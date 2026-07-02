ZDF-Sonderausgabe: Maybrit Illner spricht mit Bundeskanzler Merz
"Maybrit Illner" befindet sich während der WM eigentlich in der Sommerpause, doch für den Bundeskanzler macht die ZDF-Talkshow jetzt eine Ausnahme. Wie der Sender ankündigt, kehrt das Format für eine Sonderausgabe kurzfristig zurück: Am Donnerstag, 2. Juli, begrüßt Illner Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als Gast.
"Maybrit Illner Spezial" wird um 19.25 Uhr direkt nach den "heute"-Nachrichten laufen – und damit deutlich früher als gewohnt. Platz machen muss dafür "Notruf Hafenkante", das auf 2.30 Uhr geschoben wird und die dort für gewöhnlich gesendete Servicewiederholung ersetzt.
Weitere Gäste sind zu der Spezialausgabe nicht eingeladen. Bei dem Einzelgespräch zwischen Friedrich Merz und Moderatorin Maybrit Illner soll die Frage im Mittelpunkt stehen: "Ist das jetzt der Neustart, Herr Merz?" Unter anderem geht es um das große Reformpaket, das von der Koalition noch in dieser Woche beschlossen werden soll.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH