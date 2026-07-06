„Das Sommerhaus der Stars“: Diese Stars haben die Show bisher gewonnen

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine neue Staffel des beliebten RTL Reality-TV-Formates „Das Sommerhaus der Stars“ geben. Diese wird voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst 2026 ausgestrahlt.

Die Teilnehmer sind bereits offiziell bestätigt worden: dazu gehören Sängerin und Ex-DSDS Kandidatin Vanessa Neigert und ihr Partner Giovanni Weisheit, Reality-Star Nico Legat und seine Laura Parrinello, der ehemalige TV-Kommissar Michael Naseband und Shelly Braun, Rapperin und Ex-DSDS Kandidatin Anita Latifi und Fabrice Neda, Reality-Star Hati Suarez und Ex- „Köln 50667“-Darsteller Alexander Molz, das Reality-Pärchen Anna Lisson und Tano Milingi, Reality-Star Ferdinand „Ferry“ Pall und Kathy Hartlieb, sowie das Reality-Pärchen Michelle Daniaux und Sandro Ritzini. Wer sich am Ende den anderen Gewinnern der Show anschließen wird und den Titel „Das Promipaar“ für sich entscheidet, wird sich noch herausstellen.

Das waren die bisherigen Gewinner: Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan (2016) 2016 war das Jahr, in dem alles begann. In der ersten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ gewinnen Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr damaliger Partner Rajab Hassan und setzen sich im Finale gegen Thorsten Legat und seine Frau Alexandra durch. Beide haben einen gemeinsamen Sohn namens Taro, der 2015 geboren wurde. Kurz nach dem Gewinn der Show haben die beiden ihr Beziehungsende bekanntgegeben und gehen seither getrennte Wege.

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt (2017) In einem packenden Finale gewinnen Nico Schwanz und Saskia Atzerodt 2017 „Das Sommerhaus der Stars“ und verweisen Helena Fürst und Ennesto Monte auf den zweiten Platz. Doch die Liebe der beiden sollte nicht von Dauer sein. Nach ihrem gemeinsamen Sieg in der Show folgte die dramatische Trennung.

Iris und Uwe Abel (2018) Iris und Uwe Abel lernten sich 2011 in der 7. Staffel von „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Seither gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2018 nahmen sie an der dritten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ teil und überzeugen als eingeschworenes Team im Finale und werden „Das Promipaar 2018“. Für Patrick Schöpf und Shawne Fielding bleibt da nur der zweite Platz.

Elena Miras und Mike Heiter (2019) Heiß her ging es beim damaligen Promipaar Mike Heiter und Elena Miras, die 2019 triumphierten. Mit ihrem hitzigen Temperament bringt sie Mike damals öfter auf die Palme. Doch es lohnt sich: am Ende setzen sie sich im Finale gegen Steffi und Roland Bartsch durch. Inzwischen ist das Paar, das eine gemeinsame Tochter hat, längst getrennt und Mike Heiter hat in seiner Dschungelprinzessin Leyla Lahouar seine große Liebe gefunden. 2025 krönten sie ihre Liebe mit einer traumhaften Hochzeit. Seither trägt Leyla auch den Nachnamen ihres Mannes Heiter.

Caro und Andreas Robens (2020) Im Jahr 2020 gewinnen die Mallorca Kultauswanderer und Bodybuilder Caro und Andreas Robens die Show und werden „Das Promipaar 2020“. Damals setzten sie sich gegen Diana Herold und Michael durch. Beide sind auch heute noch ein Paar und gehen happy Seite an Seite durchs Leben.

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt (2021) In Staffel sechs gewinnen erstmals zwei Männer die Show und werden „Das Promipaar 2021“. Der „Unter Uns“-Darsteller Lars Steinhöfel und sein Partner Dominik Schmitt setzen sich im Finale gegen Sissi Hofbauer und Ben Melzer in einem spannenden Kampf durch. Allerdings sind auch Steinhöfel und Schmitt inzwischen Geschichte. Obwohl sie sich kurz nach dem Sommerhaus ganz romantisch in Paris verlobten, kommt es nie zu einer Hochzeit. Im Gegenteil: 2023 trennt sich das Paar.

Antonia Hemmer und Patrick Romer (2022) Nach Iris und Uwe Abel vier Jahre zuvor, gewinnt erneut ein „Bauer sucht Frau“ Pärchen „Das Sommerhaus der Stars“. Bauer Patrick Romer und seine Antonia Hemmer trumpfen im Finale gegen Christina Graß und Marco Cerullo groß auf- allerdings nicht ohne negative Schlagzeilen. Immer wieder macht Patrick seine Antonia verbal nieder und das stößt den Fans übel auf. Sie ermutigen Antonia sogar einen Schlussstrich zu ziehen, was diese einige Zeit nach ihrem Sieg auch in die Tat umsetzt.

Samira und Serkan Yavuz (2023) Mit Samira und Serkan Yavuz gewinnt 2023 erstmals ein „Nachrücker“ Pärchen „Das Sommerhaus der Stars“. Im Finale mussten die beiden zuerst Puzzleteile aus einer Gitterbox entfernen, diese durch ein Seil-Labyrinth transportieren und anschließend ein großes Puzzle zusammensetzen. Zunächst lagen sie zurück, setzten sich dann aber gegen Justine Dippl und Arben Zekic durch und komplettierten das Puzzle als Erste. 2023 heirateten die beiden und sind Eltern zweier Töchter. Doch ihre Liebe zerbrach, als Samira Anfang 2025 die Trennung bekanntgab. Serkan räumte damals einen Seitensprung ein, der u.a. der Grund für das Beziehungsende gewesen sein soll. Beide bemühen sich aber um einen respektvollen Umgang zum Wohle ihrer beiden Kinder.

Sam Dylan und Rafi Rachek (2024) Kennengelernt haben sich Sam Dylan und Rafi Rachek 2019 nach Rafis Coming-out. 2024 nahmen sie dann am RTL Sommerhaus teil und gewinnen im Finale gegen Lorik Bunjaku und Denise Hersing. Im Duell mussten sie aneinandergekettet einen Hindernisparcours absolvieren und danach mehrere Bälle in unterschiedlich hohe Öffnungen eines Herz-Ziels werfen. Rafi ist dann derjenige, welcher den entscheidenden Treffer erzielt und das Spiel für sich entscheidet. Beide sind auch heute trotz einiger Streitereien noch glücklich miteinander.

Edda Pilz und Michael Klotz (2025) 2025 gewinnen Edda Pilz und Michael Klotz den Titel „Promipaar des Jahres“ sowie das Preisgeld in Höhe von 50.000€. Im Finale bezwingen sie Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, die lange Zeit vorne lagen: Die Paare mussten auf einer wackeligen Schaukel einen Turm aus sieben Holzklötzen bauen und diesen dann im Gleichgewicht halten. Am Ende konnten Edda und Micha den Turm am Längsten stabil halten und als Erste den Buzzer drücken. Auch ihre Liebe war allerdings nicht von langer Dauer. Schon kurz nach den Dreharbeiten trennten sich die beiden.