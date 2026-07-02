Coaching bis zum "ersten Mal": RTL adaptiert kontroverses britisches TV-Experiment

RTL+ bringt mit "Virgin Island – Unberührt im Paradies" eine neue Reality-Show nach Deutschland. Das Format startet mit zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von 21 bis 36 Jahren, die bislang kaum oder gar keine sexuellen Erfahrungen gesammelt haben. In insgesamt sieben Folgen leben fünf Frauen und fünf Männer gemeinsam in einer Villa in Mexiko. Dort setzen sie sich intensiv mit Themen wie Sexualität, Selbstwertgefühl, Nähe und Dating auseinander.

Die Sendung basiert auf dem britischen Erfolgsformat "Virgin Island" und übernimmt dessen Grundidee. In einem geschützten Umfeld begleiten sieben Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen die Teilnehmenden auf ihrem persönlichen Weg. Ziel ist es, Ängste abzubauen, Vertrauen zu entwickeln und Intimität neu zu erleben. Für einige könnte diese Reise sogar mit ihrem ersten Mal enden.

Im Gegensatz zu klassischen Reality-Formaten stünden hier weder oberflächliche Flirts noch ausgelassene Partynächte im Mittelpunkt, verspricht der Sender. Stattdessen setze die Produktion auf emotionale Entwicklung, therapeutische Begleitung und einen sensiblen Umgang mit dem Thema Sexualität.

Britische Originalversion fast 11 Millionen Mal gestreamt Die britische Originalversion feierte bereits 2025 auf Channel 4 Premiere. Dort wurden die Teilnehmenden unter anderem von sogenannten Surrogate-Partnern begleitet. Das sind speziell geschulte Personen, die im therapeutischen Kontext als Ersatz für einen romantischen Partner dienen und Menschen dabei unterstützen, Nähe und Intimität zu erfahren.

In der britischen Ausgabe hatte ein Teilnehmer auf diesem Weg sogar sein erstes Mal. Die Show wurde fast 11 Millionen Mal gestreamt und gewann ungeachtet zahlreicher öffentlicher Kontroversen 2025 bei den "National Reality Television Awards" den Preis für die beste "Social Experiment Show".



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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