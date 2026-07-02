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ZDF-Sonderausgabe: Maybrit Illner spricht mit Bundeskanzler Merz

Sonderausgabe angekündigt

ZDF-Sonderausgabe: Maybrit Illner spricht mit Bundeskanzler Merz

02.07.2026, 10.55 Uhr
von Gianluca Reucher
Die Talkshow "Maybrit Illner" kehrt aus der Sommerpause zurück, um Bundeskanzler Friedrich Merz in einer Sonderausgabe zu interviewen. Die Sendung läuft am 2. Juli um 19.25 Uhr, direkt nach den "heute"-Nachrichten.
"Maybrit Illner"
"Maybrit Illner" kehrt für eine Sonderausgabe aus der Sommerpause zurück.  Fotoquelle: ZDF/ Christian Schoppe
Friedrich Merz
Friedrich Merz ist laut ZDF-Politbarometer so unbeliebt wie nie.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Nadja Wohlleben

"Maybrit Illner" befindet sich während der WM eigentlich in der Sommerpause, doch für den Bundeskanzler macht die ZDF-Talkshow jetzt eine Ausnahme. Wie der Sender ankündigt, kehrt das Format für eine Sonderausgabe kurzfristig zurück: Am Donnerstag, 2. Juli, begrüßt Illner Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als Gast.

"Maybrit Illner Spezial" wird um 19.25 Uhr direkt nach den "heute"-Nachrichten laufen – und damit deutlich früher als gewohnt. Platz machen muss dafür "Notruf Hafenkante", das auf 2.30 Uhr geschoben wird und die dort für gewöhnlich gesendete Servicewiederholung ersetzt.

Weitere Gäste sind zu der Spezialausgabe nicht eingeladen. Bei dem Einzelgespräch zwischen Friedrich Merz und Moderatorin Maybrit Illner soll die Frage im Mittelpunkt stehen: "Ist das jetzt der Neustart, Herr Merz?" Unter anderem geht es um das große Reformpaket, das von der Koalition noch in dieser Woche beschlossen werden soll.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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