime-Pop-Tragödie.

Derzeit beliebt:
>>ARD-Urgestein Jörg Schönenborn übernimmt "Tagesthemen"-Moderation
>>"Der Geier – Die Tote mit dem falschen Leben": Kritik zum Alpenkrimi mit Philipp Hochmair im ZDF
>>"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn
>>"Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen": Kritik zum ZDF-Krimi mit Robert Stadlober

Michael Jackson, Gavin Arvizo und die neuen Audio-Interviews

Die schwere Kindheit des späteren Megastars, die Medikamentensucht, die verstörenden Bilder mit Baby "Blanket" am Fenster eines Berliner Hotels, die ersten Missbrauchsvorwürfe in den frühen 90er-Jahren und dann schließlich der große Prozess 2005, das Kernstück der Doku: Vieles davon, was in "Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess" zu sehen ist, kennt man bereits aus denselben oder ähnlichen Blickwinkeln. Es sprechen alte Freunde, Wegbegleiter, Angestellte. Was man bislang allerdings nicht kannte, sind viele der O-Töne von Michael Jackson, die Regisseurin und Produzentin Gillian Pachter immer wieder in ihren Vierteiler einstreut.

Die zuvor unveröffentlichten Audio-Interviews entstanden in den Jahren 2000 und 2001, also kurz vor dem "Jahrhundertprozess" von 2005, bei dem Jackson sich wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch verantworten musste. Jackson befand sich zur damaligen Zeit in einer schweren Krise, künstlerisch wie persönlich, und er lebte längst in einer selbst errichteten Seifenblasenwelt voller Ja-Sager. Diese Jahre um die Jahrtausendwende, so scheint es heute, waren die, in denen er endgültig den Bezug zur Realität verlor.

"Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess" im ZDF: Neverland als Schlüsselort

Jackson spricht in den Interview-Schnipseln davon, mit welcher Vision er irgendwo im kalifornischen Hinterland Neverland baute – dem Ort nachempfunden, an den Peter Pan die verlorenen Kinder bringt, auf dass sie nie erwachsen werden müssen. Er spricht auch über Gavin Arvizo, einen damals zehnjährigen, schwer krebskranken Jungen aus ärmlichen Verhältnissen. Michael Jackson lernte Gavin im Jahr 2000 kennen und lud ihn mehrfach ein, auf der Neverland Ranch zu übernachten, wo die beiden manchmal im selben Bett schliefen. "Er ist etwas Besonderes", schwärmt Jackson von dem Jungen, "wie ein Engel". Spricht hier ein Monster? Oder ein naiver, bemitleidenswerter Sonderling, der selbst noch mehr Kind als Erwachsener ist und niemandem etwas zuleide tun könnte? Die Doku überlässt es dem Publikum, sich eine Meinung zu bilden.

Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess – Mi. 08.07. – ZDF: 00.45 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Aktenzeichen XY... Vermisst": Sondersendung nimmt fünf ungelöste Fälle ins Visier
Ungeklärte Fälle
Aktenzeichen XY ... Vermisst
"That's My Style": Die Umstyling-Show mit Susan Sideropoulos im ZDF
Umstyling-Show
"That's My Style"
"plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer?": Kritik zur ZDF-Reportage
Sicherheitslösungen
"plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?"
"Erzgebirgskrimi – Die Tränen der Mutter": Kritik zum ZDF-Krimi mit Kai Scheve
Mysteriöser Todesfall
"Der Erzgebirgskrimi - Die Tränen der Mutter"
ARD wirft Abendprogramm für Merz um
Merz im Brennpunkt
Friedrich Merz
TV-Koch Sebastian Lege: RTL-Deal und neue Shows
Sebastian Lege bei RTL
Sebastian Lege
Diese WM-Spiele laufen heute (3.7.) und in der Nacht im TV
WM 2026 im TV
Fußball-Weltmeisterschaft
ZDF-Sonderausgabe: Maybrit Illner spricht mit Bundeskanzler Merz
Sonderausgabe angekündigt
"Maybrit Illner"
"Flucht aus Lissabon": Kritik zum ZDF-Krimi mit Hans Sigl in Thriller-Rolle
Neue Rolle
"Flucht aus Lissabon"
Diese WM-Spiele laufen heute (2.7.) und in der Nacht im TV
Fußball-Wahnsinn
Fußball-Weltmeisterschaft
"Iran: Menschen im Krieg": Kritik zum ARTE-Bericht
Iran-Konflikt
Iran: Menschen im Krieg
Schumacher enthüllt: Ohne Millionen kein Formel-1-Traum!
Motorsport-Herausforderung
Ralf Schumacher
Mega-Änderungen bei "The Masked Singer": Was Fans erwartet!
Neue Staffel mit Überraschungen
"The Masked Singer"
"Das Sommerhaus der Stars": Walentina Doronina und Co. - Diese Streithähne polarisierten am meisten
Promi-Konflikte
Reality-Star Walentina Doronina posiert vor roter Sponsorenwand mit großen Ohrringen, blauem Lidschatten und weit ausgeschnittenem Blazer mit gleichgültigem Gesichtsausdruck.
„Das Sommerhaus der Stars“: Diese Stars haben die Show bisher gewonnen
Reality-Show
Edda Pilz und ihr Partner Michael Klotz
Anna Loos und Jan Josef Liefers von den Karriereplänen ihrer Töchter überrascht
Unerwartete Studienwahl
Anna Loos und ihr Ehemann Jan Josef Liefers
Alexander Zverev spricht über Nachwuchs mit Freundin Sophia Thomalla
Nach historischem Triumph
Sophia Thomalla hält ihren Hund.
"Die Verräter" Staffel 4: Mit diesen Strategien haben Promis die besten Chancen
Psychospiel mit Taktik
Drei "Verräter" stehen im Halbkreis um einen runden Tisch. Sie tragen rote Kutten und schwarze Gesichtsmasken zur Tarnung.
Journalist spottet im ZDF über Nagelsmann-Kritiker: "Am Anfang waren viele neurotisch"
DFB-Elf-Debakel
Ronald Reng
"Die Verräter" Staffel 4: TV-Start, Kandidaten und alle Infos zur RTL-Show
Intrigen im Schloss
Sonja Zietlow
"Maxton Hall" Staffel 3: Alle Infos zum großen Serien-Finale
Amazon Prime Video
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung
"Du gehörst hier nicht hin": So flog Florian Silbereisen backstage raus
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.
Trifft ARD-Sparkurs den Schlager? Mehrheit stellt sich gegen Florian Silbereisen
Einsparungen beim ÖRR
Florian Silbereisen schaut ernst.
Helene Fischer über Spagat zwischen Familie & Bühne: "Es gelingt mir einfach nicht"
Familienbande
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
Bewegende Würdigung: Katy Karrenbauer nimmt Abschied von ihrer Mutter
Emotionaler Abschiedspost
Katy Karrenbauer
So wohnen die Stars: Die Rückzugsorte von Silbereisen, Beatrice Egli & Co
Zuhause der Schlagerstars
Ein Bergdorf von oben.
Vor 20 Jahren starb Rudi Carrell: Der unvergessene TV-Meister
Unterhaltungslegende
Erinnerungen an Rudi Carrell
Kabel Eins feiert Sylvester Stallones 80. Geburtstag mit "Rocky"
Stallones Kino-Durchbruch
Rocky
"Yellowstone": Darum ändert Beth Dutton plötzlich ihre Einstellung
Kelly Reilly erklärt die Wandlung
Yellowstone
Ben Becker trauert um seine Eltern: "Wie geht es weiter?"
Schwerer Verlust
"DAS! Rote Sofa"